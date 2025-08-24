De ‘La máscara del Zorro’ a ‘Merlina’: la pasión de Catherine Zeta-Jones por la esgrima en casi tres décadas

La formación de Catherine Zeta-Jones en la esgrima, iniciada en "La máscara del Zorro", impacta en su interpretación de Morticia Addams en "Merlina" (TriStar Pictures/Netflix)

Mucho antes de Merlina y su papel como Morticia Addams, Catherine Zeta-Jones ya se había declarado una amante de la esgrima. La actriz tuvo un primer contacto con este deporte en la década de los 90 cuando filmó La máscara del Zorro, junto a Antonio Banderas.

“Cuando me llevo la espada a las manos, me brillan los ojos y lo único que pienso es: ‘¿Vamos, que alguien me enfrente’”, había declarado en 2005 a la agencia italiana ANSA mientras se alistaba para rodar la secuela, La leyenda del Zorro. Incluso, admitió que disfrutaba “teniendo que vestir corsés y trajes de época”.

La presencia de la actriz en "Merlina", elogiada por Tim Burton, añade realismo y profundidad al universo visual de la exitosa producción (Netflix)

La película, estrenada en 1998, tuvo a Zeta-Jones en el rol de Elena, la hija biológica del antiguo Zorro Don Diego de la Vega (Anthony Hopkins) que fue secuestrada por su mayor enemigo, Don Rafael Montero (Stuart Wilson), y criada por él.

En una escena del film, Alejandro Murrieta (Banderas) comparte un duelo conta Elena y ambos chocan espadas hasta que el combate se torna cada vez más sensual. Para llevar a cabo estos movimientos, los actores fueron sometidos a sesiones de práctica con un equipo olímpico.

“Tuve dos películas de Zorro en las que me entrenó Bob Anderson, que ya no está con nosotros. Era entrenador olímpico y nos entrenó a todos”, relató a Good Morning America. “Y, de hecho, después de Zorro practiqué un poco de esgrima, porque es un ejercicio fantástico”.

El entrenamiento previo de Zeta-Jones le permitió abordar escenas de acción con confianza en su regreso a la esgrima televisiva (TriStar Pictures)

La escena de la esgrima en “Merlina”

Una vez que supo que en la segunda temporada de Merlina retomaría esta actividad deportiva, Catherine Zeta-Jones estaba más que lista para su enfrentamiento contra Jenna Ortega, quien da vida a la hija mayor de los Addams.

“Esa era mi arma secreta, perdón por el juego de palabras. Fue como que Jenna me dijo: ‘¿Has hecho esto antes?’. Y yo respondí: ‘Sí. Quizás practiqué esgrima... quizás’”, sostuvo la estrella de Hollywood al ser consultada por su pasada experiencia en conversación con Entertainment Tonight.

En esa misma línea, afirmó que cada vez que puede “actuar” con Ortega se la pasa “genial” por la sinergia que existe entre ambas, pese a que en pantalla deban mantener un lazo mucho más conflictivo y distante.

Fuera de cámara, Catherine Zeta-Jones y Jenna Ortega comparten una relación de respeto y camaradería (Netflix)

En diálogo con TUDUM de Netfix, Zeta-Jones se mostró contenta con la posibilidad de profundizar en su personaje para los nuevos episodios, pensándolo desde las relaciones y la familia.

Como se recuerda, en la nueva entrega, Homero y Morticia se instalan cerca del campus de la Academia Nevermore, donde estudian sus dos hijos, Merlina y Pericles. Además, la abuela Addams se sumó por primera vez a la historia para complejizar aun más el vínculo madre-hija.

“Cuando leía cada episodio, pensaba: ‘Dios mío, puedo hacer mucho más. Puedo practicar esgrima. ¡Genial!’“, admitió la intérprete de 55 años en declaraciones difundidas por la plataforma.

Y tras recurrir a sus lecciones anteriores, decidió imprimir sus escenas para la serie con un estilo más propio de su papel: “De hecho, quería seguir haciéndolo después de terminar el rodaje. Me encantó. Y la esgrima de Morticia Addams es de otro nivel”.

La esgrima ha sido un elemento distintivo en "Merlina" desde el inicio, pues en la primera temporada también hubieron escenas de este deporte (Netflix)

La esgrima ha estado presente en Merlina desde la primera temporada. Al llegar a la escuela, la protagonista se apunta a clases de esta disciplina y demuestra sus grandes habilidades tan solo el primer día.

Sin embargo, no deja de estar a la sombra de su madre, Morticia, quien además de ser una excelente esgrimista en su tiempo como estudiante, era muy hermosa y popular. Estas comparaciones molestan a Merlina, pero la relación familiar llegó a su punto más crítico en los recientes capítulos.

El duelo entre Merlina y Morticia terminó con una victoria para esta última, aunque estuvo cerca de morir al ser casi atacada por el zombie Slurp, revivido y acogido por Pericles. Su hija la salvó del incidente, pero ni el combate o una experiencia cercana a la muerte lograron que resolvieran sus diferencias.

Las escenas de esgrima entre Morticia y Merlina exploran los vínculos y disputas familiares, dando nueva dimensión a la relación madre-hija en la serie (Netflix)

“Querida, no soy tu enemiga. Soy tu madre”, dice Morticia a Merlina en uno de los diálogos de la serie, a lo que la adolescente responde sin chistar: “Me agradabas más cuando estabas a una bola de cristal de distancia”.

“Tuvimos una secuencia de esgrima realmente increíble, intentando acabar la una con la otra durante cinco minutos. Era como una discusión y un baile que teníamos que hacer. Una de mis cosas favoritas que salieron en el programa, de hecho”, explicó Jenna Ortega para Good Morning America.

Por su parte, Catherine Zeta-Jones abordó el paso del tiempo, casi tres décadas, desde que había hecho un papel que involucrara la esgrima dentro de su desarrollo e historia. La formación le sirvió, pero en definitiva, Elena y Morticia son muy distintas.

“Así que cuando se escribió el guion de Merlina, era tan diferente, una ingenua y sexy joven de 23 años como era yo entonces en Zorro, empuñando una espada ante Morticia Adams de una manera muy específica”, confesó entre risas para el mismo programa.

"La esgrima de Morticia Addams es de otro nivel”, afirmó Zeta-Jones sobre su rol como la matriarca de los Addams (Netflix)

Y dedicó palabras de elogio hacia su co-estrella, con quien practicó antes de rodar la escena: “Ensayamos cada vez que podíamos porque Jenna estaba en casi todas las escenas. Es un placer trabajar con ella porque es una joven maravillosa y, además, aporta mucho como actriz. Ella es como de la vieja escuela en cierto modo, en la era moderna”.

En uno de los detrás de escena de Merlina, el director Tim Burton destacó la presencia de Zeta-Jones en el elenco: “Es una actriz maravillosa. Ella le da un toque de realidad”.

El mismo material también ofreció un vistazo a la práctica de esgrima entre Catherine Zeta-Jones y Jenna Ortega, donde esta última demuestra su asombro por las habilidades de su compañera de elenco. “Es muy buena. Se nota que era bailarina”, escucha susurrar a la joven estrella ante la cámara.

“Me siento afortunada de poder vivir esta dinámica madre-hija con alguien tan increíble como Catherine”, sostuvo Ortega en el mismo video durante una de sus entrevistas en el rodaje.

La primera parte de la segunda temporada de Merlina ya se encuentra disponible para ver en Netflix. La segunda tanda de episodios llegará el próximo 3 de septiembre al servicio de streaming. Además, una tercera temporada ya fue confirmada y se encuentra en desarrollo.