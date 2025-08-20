El momento en que dos influencers de comida casi mueren por un choque de auto mientras grababan

Los creadores de contenido se encontraban en el restaurante CuVee’s Culinary Creations cuando un auto colisionó contra la mesa en la que estaban sentados. (Créditos: YouTube/ NinaUnrated)

Los creadores de contenido gastronómico Patrick Blackwood y NinaUnrated atraviesan días de recuperación y reflexión después de haber sobrevivido a un accidente que estuvo muy cerca de costarles la vida.

El accidente ocurrió el sábado 16 de agosto en el restaurante CuVee’s Culinary Creations, en Houston, Texas. Un vehículo se estrelló contra la ventana del local en el momento en que ambos estaban sentados en una mesa junto a esa misma zona, lo que provocó que el vidrio estallara en pedazos y cayera sobre ellos.

Nina Santiago, nombre real de la influencer, publicó imágenes del incidente casi catastrófico para sus 227 mil seguidores en Instagram el domingo 17 de agosto.

El clip comienza con Nina y Patrick mordiendo sus sándwiches antes de que lluevan cristales y la pareja salga corriendo de la cabina.

Patrick Blackwood y NinaUnrated se encontraban comiendo cuando un auto entró por la ventana del restaurante. (Instagram)

“El mañana no está prometido. El vidrio se rompe por todas partes! SUV se estrella a través de la ventana mientras comemos. Una experiencia cerca de la muerte”, escribió la creadora de contenido en el pide de foto.

Después del choque, los dos fueron trasladados de inmediato a un hospital, donde recibieron atención médica.

Según relató NinaUnrated en una entrevista con TMZ, en el lugar escuchó a un oficial de policía señalar que la conductora del automóvil se encontraba deshidratada en el momento del accidente.

Las autoridades confirmaron que la mujer no estaba bajo los efectos del alcohol ni de drogas cuando perdió el control del vehículo y terminó incrustándose en el restaurante.

Las autoridades confirmaron que la mujer que se estrelló contra Patrick Blackwood y NinaUnrated no estaba bajo los efectos del alcohol. (Captura de video)

El lunes 18 de agosto, la influencer amplió su video inicial con fotos del accidente , compartiendo una serie de selfis que mostraban las lesiones que ella y Blackwood sufrieron.

Varias imágenes muestran a Nina Santiago en una cama de hospital con múltiples cortes en la cara y las manos. En fotos aparentemente tomadas en una ambulancia, se ve sangre goteando en un lado de la cara de Patrick Blackwood .

La celebridad de Internet aseveró en el pie de foto que vio cómo el vidrio apareció “de la nada” justo cuando “mordía una deliciosa hamburguesa de salmón”.

“Pero sobrevivimos. Esta experiencia me mostró quién importa de verdad; la vida es demasiado corta para el rencor o la ira. Deja ir, perdona, vive el presente y valora a quienes te rodean; esta podría haber sido nuestra última comida”, expresó.

NinaUnrated mostró las lesiones que sufrió tras el incidente. (Instagram/ NinaUnrated)

En los instantes posteriores al incidente, NinaUnrated confesó a TMZ que su primera reacción fue pensar que la colisión había sido intencional. Sin embargo, luego reconoció que ese temor se basaba en el impacto del momento más que en evidencia concreta.

Pese al susto, la experiencia no ha alejado a los influencers del restaurante. Tanto Blackwood como NinaUnrated revelaron que ya han regresado a CuVee’s Culinary Creations para volver a probar los platillos del lugar, aunque con una petición muy específica: cambiar de mesa para no sentarse nuevamente junto a las ventanas.