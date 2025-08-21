La hija de Hulk Hogan cuestionó la versión oficial de su fallecimiento y está en busca de respuestas

Brooke Hogan reveló que tiene dudas sobre la muerte de su padre Hulk Hogan. (Foto: Instagram/ @mizzhogan)

Brooke Hogan, hija del legendario luchador Hulk Hogan compartió en sus Instagram que tiene algunas preocupaciones y preguntas sobre la muerte de su padre.

La actriz y cantante de 38 años aseguró haber recibido múltiples llamadas de profesionales —desde policías hasta personal de enfermería— que supuestamente estaban con su padre el día de su fallecimiento, en las que le piden investigar más.

“Dicen que necesito ver las imágenes de la cámara corporal y que necesito conseguir las cintas del 911 porque supuestamente contienen información que potencialmente podría arrojar suficiente luz para cambiar la narrativa que todos hemos estado escuchando”, expresó

Y añadió: “Esos mismos profesionales sienten tan fuertemente lo que presenciaron que han continuado contactándome y presionándome para encontrar respuestas hasta el día de hoy”.

Brooke Hogan aseguró que policías y enfermeras la han contactado para que descubra la verdad de la muerte de su padre. (Instagram/Brooke Hogan)

Sin embargo, Brooke señaló que toda la información relativa a las grabaciones de cámaras corporales y las llamadas al 911 “está bajo resguardo” y no está disponible a través de solicitudes públicas de información.

También planteó dudas sobre la certificación de la muerte por parte del médico general de su padre, haciendo referencia a antecedentes profesionales de este que pueden consultarse públicamente.

La hija del luchador indicó que ha mantenido informado a su hermano menor, Nick Hogan, sobre todo lo que ha recibido, pero destacó que sus “manos están atadas” debido a que se removió del testamento de su padre antes de su fallecimiento.

“Todo depende de la esposa de mi papá, Sky Daily, y yo no tengo control sobre nada. No puedo hacer nada”, escribió.

Brooke Hogan aseveró que descubrir la verdad está en manos de Sky Daily. (Instagram/Sky Daily)

Cabe recordar que Hulk Hogan falleció a los 71 años a causa de un infarto agudo de miocardio, una condición en la que el flujo sanguíneo al músculo cardíaco se bloquea repentinamente, provocando daño al tejido.

Según el registro del examinador médico del Distrito Seis, el exluchador también presentaba antecedentes de leucemia linfocítica crónica (CLL), un tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos llamados linfocitos.

Ante este diagnóstico, Brooke Hogan expresó su escepticismo respecto al historial médico de su padre, calificando el diagnóstico de CLL como “extraño”.

Según sus publicaciones, había tenido acceso a múltiples análisis de sangre que mostraban resultados normales antes de que “de repente todo fuera diferente”. “No creo que nadie piense que haya juego sucio, pero el hombre tenía un historial médico muy complicado”, comentó.

Brooke Hogan comentó que sospecha de los resultados de la autopsia de Hulk Hogan. (REUTERS/Phil McCarten)

En días recientes, la actriz incluso ofreció pagar personalmente la autopsia para obtener claridad sobre las causas del fallecimiento de Hulk Hogan, enfatizando su deseo de entender los detalles médicos y circunstancias que rodearon sus últimos días. “Cualquiera querría respuestas”, agregó en sus redes sociales.

Cabe destacar que la relación de Brooke con su padre fue compleja. No asistió a su funeral y decidió apartarse del testamento, lo que la colocó en una posición limitada para actuar sobre decisiones legales y médicas posteriores a la muerte del exluchador.

Finalmente, Brooke mencionó que, según Nick, se realizará una autopsia del cuerpo del exluchador de la WWE.

Brooke Hogan contó que su hermano Nick pagará otra autopsia para Hulk Hogan. (Instagram)

Sin embargo, aseguró que a partir de ahora ya no hablará públicamente sobre lo que considera un “misterio” en torno a la muerte de su padre y pidió a sus seguidores que dejen de solicitarle más información.