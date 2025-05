La razón por la que el elenco de “The Big Bang Theory” detestaba a Kunal Nayyar al principio de la serie

Kunal Nayyar admitió que no era del agrado de sus compañeros en "The Big Bang Theory". (Escena de "The Big Bang Theory")

Kunal Nayyar, conocido por interpretar al entrañable Raj Koothrappali en la exitosa serie The Big Bang Theory, confesó que muchas veces no podía contener la risa durante las grabaciones, lo que causaba múltiples tomas y, ocasionalmente, la frustración de sus compañeros de elenco.

Durante un episodio del podcast oficial de la serie, estrenado el lunes 12 de mayo, el actor de 44 años, le contó a la presentadora Jessica Radloff que constantemente rompía el personaje por no poder contener la risa, sobre todo en escenas junto a Simon Helberg, quien interpretó a Howard Wolowitz.

“Al principio del programa, era el peor. Me descontrolaba constantemente. Eso enfureció mucho a todos, pero no pude evitarlo. No sé por qué”, admitió entre risas.

Kunal Nayyar aseguró que no podía evitar reírse durante la filmación de "The Big Bang Theory" por las ocurrencias de Simon Helberg. (Escena de "The Big Bang Theory")

Nayyar explicó que Helberg tenía una forma tan particular y cómica de decir incluso las líneas más simples, que lo hacía perder el control. Imitando a su colega, recordó una escena en la que Howard decía simplemente: “Friday works for me” (El viernes me funciona), pero con una cadencia tan musical y absurda que lo descolocaba.

“Es un genio. Su forma de hablar era tan ridícula y hermosa a la vez. Me costaba mucho mantener la compostura. Probablemente cortaron la toma porque me estaba riendo, y luego volvieron a cortar, y parezco como si hubiera estado intentando, ya sabes, no reírme a carcajadas, básicamente”, dijo.

El final de la serie llegó con su episodio número 279 en mayo de 2019. Unos días después, Kunal Nayyar apareció en The Ellen DeGeneres Show, donde expresó su montaña rusa emocional al despedirse del personaje que lo acompañó por más de una década.

Kunal Nayyar confesó que se entristeció cuando "The Big Bang Theory" llegó a su final. (Escena de The Big Bang Theory)

“No creo que exista una palabra en ningún idioma que describa lo que sentí. Estaba triste, eufórico, cansado… lloré, me reí… sentí todo”, declaró en ese entonces.

Además de Young Sheldon, The Big Bang Theory ha generado una segunda serie derivada: Georgie & Mandy’s First Marriage, centrada en el hermano de Sheldon, Georgie (Montana Jordan), y su esposa Mandy (Emily Osment).

Kunal Nayyar aseguró que todos en “The Big Bang Theory” son una familia

A pesar de los rumores que apuntan a que Jim Parsons fue la causa del final de The Big Bang Theory, Kunal Nayyar reafirmó el fuerte lazo que une al reparto de la exitosa serie.

“Somos familia. Estuvimos presentes cuando nos dieron la noticia juntos y estamos ahí para apoyarnos mutuamente. Eso es todo”, declaró el actor en una entrevista.

Kunal Nayyar declaró que todo el elenco de The Big Bang Theory son una familia. (CBS)

La decisión de cerrar este capítulo televisivo llegó luego de que Jim Parsons, quien encarna al popular Sheldon Cooper, decidiera no continuar, según reportó Entertainment Weekly. CBS habría intentado negociar dos temporadas más, pero las conversaciones se detuvieron tras la decisión del actor.

Por si fuera poco, Kunal Nayyar también reflexionó sobre el impacto inesperado del programa que de transmitió en diversos países del mundo, pero destacó como estos personajes influenciaron a las audiencias más jóvenes.

“Nunca imaginé que podría cambiar la vida de las personas. Hace 12 años, solo pensaba: ‘¡Tengo trabajo!’. Y ahora, puedo mejorar la vida de las personas y hacer reír a la gente en un mundo tan polarizado. Tener la oportunidad de inspirar a los niños a estudiar ciencias, a convertirse en astrofísicos y a ayudar a personas enfermas, cuyo último deseo fue venir a pasar tiempo con el elenco, es algo a lo que me aferraré”, expresó.

Kunal Nayyar se sintió orgulloso de poder inspirar a los jóvenes a estudiar ciencias. (Escena de "The Big Bnag Theory")

Sin embargo, el actor afirmó que el final de la serie lo ha puesto triste y le dejó un sabor “agridulce”.

“Estoy listo para la siguiente etapa de mi vida después de 12 años, pero al mismo tiempo me entristece despedirme de mi familia. Todavía estoy tratando de procesarlo todo”, comento.