Kunal Nayyar reveló lo que más odiaba de interpretar a Raj en The Big Bang Theory

Uno de los personajes principales de The Big Bang Theory reveló las incomodidades que atravesó a la hora de grabar la serie

Han pasado seis años desde que The Big Bang Theory emitiera su episodio final, cerrando una etapa de doce años en la pantalla chica y consolidando un lugar dentro del panteón de las sitcoms más exitosas de la historia. Aunque el tiempo transcurrido ha permitido una perspectiva más madura sobre todo lo vivido en el rodaje de la serie, la reciente entrevista de Kunal Nayyar, el carismático intérprete de Raj Koothrappali, ha arrojado nueva luz sobre algunos de los aspectos menos visibles –y menos agradables– de trabajar en un fenómeno televisivo de tal magnitud.

En una conversación sincera durante una aparición en el podcast The Official Big Bang Theory, Nayyar desgranó diversos matices de su paso por la serie, evocando tanto agradecimiento como alguna que otra incomodidad. Más allá del reconocimiento mundial y el éxito profesional que le produjo interpretar a Raj, el actor reconoció abiertamente que no todo fue perfecto, especialmente en lo que respecta a uno de los elementos más constantes y definitorios de su personaje: el vestuario.

La ropa de Raj Koothrappali se ha convertido en parte fundamental del imaginario visual de The Big Bang Theory. Estampados llamativos, pantalones cargo, caquis y múltiples capas de prendas fueron una constante a lo largo de la serie, configurando una estética tan peculiar como inolvidable. Para Kunal Nayyar, sin embargo, esta característica estuvo muy lejos de ser un placer. “Pensé: ‘¡Madre mía! ¿Voy a tener que usar esto?’”, confesó el actor, quien admitió que en su vida fuera del set siente gran aprecio por la moda y cuida especialmente su estilo personal. La distancia entre el gusto personal del intérprete y las elecciones de vestuario de su personaje fue tal, que llegó a catalogar la ropa de Raj, con humor, como “horrible”.

“Obviamente es muy apropiado para el personaje, pero para mí no lo era. Si ves lo que usé durante toda la serie, es horrible, pero también le sienta de maravilla al personaje” explicó.

Entre las prendas que menos podía tolerar, los pantalones cargo ocupan el primer lugar, y el impacto fue tan marcado que, aunque vuelvan a estar de moda, Nayyar asegura que le resulta imposible ponérselos. La lista de prendas “prohibidas” en su armario actual se amplía a los caquis y ciertas sudaderas vintage, que evocan inevitablemente sus años encarnando al astrofísico más tímido del grupo. Un fenómeno curioso que ilustra cómo la interpretación prolongada de un personaje puede dejar huellas inesperadas en los hábitos y gustos personales de los actores.

La peculiar relación de Nayyar con el vestuario de Raj también dio pie a diversas anécdotas acerca del ambiente en el set de grabación. El actor explicó que, a pesar de su aversión por las prendas voluminosas y extravagantes, estas presentaban una ventaja inesperada: funcionaban como excelente escudo contra las inclemencias térmicas del estudio. Debido a las dimensiones del set y la dificultad para climatizarlo correctamente, el entorno durante las jornadas de rodaje era, según sus propias palabras, “gélido”. Así, lejos de incomodarle, las cuatro o más capas de ropa de su personaje se convirtieron en un alivio. Mientras el resto del elenco padecía el frío –especialmente Kaley Cuoco, quien interpretaba a Penny y debía vestir camisetas de manga corta o tirantes al margen de la temperatura–, Nayyar encontraba en el guardarropa de Raj un inesperado aliado.

La comparación con sus compañeros de reparto en ese sentido era evidente. Si Nayyar sorteaba sin mayor inconveniente las bajas temperaturas, Cuoco, por ejemplo, enfrentaba verdaderos desafíos por la poca protección que le brindaba el vestuario de su personaje. Esta anécdota ilustra cómo, incluso en un entorno tan profesional como el de una sitcom de gran presupuesto, los aspectos prácticos y los detalles aparentemente mundanos pueden tener una incidencia clave en el día a día de los intérpretes.

A pesar de las dificultades y situaciones incómodas que surgieron durante sus más de diez años como Raj Koothrappali, Nayyar no deja de reconocer el papel transformador que ha jugado The Big Bang Theory en su carrera. La serie, que puede verse al completo actualmente en HBO Max, sigue gozando de enorme popularidad, renovando su base de fanáticos a través de las plataformas de streaming.

En cuanto al futuro del universo de The Big Bang Theory, las novedades no dejan de aparecer. Se ha anunciado la preparación de un spin-off secuela titulado Stuart Fails to Save The Universe, que promete continuar explorando la riqueza de personajes y situaciones que hicieron célebre la serie original. Este proyecto mantiene viva la expectativa entre los seguidores y refleja el poder de permanencia del fenómeno creado por Chuck Lorre y Bill Prady.

El paso del tiempo reafirma que, más allá de la ropa y los recuerdos agridulces, el legado de The Big Bang Theory persiste y sus historias personales y detrás de cámaras siguen despertando el interés tanto de los fanáticos acérrimos como de nuevas generaciones de espectadores.