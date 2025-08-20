Entretenimiento

El momento en que dos influencers de comida casi mueren por un choque de auto mientras grababan

Patrick Blackwood y NinaUnrated sobrevivieron al impacto de un auto en un restaurante de Houston

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Los creadores de contenido se encontraban en el restaurante CuVee’s Culinary Creations cuando un auto colisionó contra la mesa en la que estaban sentados. (Créditos: YouTube/ NinaUnrated)

Los creadores de contenido gastronómico Patrick Blackwood y NinaUnrated atraviesan días de recuperación y reflexión después de haber sobrevivido a un accidente que estuvo muy cerca de costarles la vida.

El accidente ocurrió el sábado 16 de agosto en el restaurante CuVee’s Culinary Creations, en Houston, Texas. Un vehículo se estrelló contra la ventana del local en el momento en que ambos estaban sentados en una mesa junto a esa misma zona, lo que provocó que el vidrio estallara en pedazos y cayera sobre ellos.

Nina Santiago, nombre real de la influencer, publicó imágenes del incidente casi catastrófico para sus 227 mil seguidores en Instagram el domingo 17 de agosto.

El clip comienza con Nina y Patrick mordiendo sus sándwiches antes de que lluevan cristales y la pareja salga corriendo de la cabina.

Patrick Blackwood y NinaUnrated se
Patrick Blackwood y NinaUnrated se encontraban comiendo cuando un auto entró por la ventana del restaurante. (Instagram)

“El mañana no está prometido. El vidrio se rompe por todas partes! SUV se estrella a través de la ventana mientras comemos. Una experiencia cerca de la muerte”, escribió la creadora de contenido en el pide de foto.

Después del choque, los dos fueron trasladados de inmediato a un hospital, donde recibieron atención médica.

Según relató NinaUnrated en una entrevista con TMZ, en el lugar escuchó a un oficial de policía señalar que la conductora del automóvil se encontraba deshidratada en el momento del accidente.

Las autoridades confirmaron que la mujer no estaba bajo los efectos del alcohol ni de drogas cuando perdió el control del vehículo y terminó incrustándose en el restaurante.

Las autoridades confirmaron que la
Las autoridades confirmaron que la mujer que se estrelló contra Patrick Blackwood y NinaUnrated no estaba bajo los efectos del alcohol. (Captura de video)

El lunes 18 de agosto, la influencer amplió su video inicial con fotos del accidente , compartiendo una serie de selfis que mostraban las lesiones que ella y Blackwood sufrieron.

Varias imágenes muestran a Nina Santiago en una cama de hospital con múltiples cortes en la cara y las manos. En fotos aparentemente tomadas en una ambulancia, se ve sangre goteando en un lado de la cara de Patrick Blackwood .

La celebridad de Internet aseveró en el pie de foto que vio cómo el vidrio apareció “de la nada” justo cuando “mordía una deliciosa hamburguesa de salmón”.

“Pero sobrevivimos. Esta experiencia me mostró quién importa de verdad; la vida es demasiado corta para el rencor o la ira. Deja ir, perdona, vive el presente y valora a quienes te rodean; esta podría haber sido nuestra última comida”, expresó.

NinaUnrated mostró las lesiones que
NinaUnrated mostró las lesiones que sufrió tras el incidente. (Instagram/ NinaUnrated)

En los instantes posteriores al incidente, NinaUnrated confesó a TMZ que su primera reacción fue pensar que la colisión había sido intencional. Sin embargo, luego reconoció que ese temor se basaba en el impacto del momento más que en evidencia concreta.

Pese al susto, la experiencia no ha alejado a los influencers del restaurante. Tanto Blackwood como NinaUnrated revelaron que ya han regresado a CuVee’s Culinary Creations para volver a probar los platillos del lugar, aunque con una petición muy específica: cambiar de mesa para no sentarse nuevamente junto a las ventanas.

Temas Relacionados

choque de autoNinaUnratedPatrick Blackwood

Últimas Noticias

Kristin Davis contó la vez que tuvo una “cita” con Matthew Perry: “Era un amor”

La estrella de “Sex and the City” rememoró la cena que compartió con el actor y reflexionó sobre la alegría que él irradiaba

Kristin Davis contó la vez

El primer ganador de ‘The Biggest Loser’ reveló el lado oscuro de perder peso por dinero: “Nos explotaron”

Ryan Benson aseguró que el programa lo llevó a poner en riesgo su salud por un premio en efectivo

El primer ganador de ‘The

La estrella de OnlyFans, Annie Knight, aseguró que se siente “más cerca” de su esposo tras haberse acostado con casi 600 hombres en 6 horas

Knight afirma que la experiencia consolidó su relación con Henry Brayshaw

La estrella de OnlyFans, Annie

Nuevos detalles sobre la misteriosa muerte del actor de ‘Lilo & Stich’ David Hekili Kenui Bell salen a la luz

Después de dos meses de su repentina muerte, las autoridades dieron a conocer más información de la autopsia

Nuevos detalles sobre la misteriosa

Así celebró Madonna su cumpleaños número 67: “¡Un ritual verdaderamente sagrado!"

La cantante viajó a Italia para presenciar la histórica carrera de caballos que coincide con su cumpleaños

Así celebró Madonna su cumpleaños
ÚLTIMAS NOTICIAS
La contaminación por plásticos deja

La contaminación por plásticos deja de ser solo un problema ambiental y afecta la salud pública, según un experto

Una pareja caminaba por un cañadón en Mendoza y encontró huesos humanos de antigua data

Murió el policía baleado en la cabeza durante una persecución en Lanús: hay dos procesados

Cinco recetas fáciles y reconfortantes para disfrutar en días de lluvia

Kicillof: “Hay que ganar en octubre, pero septiembre es la posibilidad concreta de ponerle un freno a Milei”

INFOBAE AMÉRICA
Cómo el cambio climático y

Cómo el cambio climático y la crisis de los océanos multiplican los encuentros entre tiburones y pescadores

La Casa Blanca aseguró que Donald Trump tiene diversas opciones militares para garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra con Rusia

EEUU aceptó conversar con delegados de Brasil ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles

Los jefes de Estado Mayor de la OTAN se reunirán para hablar sobre la guerra Rusia-Ucrania

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

TELESHOW
Marcos Ginocchio sorprendió a sus

Marcos Ginocchio sorprendió a sus seguidores y presentó su nueva canción durante una transmisión en vivo

Pampita se sinceró y contó los detalles de su reconciliación con Martín Pepa: “Es algo distinto que no había hecho antes”

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”

La foto retro de un ex Wachiturro junto a Cazzu que se volvió viral: “Ella era muy fan”

El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez