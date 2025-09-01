Este es el primer actor original de “Harry Potter” que regresará en la nueva serie de HBO

Warwick Davis es el único actor original que volverá como Flitwick en la serie de HBO, sumando continuidad a la franquicia (Warner Bros.)

Warwick Davis, conocido por su interpretación del profesor Filius Flitwick en todas las películas originales de Harry Potter, retomará su papel en la próxima serie de HBO basada en la saga literaria.

Su regreso ha sido confirmado durante el evento anual “Back to Hogwarts”, celebrado el 1 de septiembre, y representa la única reincorporación de un actor original en su mismo papel entre los elencos cinematográfico y televisivo.

En la saga fílmica, Davis no sólo encarnó al carismático profesor de Encantamientos, sino también al duende banquero Griphook.

Sin embargo, para la serie, sólo interpretará a Flitwick, mientras que el personaje de Griphook quedará a cargo de Leigh Gill.

El regreso de Davis como profesor Flitwick fue anunciado durante el evento “Back to Hogwarts”, celebrado el 1 de septiembre en Reino Unido (REUTERS/Isabel Infantes)

La presencia de la estrella británica de 55 años otorga continuidad al universo audiovisual de Harry Potter, cuyo elenco televisivo está integrado mayoritariamente por nuevos rostros.

HBO anunció también la llegada de Sirine Saba como la profesora Pomona Sprout, Richard Durden como el profesor fantasma Cuthbert Binns y Bríd Brennan como Madam Poppy Pomfrey.

Entre los alumnos de Hogwarts que se suman al reparto figuran Elijah Oshin como Dean Thomas, Finn Stephens y William Nash como los secuaces de Draco Malfoy, Vincent Crabbe y Gregory Goyle, respectivamente.

La producción de la serie transcurre en Leavesden Studios, Reino Unido, y la cadena ha realizado anuncios progresivos sobre los intérpretes del extenso universo mágico.

Leigh Gill interpretará al duende Griphook, mientras Warwick Davis sólo encarnará al carismático profesor de Encantamientos, uno de sus personajes en "Harry Potter" (Instagram/@warwickadavis)

En días recientes, se confirmó quiénes encarnarán a los hermanos de Ron Weasley: los gemelos Tristan y Gabriel Harland serán Fred y George, Ruari Spooner será Percy y Gracie Cochrane interpretará a Ginny Weasley.

Los protagonistas de la serie están encabezados por Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

El profesorado de Hogwarts incluye también a John Lithgow como Albus Dumbledore, Nick Frost como Hagrid, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy y Johnny Flynn como Lucius Malfoy, entre otros.

La dirección recae en Mark Mylod, reconocido por su trabajo en Succession, mientras que la adaptación y la producción ejecutiva están a cargo de Francesca Gardiner, galardonada por su labor en His Dark Materials y Killing Eve.

Gardiner y Mylod son productores ejecutivos junto a la autora J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films.

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout serán los protagonistas principales en la esperada versión televisiva de la saga literaria (HBO Max)

Todo lo que se sabe de la serie de “Harry Potter”

La serie de Harry Potter para HBO tiene programado su estreno en 2027 y apunta a ser uno de los proyectos televisivos más ambiciosos de la década.

El plan contempla adaptar fielmente los siete libros de J.K. Rowling a lo largo de diez temporadas, dedicando cada una de ellas a un volumen distinto.

El CEO de HBO, Casey Bloys, confirmó que la primera temporada estará basada en Harry Potter y la piedra filosofal y que cada año se estrenará una temporada correspondiente al siguiente libro.

La responsable principal del proyecto es Francesca Gardiner, fan confesa de la saga literaria, quien eligió a su equipo de guionistas tras un proceso de selección que involucró la participación directa de Rowling.

Francesca Gardiner y Mark Mylod encabezan el equipo creativo junto a la autora J.K. Rowling, apostando por una visión más amplia de la historia (Salamandra)

La adaptación buscará profundizar en arcos y personajes que no pudieron ser explorados por completo en las películas, abarcando así nuevas líneas argumentales y ofreciendo una visión detallada de la vida mágica de Hogwarts.

El elenco incluye jóvenes intérpretes como Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton en los papeles principales.

Junto a ellos, una nómina de actores veteranos dará vida a figuras centrales del profesorado y a los padres de familia, mientras que el villano principal, Lord Voldemort, sigue sin tener anunciado intérprete.

Rumores apuntan a la posibilidad de que regrese Ralph Fiennes, o incluso que sea reemplazado por Cillian Murphy, aunque ninguna confirmación oficial ha sido divulgada.

La producción inició en julio de 2025 en Reino Unido y, aunque aún no se ha difundido un tráiler, HBO publicó el primer vistazo de McLaughlin caracterizado como Harry Potter.

El estreno está previsto para 2027 y la producción planea explorar argumentos que no fueron posibles en las películas originales (HBO Max)

Con un desarrollo planeado para extenderse hasta 2037, la serie se presenta como una reinvención integral de la franquicia. Ante la expectativa global, la serie de Harry Potter en HBO busca atraer tanto a la nueva generación de espectadores como a los veteranos seguidores de la saga.

Se prevé que el primer adelanto oficial llegue durante 2026.