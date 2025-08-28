French Montana y la princesa Mahra de Dubái anunciaron su compromiso tras meses de especulaciones

French Montana y la princesa Mahra están comprometidos desde junio. (Créditos: REUTERS/Andrew Kelly. Instagram/@ _xtianna_ )

El rapero French Montana, de 40 años, y la princesa Mahra de Dubái, de 28 años, han confirmado su compromiso matrimonial.

La noticia fue revelada apenas días después de la mediática pedida de mano de Taylor Swift y Travis Kelce, pero en este caso, el anuncio tuvo un escenario inesperado: la Semana de la Moda de París, donde el artista desfiló para la firma Paradis el pasado 26 de junio.

Según confirmó el representante del músico al portal TMZ, fue justo después de esa participación en la pasarela cuando Montana pidió matrimonio a la hija del emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, actual primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos.

French Montana le pidió matrimonio a Mahra en la Semana de la moda en Paris. (Instagram/@hhshmahra)

Aunque aún no se han dado detalles sobre la fecha de la boda, la información disponible apunta a que ambas familias se mostraron entusiasmadas con el compromiso.

Rumores que se hicieron realidad

Desde hace meses se especulaba sobre un posible romance entre French Montana, cuyo nombre real es Karim Kharbouch, y la princesa Mahra.

Ambos habían sido vistos en visitas a mezquitas y en exclusivos restaurantes de Dubái y Marruecos, lo que alimentó la curiosidad mediática.

La jequesa Mahra, cuyo nombre completo es Mahra bint Mohammed bin Rashid al Maktoum, no es ajena al escrutinio público. Hija del emir de Dubái y de Zoe Grigorakos, de origen griego, ha cultivado un perfil muy activo en labores humanitarias y en proyectos de desarrollo social dentro de su país.

Mahra comparte su vida en redes sociales y se dedica a las labores humanitarias. (Instagram)

Se graduó en Negocios por la Universidad de Zayed, en Dubái, y más tarde completó estudios en relaciones internacionales en Londres.

Más allá de su papel institucional, Mahra es reconocida por su interés en el empoderamiento femenino, la educación y la atención médica. Su afición por la equitación, compartida con muchos miembros de la familia real emiratí, la llevó a estudiar en la Oxford Nursery School del Reino Unido, donde forjó un carácter competitivo y dinámico.

En 2024, la princesa vivió un momento crucial en su vida personal. El 17 de julio, anunció públicamente su separación del empresario Mana Al Maktoum mediante un comunicado que sorprendió al mundo árabe.

“Querido marido, como estás ocupado con otras compañías, declaro nuestro divorcio. Me divorcio, me divorcio y me divorcio. Cuídate, tu exmujer”, escribió en un mensaje viral que dio la vuelta al mundo.

Mahar se divorció de su esposo Mana Al Maktoum en 2024. (Instagram/ Mana Al Maktoum)

Además, Mahra se convirtió en madre recientemente. Su hija, que cumplió un año en mayo pasado, ha sido desde entonces el centro de su vida. La princesa ha compartido momentos de su maternidad en redes sociales, reforzando su imagen de mujer cercana y moderna dentro de la rígida estructura real.

Por su parte, French Montana ha logrado consolidarse como uno de los nombres más influyentes del hip hop contemporáneo. Nacido en Casablanca y criado en Nueva York, comenzó en la música desde joven, pero no fue hasta 2017 cuando alcanzó éxito internacional con el tema “Unforgettable”, en colaboración con Swae Lee.

Desde entonces, ha trabajado con figuras de la talla de Drake, Kanye West, Nicki Minaj, J Balvin, Karol G y Daddy Yankee. Además, ha publicado discos como Excuse My French (2013), Jungle Rules (2017), Montana (2019) y They Got Amnesia (2021).

French Montana ha consolidado su carrera en la música con múltiples colaboraciones. (REUTERS/Andrew Kelly)

Montana también ha destacado por su faceta filantrópica y su apoyo a jóvenes talentos, lo que lo ha convertido en un referente más allá de la música.