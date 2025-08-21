Entretenimiento

Conciertos de Karol G: ya eligieron los escenarios y algunas fechas para el ‘Tropicoqueta Tour’ en 2026

El productor de eventos Diomar García dio detalles de cómo avanza la organización de la futura gira con la que se espera que ‘La Bichota’ recorra el mundo presentando en vivo su más reciente álbum con el que rindió homenaje a sus raíces latinas

Danny Barros

Por Danny Barros

El empresario Diomar García contó
El empresario Diomar García contó cómo avanza la planeación de 'Tropicoqueta tour' de Karol G - crédito @karolg/Instagram

La confirmación de que los escenarios para el esperado Tropicoqueta Tour de Karol G ya están asegurados para 2026 ha generado gran expectación entre sus seguidores.

El empresario Diomar García, organizador de conciertos de la artista, adelantó que el anuncio oficial de las fechas podría producirse en uno o dos meses, despejando así las dudas sobre el futuro de la gira mundial que acompañará el más reciente álbum de la cantante colombiana.

García detalló que los preparativos avanzan a buen ritmo y que solo restan algunos ajustes menores antes de dar a conocer el calendario definitivo.

“Para el 2026, ya están confirmados los escenarios. Estamos haciendo por ahí unos últimos detalles con las fechas, pero no demoramos, yo creo que por ahí en un mes o dos meses estaremos anunciando el ‘Tropicoqueta Tour’”, afirmó el empresario en charla con la estación radial Los 40, quien ha estado vinculado a la organización de los conciertos de Karol G en el país.

Diomar García compartió detalles de la gira 'Tropicoqueta' de Karol G y confirmó que ya hay fechas para el 2026 - crédito @latinaforevakarolgdl/Tiktok

“Si me decepcionó el mañana será bonito tour, que no me espero de este”, “ese plan si me lo pierdo”, “ya quiero escucharla cantar Tu Perfume”, “tarjetas de crédito listas”, “el mejor álbum del mundo”, “le acaban de dar sentido a mi 2026″, “qué emoción!🥰 díganme que viene a Venezuela", “espero que Panamá esté incluida”, “desde ya ahorrando para ver a Rihanna y a Karol G”, son parte de los comentarios que dejó el anunció del empresario.

‘La Bichota’, reconocida como una de las figuras más influyentes de la música latina a nivel internacional, continúa consolidando su posición en la industria. Su capacidad para conectar con el público y la autenticidad de sus propuestas artísticas la han convertido en un referente global, con una base de seguidores que trasciende fronteras.

El lanzamiento de Tropicoqueta a comienzos de 2025 marcó una nueva etapa en la carrera de la artista. Este álbum, que ha recibido una amplia atención mediática, destaca por la experimentación con diversos géneros musicales, colaboraciones inéditas y letras que exploran facetas poco vistas de Karol G.

Karol G entrenó video de
Karol G entrenó video de 'Se puso linda' en versión piano - crédito captura de pantalla Karol G/ YouTube

La expectativa por la gira que acompañará este proyecto ha ido en aumento, especialmente después del éxito de su anterior tour, Mañana será bonito, que concluyó hace menos de un año.

Karol G dio detalles de cómo se prepara para su futura gira ‘Tropicoqueta Tour’

En declaraciones recientes, la cantante compartió detalles sobre su proceso de preparación para la próxima gira mundial. Karol G explicó que se encuentra en una fase de formación y aprendizaje, enfocada en perfeccionar su propuesta artística.

Karol G celebrará el lanzamiento
Karol G celebrará el lanzamiento de ‘Tropicoqueta’ con 24 fans invitados a una experiencia exclusiva en Medellín - crédito @karolg/Instagram

“Estoy en una época de formación, no de improvisación. Sigo trabajando, estudiando, escuchando… Me mudé a Nueva York y estoy yendo a clases y aprendiendo a bailar los distintos géneros latinos”, señaló la artista, quien busca ofrecer un espectáculo renovado y con mayor profundidad.

La intérprete también subrayó la importancia de que la gira tenga un significado especial tanto para ella como para sus seguidores. “No veo las giras sólo como eso, son una experiencia emocional para mí y mis fans. Es mi momento frente a frente con ellos, el más íntimo que podemos compartir, y quiero hacerlo cuando tenga sentido artístico y profundo, cuando me sienta preparada para dar mucho más de lo que la gente ya vio de mí”, expresó Karol G, dejando claro que su objetivo es superar las expectativas y fortalecer el vínculo con su audiencia.

En este contexto, la artista manifestó que su prioridad es dejarse llevar por las nuevas experiencias y emociones que le ofrece esta etapa de su vida, lo que influirá directamente en la propuesta creativa del Tropicoqueta Tour.

Entre tanto, Karol G se prepara para su show Karol G como cabeza del espectáculo de medio tiempo durante la primera transmisión en vivo y exclusiva de la NFL en Youtube, que tendrá lugar en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil, el 5 de septiembre de 2025.

Karol G encabezará el espectáculo de medio tiempo durante la primera transmisión en vivo y exclusiva de la NFL en Youtube, que tendrá lugar en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil, el 5 de septiembre de 2025.

La artista paisa fue elegida figura estelar en una jornada centrada en celebrar “los Sonidos de América Latina a través del entretenimiento del día del partido”, según informó la NFL en un comunicado.

Álbum de Karol G 2025
Álbum de Karol G 2025 (Fuente: Instagram)

Karol G, quien trabaja en la promoción de su nuevo álbum Tropicoqueta, compartió su entusiasmo por este reconocimiento global. “Estoy muy emocionada de ser parte de la primera transmisión en vivo de la NFL por YouTube, es verdaderamente un honor y un momento del que estoy muy orgullosa de formar parte”, expresó la cantante a través de un comunicado de la NFL.

Millie Bobby Brown y Jake

Revelan la causa de muerte

Así se ejercita Naomi Campbell

Sydney Sweeney impactó en internet

La fortuna de una estrella
Así se combate un incendio

La infidelidad de Gime Accardi

