Así luce Barbara Eden, protagonista de “Mi bella genio”, a sus 94 años

La actriz de “Mi bella genio" celebró su aniversario rodeada de saludos de colegas y fans, mostrando cercanía y energía en sus redes sociales (NBC)

Barbara Eden celebró su cumpleaños número 94 con una imagen que resalta su cercanía con el público y su vitalidad.

La actriz, famosa por interpretar a Jeannie en la serie Mi bella genio, compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía para agradecer los saludos, en la que adopta su pose característica.

“Tomemos un momento para desearle a nuestra rubia favorita, ícono del entretenimiento y leyenda de Hollywood, Barbara Eden, un muy, muy feliz cumpleaños hoy″, escribió su equipo debajo de la imagen.

Y agregó: “Invitamos a compartir sus deseos de cumpleaños para la señora Eden aquí, mientras celebra su cumpleaños número 94″.

Las reacciones de colegas y seguidores incluyeron mensajes destacados. Jennie Garth escribió: “¡Feliz cumpleaños, Barbara. Te quiero!”.

La empresaria Paris Hilton, quien ha lucido disfraces inspirados en Jeannie, saludó públicamente: “Feliz cumpleaños, ícono”. “Feliz cumpleaños, belleza sin edad”, agregó Caroline Rhea.

Barbara Eden agradeció los saludos de su cumpleaños 94 con una foto en la que realizó la icónica pose de Jeannie (Instagram/@officialbarbaraeden)

La carrera de Barbara Eden abarca más de 70 años y se consolidó tras obtener el papel estelar en Mi bella genio, donde interpretó a una genio enamorada de un astronauta, presentado por Larry Hagman. A la fecha, es la única sobreviviente del elenco principal.

El programa estuvo determinado por los parámetros de la televisión estadounidense de la época. Sobre este punto, la estrella recordó en varias ocasiones que su vestuario permitió mostrar parte de su torso, pero con la condición de que no se viera el ombligo, restricción suspendida en 1983.

Antes de alcanzar la fama, trabajó en The Johnny Carson Show y tuvo participaciones en series como I Love Lucy y The Andy Griffith Show.

Su reconocimiento se consolidó al protagonizar cinco temporadas de Mi bella genio, que la transformó en una figura popular y querida por distintas generaciones.

A lo largo de su trayectoria, Eden sumó más de 25 películas, 19 largometrajes para televisión y varias series. En entrevistas recientes, la actriz expresó el valor que atribuye a su carrera.

Con más de 70 años de carrera, Eden permanece como la única sobreviviente del elenco principal de Mi bella genio (NBC)

“Durante los años he notado que muchas personas no se dan cuenta de lo maravilloso y lo valioso que es poder trabajar en un ámbito que realmente amas”, sostuvo ante la prensa norteamericana.

Y continuó en su declaración: “Muchos tienen que trabajar en empleos que detestan solo por necesidad, ¿pero no somos afortunados quienes podemos prepararnos para algo, disfrutarlo y saber que otros también lo disfrutan?”.

En ese sentido, admitió sentirse afortunada por su carrera actoral: “Creo que es un regalo que la vida nos da, si estamos dispuestos a trabajar por ello”.

La vida saludable de Barbara Eden

El autocuidado forma parte de su rutina desde la juventud y nunca ha dejado de practicar actividad física, incluso ahora pese a su avanzada edad.

“Antes hacía ejercicio todo el tiempo. Solía tomar clases de spinning y levantar pesas con entrenador”, relató en 2024. “Cuando llegó la pandemia, terminé con las rutinas pesadas. Ahora tengo una bicicleta fija y levanto pesas de dos kilos. Son muy ligeras, pero ayudan a los huesos”.

La rutina de autocuidado de Barbara Eden incluye ejercicios livianos, bicicleta fija y una alimentación equilibrada adaptada a sus preferencias (Instagram/@officialbarbaraeden)

Sobre su alimentación, Eden explicó que se mantiene atenta a elegir alimentos saludables, aunque no oculta su preferencia por los dulces.

“Me gustan los dulces. Me gusta el pastel de lima. Mi hermana me trajo uno para mi cumpleaños. También me gusta el bizcocho de ángel. Yo misma lo preparo y le pongo un glaseado de limón muy fuerte y dulce. Y los chocolates, por supuesto, me encantan”, indicó.

Y aclaró sobre sus gustos: “No hay manera de fallar conmigo. ¿Quieres regalarme algo? Solo dame cualquier dulce”.

La relación de Barbara Eden con sus seguidores sigue fuerte. Participa en convenciones y eventos en los Estados Unidos.

“Son los mejores fans del mundo. Cuando subo al escenario, hablo y después hago preguntas y respuestas, a veces me sorprendo. ¡Saben más que yo sobre mi trabajo!”, reconoció.

En convenciones y eventos, la veterana estrella afirma que sus admiradores la sorprenden por conocer tantos detalles de su extensa carrera (NBC)

Eden publicó en 2011 sus memorias Jeannie Out of the Bottle y en 2021 presentó un libro infantil titulado Barbara and the Djinn. En su vida personal, se encuentra casada desde 1991 con Jon Eicholtz.