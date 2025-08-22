El intensa vida de Chris Pratt: de vendedor puerta a puerta a estrella de Hollywood y yerno de Arnold Schwarzenegger

La conversación se desarrolló en un ambiente distendido, abordando desde tecnología hasta valores familiares con espontaneidad y complicidad (Captura de pantalla/Club Random Podcast)

Una reciente conversación entre Bill Maher y Chris Pratt se destacó por su equilibrio entre humor, franqueza y reflexión, abordando temas que atraviesan la cultura actual. El diálogo osciló entre la crítica social y la complicidad personal, con ambos explorando el impacto de la tecnología, los retos de la industria audiovisual en California, la transformación de la masculinidad, la política estadounidense y vivencias personales que aportaron cercanía al encuentro.

El intercambio se abrió con una discusión sobre la inteligencia artificial. Maher se mostró escéptico, relatando cómo ChatGPT le ayudó a identificar una lesión en el dedo pero alertó de los peligros de confiar plenamente en estas tecnologías: “La IA alucina”, advirtió.

Por su parte, Pratt bromeó sobre la posibilidad de que la IA ya tenga consciencia y manipule a los humanos, evocando películas como “Terminator” y “Minority Report” que anticiparon avances tecnológicos posteriormente concretados. Ambos coincidieron en que el ritmo del desarrollo tecnológico supera la capacidad de la sociedad para adaptarse con la misma rapidez.

El podcast fue un encuentro entre reflexión y humor que explora los desafíos del presente desde la mirada de dos figuras públicas (Captura de pantalla/Club Random Podcast)

Industria audiovisual en California: entre la familia y la burocracia

La charla derivó hacia los desafíos de la industria audiovisual. Pratt eligió rodar la serie "The Terminal List" en Los Ángeles pese a los elevados costos y la compleja regulación estatal para estar cerca de su familia: “Quería encontrar proyectos que pudiera filmar cerca de casa”, afirmó el actor estadounidense.

Ambos reconocieron que, a pesar de altos impuestos y trámites engorrosos, los profesionales del cine siguen viviendo en California, atraídos por el clima, la comunidad y las oportunidades. Aunque cuestionaron la burocracia y regulaciones excesivas, admitieron que el atractivo del estado resulta difícil de igualar.

Maher resaltó la transformación profesional de Pratt: de comediante en “Parks and Recreation” a protagonista de acción en “The Terminal List”. Pratt recordó sus comienzos en papeles cómicos y cómo, durante su tiempo en la serie, decidió subir de peso como un reto personal y exploró nuevas dimensiones actorales. Reflexionó, además, sobre la mayor exigencia emocional que implica el método actoral actual frente a generaciones anteriores.

La versatilidad de Chris Pratt se evidencia en su transición de la comedia televisiva al drama de acción, conquistando públicos diversos (Captura de pantalla/Prime Video)

Masculinidad, paternidad y política

La masculinidad y la paternidad ocuparon un espacio central en el diálogo. Pratt, padre de cuatro hijos, habló sobre la importancia de ser un ejemplo positivo y encontrar un equilibrio entre la afirmación de la identidad masculina y el respeto a los avances sociales.

Ambos señalaron que, aunque la igualdad de género progresó, niños y adolescentes enfrentan desafíos específicos. Maher afirmó: “Los chicos no lo están pasando bien” y Pratt resaltó la necesidad de un rol constructivo de los hombres en la sociedad y particularmente en la educación de sus hijos.

La política y la realidad californiana fueron también tema de análisis. Pratt, yerno de Arnold Schwarzenegger y casado con Katherine Schwarzenegger —hija del exgobernador de California y nieta de Eunice Kennedy Shriver, miembro de la familia Kennedy—, compartió cómo estas relaciones familiares le permitieron observar de cerca las dinámicas políticas y mediáticas.

Maher mencionó a Arnold como ejemplo de político capaz de tender puentes en un estado con predominio demócrata.

Ambos criticaron la polarización y la dinámica de constantes vaivenes en las políticas públicas estadounidenses. Pratt relató experiencias como parte de la familia Kennedy y la forma en que la percepción mediática puede distorsionar la verdadera personalidad de figuras públicas.

El vínculo familiar de Pratt con el Arnold Schwarzenegger abre una ventana única a los entresijos de la política y el espectáculo estadounidense (REUTERS/Mario Anzuoni)

Anécdotas personales y el arte de reinventarse

El tono relajado propició recuerdos y anécdotas. Pratt rememoró su tiempo como vendedor puerta a puerta en Seattle, catalogando esa etapa como difícil pero enriquecedora gracias a las lecciones y amistades que le dejó.

Maher, por su parte, compartió episodios de su trayectoria como actor y comediante. Ambos concluyeron que mantener los pies en la tierra y priorizar la familia son claves frente a las exigencias del espectáculo.

En el cierre, Pratt evocó el consejo de un viejo amigo sobre la importancia de “trascender”, reconociendo hoy cómo esa idea refleja su propia evolución personal y profesional. La conversación entre Maher y Pratt, cargada de humor y confesiones, ofreció una perspectiva inusual sobre el entretenimiento, la cultura y la búsqueda de sentido en la vida pública.