Murió el juez Frank Caprio tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas

Frank Caprio falleció a los 88 años tras ser diagnosticado con cáncer de páncreas en 2023. (Instagram/Frank Caprio)

Frank Caprio, juez de la Corte Municipal de Providence y conocido internacionalmente por el programa Caught in Providence, falleció a los 88 años tras una batalla contra el cáncer de páncreas. La noticia fue confirmada el miércoles 20 de agosto por su hijo, Frank T. Caprio.

Caprio, quien ejerció como juez desde 1985, alcanzó notoriedad nacional e internacional gracias a su participación en la televisión.

Caught in Providence, transmitido durante varios años, mostraba los casos de infracciones menores que llegaban a su sala y fue nominado a un premio Daytime Emmy en 2021.

Horas antes de su fallecimiento, Frank Caprio compartió un último mensaje en su cuenta de Instagram. Desde el hospital, informó a sus seguidores sobre un retroceso en su tratamiento oncológico y pidió nuevamente ser recordado en sus oraciones.

Frank Caprio publicó un último post antes de morir desde su cama de hospital. (Instagram/Frank Caprio)

“El juez Caprio desea agradecer sinceramente a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones, amor y apoyo mientras está en el hospital. Tu bondad y aliento significan mucho para él. Él y su familia están profundamente agradecida. Por favor, mantenlo en tus pensamientos y oraciones hoy.”, señaló.

La familia Caprio también utilizó esa red social para comunicar el deceso. En el mensaje se destacó su papel como juez y su vida personal.

“Será recordado no solo como un respetado juez, sino también como un esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. Su legado vive en los incontables actos de bondad que inspiró”, escribieron.

La familia de Frank Caprio publicó la muerte del juez en su cuenta de Instagram. (Instagram/Frank Caprio)

¿Quién era Frank Caprio?

Francis “Frank” Caprio nació en Providence, Rhode Island, en el barrio Federal Hill, como el segundo de tres hermanos. Durante su infancia trabajó en distintos oficios, desde lustrar zapatos hasta repartir periódicos y leche. Posteriormente se graduó en Central High School y obtuvo una licenciatura en Providence College.

Inició su carrera laboral como profesor de Gobierno Americano en Hope High School, mientras asistía a clases nocturnas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk en Boston.

Con ese paso comenzó una trayectoria legal que lo llevaría décadas más tarde a convertirse en una de las figuras públicas más reconocidas de Rhode Island.

En paralelo a su labor judicial, Frank Caprio ocupó cargos en la administración educativa. Durante diez años presidió la Junta de Gobernadores de Educación Superior de Rhode Island, con responsabilidad sobre la Universidad de Rhode Island, Rhode Island College y el Community College of Rhode Island.

Frank Caprio tenía una extensa trayectoria como juez. (Captura de video)

En enero de 2023 se retiró de la Corte Municipal de Providence tras casi cuatro décadas en funciones. Ese mismo año, la ciudad renombró la sala del tribunal municipal en su honor.

Cabe detsacar que Caprio impulsó distintas iniciativas educativas a lo largo de su vida. En Suffolk Law fundó el fondo de becas Antonio “Tup” Caprio en memoria de su padre, destinado a estudiantes de Rhode Island interesados en ampliar el acceso a servicios legales en comunidades desatendidas. Becas similares fueron creadas en Providence College y en Central High School.

Los últimos años de Frank Caprio

En diciembre de 2023, poco después de cumplir 87 años, Frank Caprio anunció públicamente que había sido diagnosticado con cáncer de páncreas. En ese momento pidió apoyo a través de oraciones y mensajes de aliento. Su último tratamiento de radiación concluyó en mayo de 2024.

Frank Caprio fe diagnosticado con cáncer en 2023. (Instagram/Frank Caprio)

El juez estaba casado con Joyce y tenía cinco hijos, siete nietos y dos bisnietos.

A lo largo de su carrera, Caprio fue entrevistado en múltiples ocasiones acerca de su labor en la corte. En 2017, en una conversación con Daily Mail, reflexionó sobre la responsabilidad de un juez.

“Siempre tengo presente que el poder del Estado frente al del individuo es desproporcionado. Si creo que existen circunstancias especiales o un caso es muy cerrado, le doy al acusado el beneficio de la duda”, expreso.

Frank Caprio aseveró que es una responsabilidad enorme ser juez. (Captura de video)

De hecho, algunos episodios de Caught in Providence mostraron esa perspectiva, convirtiéndose en piezas virales. En 2018, por ejemplo, escuchó el testimonio del hijo de una mujer que enfrentaba una multa y, tras consultarle, decidió retirar la sanción.

En otro caso de 2017, una madre que había perdido a su hijo víctima de un crimen relató su situación frente a varias multas de estacionamiento, que fueron finalmente eliminadas.