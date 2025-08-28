Entretenimiento

French Montana y la princesa Mahra de Dubái anunciaron su compromiso tras meses de especulaciones

El rapero y la hija del emir de Dubái se comprometieron durante la Semana de la moda en Paris.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
French Montana y la princesa
French Montana y la princesa Mahra están comprometidos desde junio. (Créditos: REUTERS/Andrew Kelly. Instagram/@ _xtianna_ )

El rapero French Montana, de 40 años, y la princesa Mahra de Dubái, de 28 años, han confirmado su compromiso matrimonial.

La noticia fue revelada apenas días después de la mediática pedida de mano de Taylor Swift y Travis Kelce, pero en este caso, el anuncio tuvo un escenario inesperado: la Semana de la Moda de París, donde el artista desfiló para la firma Paradis el pasado 26 de junio.

Según confirmó el representante del músico al portal TMZ, fue justo después de esa participación en la pasarela cuando Montana pidió matrimonio a la hija del emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, actual primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos.

French Montana le pidió matrimonio
French Montana le pidió matrimonio a Mahra en la Semana de la moda en Paris. (Instagram/@hhshmahra)

Aunque aún no se han dado detalles sobre la fecha de la boda, la información disponible apunta a que ambas familias se mostraron entusiasmadas con el compromiso.

Rumores que se hicieron realidad

Desde hace meses se especulaba sobre un posible romance entre French Montana, cuyo nombre real es Karim Kharbouch, y la princesa Mahra.

Ambos habían sido vistos en visitas a mezquitas y en exclusivos restaurantes de Dubái y Marruecos, lo que alimentó la curiosidad mediática.

La jequesa Mahra, cuyo nombre completo es Mahra bint Mohammed bin Rashid al Maktoum, no es ajena al escrutinio público. Hija del emir de Dubái y de Zoe Grigorakos, de origen griego, ha cultivado un perfil muy activo en labores humanitarias y en proyectos de desarrollo social dentro de su país.

Mahra comparte su vida en
Mahra comparte su vida en redes sociales y se dedica a las labores humanitarias. (Instagram)

Se graduó en Negocios por la Universidad de Zayed, en Dubái, y más tarde completó estudios en relaciones internacionales en Londres.

Más allá de su papel institucional, Mahra es reconocida por su interés en el empoderamiento femenino, la educación y la atención médica. Su afición por la equitación, compartida con muchos miembros de la familia real emiratí, la llevó a estudiar en la Oxford Nursery School del Reino Unido, donde forjó un carácter competitivo y dinámico.

En 2024, la princesa vivió un momento crucial en su vida personal. El 17 de julio, anunció públicamente su separación del empresario Mana Al Maktoum mediante un comunicado que sorprendió al mundo árabe.

Querido marido, como estás ocupado con otras compañías, declaro nuestro divorcio. Me divorcio, me divorcio y me divorcio. Cuídate, tu exmujer”, escribió en un mensaje viral que dio la vuelta al mundo.

Mahar se divorció de su
Mahar se divorció de su esposo Mana Al Maktoum en 2024. (Instagram/ Mana Al Maktoum)

Además, Mahra se convirtió en madre recientemente. Su hija, que cumplió un año en mayo pasado, ha sido desde entonces el centro de su vida. La princesa ha compartido momentos de su maternidad en redes sociales, reforzando su imagen de mujer cercana y moderna dentro de la rígida estructura real.

Por su parte, French Montana ha logrado consolidarse como uno de los nombres más influyentes del hip hop contemporáneo. Nacido en Casablanca y criado en Nueva York, comenzó en la música desde joven, pero no fue hasta 2017 cuando alcanzó éxito internacional con el tema “Unforgettable”, en colaboración con Swae Lee.

Desde entonces, ha trabajado con figuras de la talla de Drake, Kanye West, Nicki Minaj, J Balvin, Karol G y Daddy Yankee. Además, ha publicado discos como Excuse My French (2013), Jungle Rules (2017), Montana (2019) y They Got Amnesia (2021).

French Montana ha consolidado su
French Montana ha consolidado su carrera en la música con múltiples colaboraciones. (REUTERS/Andrew Kelly)

Montana también ha destacado por su faceta filantrópica y su apoyo a jóvenes talentos, lo que lo ha convertido en un referente más allá de la música.

Temas Relacionados

French MontanaMahracompromisoprincesa de Dubái

Últimas Noticias

True Detective prepara su regreso y Nicolas Cage podría ser su nueva estrella

La quinta entrega de esta producción de HBO planea ambientar la historia en una región de Nueva York con una atmósfera cargada de misterio. Qué se sabe sobre la serie que se estrenaría en 2027

True Detective prepara su regreso

Christina Applegate aseguró que la esclerosis múltiple también hace sufrir a su hija adolescente

La actriz habló de los estragos que tiene que pasar su familia luego de que le diagnosticaran con esta enfermedad degenerativa crónica en 2021

Christina Applegate aseguró que la

Bruce Willis ha sido trasladado a una casa de cuidados especiales, reveló su esposa Emma Heming

Emma Heming Willis compartió que decidió trasladar a su esposo a un hogar con atención 24/7, priorizando la estabilidad de sus hijas

Bruce Willis ha sido trasladado

Bella Ramsey responde a las críticas de la segunda temporada de ‘The Last of Us’: “Si la odian tanto, el videojuego existe”

La serie de HBO emerge entre la controversia y la expectativa por nuevos episodios

Bella Ramsey responde a las

Benson Boone causa revuelo en redes con una versión en vivo de “When We Were Young” de Adele

El joven cantante pop hizo un derroche de talento durante un concierto en Ohio

Benson Boone causa revuelo en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras los incidentes en Corrientes,

Tras los incidentes en Corrientes, La Libertad Avanza culpó a Gustavo Valdés y el gobierno provincial apuntó contra el kirchnerismo

Le extrajeron sangre a tres policías para hallar al quinto hombre que violó y mató a Natalia Melmann

Llega la tormenta de Santa Rosa y hay alerta por una nueva ciclogénesis: qué dice el pronóstico para el fin de semana

De Taylor Swift a Dua Lipa: cómo son los anillos de compromiso más llamativos del año

Identifican un mecanismo clave de la esclerosis múltiple que podría abrir nuevas vías para el tratamiento

INFOBAE AMÉRICA
La Casa Blanca reveló que

La Casa Blanca reveló que Trump no está “contento” pero tampoco “sorprendido” por los ataques rusos contra la capital de Ucrania

Ventajas de la motocicleta en México: todo lo que debes saber

Cómo las ondas de radio que podrían mejorar la capacidad de percibir olores, según un experimento

Universidad peruana ofrece titulación profesional en 5 meses: ¿en qué consiste y cómo postular?

Rusia fuerza el desplazamiento de civiles ucranianos al intensificar sus ataques en Dnipropetrovsk y Donetsk

TELESHOW
La tajante respuesta de Juan

La tajante respuesta de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, por las críticas que recibió al ser tildado de tóxico

Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, detalló cómo descubrió una infidelidad del jugador: “Accedí a las cámaras”

Sabrina Carpenter en la Argentina: de abrir los shows de Taylor Swift al anunció de su presencia en Lollapalooza 2026

Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán: su hija Sofía Gala será la actriz que encarnará su juventud

Jimena Barón mostró cómo vacunaron a sus hijos Momo y Arturo en su casa