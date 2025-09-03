Kevin Costner despidió a Graham Greene tras su muerte con un emotivo mensaje

Kevin Costner escribió un mensaje de despedida para Graham Greene (REUTERS. Captura de video)

Graham Greene, recordado por su papel en Bailando con lobos, falleció el pasado domingo en un hospital de Toronto, según confirmó su representante a TMZ. El artista tenía 73 años y estuvo acompañado en sus últimos momentos por su esposa, Hilary Blackmore.

Con una carrera marcada por la autenticidad y el compromiso con la representación de los pueblos indígenas en la pantalla, el actor es hoy recordado por colegas y amigos.

Entre los primeros en pronunciarse estuvo Kevin Costner, quien dirigió a Graham Greene en Bailando con lobos y compartió con él uno de los momentos más significativos de su carrera.

A través de Instagram, el actor y cineasta rindió un sentido homenaje a su compañero de elenco. “Unas cuantas cosas me vienen a la mente cuando pienso en Graham Greene y nuestro tiempo juntos en Bailando con lobos”, escribió.

Kevin Costner recordó cómo fue grabar con Graham Greene en "Danza con lobos". (Instagram/Kevin Costner)

Costner evocó particularmente la dedicación de Greene al aprender el idioma lakota para su papel.

“Pienso en la disposición que tuvo para aprender la lengua. Pienso en la alegría que sentí cuando escuché que su trabajo en la película fue reconocido con una nominación al Oscar de la Academia”, recordó.

Y añadió: “Pienso en esa escena en particular, cuando fue capaz de establecer tanto sobre la relación entre Dunbar y los nativos con tan pocas palabras. Era un maestro en su trabajo y un ser humano maravilloso”.

La escena a la que Kevin Costner hace referencia es una de las más recordadas del filme.

Kevin Costner recordó a su colega con una de las escenas más icónicas de "Danza con lobos". (Captura de video)

Su personaje, John Dunbar, intenta alertar a los nativos sobre la presencia de un enorme rebaño de búfalos, pero la barrera del lenguaje complica la comunicación. En medio de gestos y repeticiones, logra conectar con el personaje de Graham.

Bailando con lobos, que ganó el Oscar a mejor película, fue un parteaguas en la manera en que Hollywood retrataba a los pueblos originarios.

Frente a décadas de clichés y representaciones estereotipadas, la cinta ofreció una visión más sensible, mostrando a los personajes indígenas como comunidades complejas, con cultura, emociones y conflictos propios.

En buena medida, el trabajo de Greene fue clave para esa transformación. “Estoy agradecido de haber sido testigo de esta parte de su legado perdurable. Descansa en paz, Graham”, concluyó Costner en su mensaje.

Kevin Costner aseguró estar agradecido por haber trabajado con Graham Greene. (Captura de video)

Además de Kevin Costner, el también actor Lou Diamond Phillips, quien compartió créditos con Graham Greene en Wolf Lake y Longmire, lo describió como “un actor de actores. Una de las personas más ingeniosas, astutas y cálidas que he conocido. Icónico y legendario”.

Por su parte, Gil Birmingham, conocido por su participación en Twilight y en Yellowstone, también dedicó unas palabras cargadas de admiración.

“Hemos perdido a un hombre de un talento increíble que dejó un impacto positivo en la representación nativa en el cine, inspirando a una nueva generación de actores indígenas. Su gran corazón solo era comparable con su sentido del humor increíblemente agudo”, escribió.

Gil Birmingham también se sumó a los homenajes para Graham Greene. (Instagram/Gil Birmingham)

Su nominación al Oscar como mejor actor de reparto en 1991 fue, además, un hito que abrió puertas a otros intérpretes nativos y consolidó su figura como referente.