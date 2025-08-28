La extraordinaria transformación de Emma Stone para la película “Bugonia” que ha generado revuelo en redes

Emma Stone muestra un cambio radical para su próxima cinta "Bugonia" (Universal Pictures)

Emma Stone sorprendió al público al aparecer completamente calva en el primer avance oficial de Bugonia, la nueva película de Yorgos Lanthimos.

La transformación forma parte de su cuarto proyecto en conjunto con el director, consolidando una de las colaboraciones más recurrentes en el cine contemporáneo reciente.

La actriz interpreta a Michelle Fuller, una ejecutiva de la industria farmacéutica que es secuestrada por dos conspiradores convencidos de que ella proviene de otro planeta.

El tráiler se presentó el jueves, mismo día en que la película tuvo su estreno mundial en la Mostra de Venecia.

El avance de Bugonia revela el drástico cambio físico de Emma Stone: la intérprete aparece con la cabeza completamente rapada, dejando atrás su habitual imagen de cabello rojo.

La película muestra a Stone como una ejecutiva secuestrada y acusada de ser extraterrestre, rompiendo con su reconocida imagen de cabello rojizo (REUTERS/Focus Features)

La escena inicial muestra a Fuller conduciendo su automóvil mientras suena “Good Luck, Babe!” de Chappell Roan, poco antes de ser sorprendida y capturada por los personajes que interpretan Jesse Plemons y Aidan Delbis.

Esta decisión estética responde al guion, que establece que el rapado fue necesario para impedir, según los secuestradores, “que contacte a su nave nodriza”.

Durante una conferencia de prensa en el Festival de Venecia, Emma Stone abordó la premisa central del filme y su propia creencia sobre la vida extraterrestre. “Voy a decirlo — creo en los extraterrestres”, afirmó la actriz ante la prensa especializada.

El nuevo look capilar de Stone representa uno de los cambios más radicales en su carrera, especialmente considerando que su cabello teñido de rojo se ha consolidado como una de sus señas más reconocidas en películas como Easy A, Zombieland y La La Land.

A pesar de tratarse de un componente visual potente, el vistazo sugiere que el mayor desafío de su personaje radica en la lucha psicológica que sostiene con sus captores.

Yorgos Lanthimos dirige a Emma Stone en un thriller psicológico inspirado en una película coreana (REUTERS/Yara Nardi)

“Ellos quieren que creas que eres tú quien hizo este mundo. Pero siempre han sido ellos”, se escucha en el avance la voz de Plemons, retratando la tensión que recorre la narrativa.

Más adelante, el mismo personaje añade: “Todo lo que hemos perdido... Todo esto nos lo han hecho... Estamos arreglando las cosas otra vez”.

La película no sólo explora el tema de la identidad y la paranoia a través de la narrativa y las actuaciones, sino que añade opiniones personales de los propios creadores.

Durante su paso por Venecia, Yorgos Lanthimos explicó a la prensa que el guion de Bugonia le resultó aún más actual que cuando lo leyó por primera vez tres años atrás.

"Bugonia" aborda temas de identidad, paranoia y actualidad social, reflejando realidades contemporáneas (Focus Features)

“Lamentablemente, mucho de la distopía de esta película no es tan ficticia. Refleja bastante el mundo real”, destacó el cineasta.

Asimismo, Lanthimos detalló que la historia adquiere mayor vigencia frente a fenómenos globales relacionados con la tecnología, la inteligencia artificial, conflictos armados, la crisis climática y la reacción social cada vez más desensibilizada ante estas problemáticas.

El elenco de Bugonia incluye, además de Emma Stone, a Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias y Alicia Silverstone.

El film se inspira en la cinta surcoreana Save The Green Planet! de Jang Joon-hwan. El guion fue elaborado por Will Tracy, inicialmente desarrollado por Ari Aster y Lars Knudsen.

El nuevo filme destaca por el duelo psicológico entre los protagonistas y la audaz apuesta visual de Emma Stone (Focus Features via AP)

Todo sobre “Bugonia”, lo nuevo de Yorgos Lanthimos

Bugonia supone la cuarta colaboración entre Emma Stone y Yorgos Lanthimos, después de La favorita, Pobres criaturas —por la que la estrella recibió su segundo premio Oscar— y Tipos de gentileza.

La relación profesional entre ambos ha sido fructífera, permitiendo que tres de las cinco nominaciones al Oscar de Stone hayan surgido justamente bajo la dirección de Lanthimos.

La trama profundiza en la paranoia y el combate psicológico entre los personajes: Michelle Fuller y sus secuestradores, quienes están convencidos del origen extraterrestre de la empresaria.

A medida que avanza la historia, la protagonista enfrenta pruebas extremas y mantiene una lucha constante para sobrevivir y demostrar su inocencia.

Emma Stone presentó su impactante transformación para Bugonia durante el estreno mundial en la Mostra de Venecia (REUTERS/Yara Nardi)

Bugonia se estrenará en cines de Estados Unidos el 24 de octubre, con una campaña de lanzamiento pensada para la temporada de premios.