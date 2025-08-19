Dominic McLaughlin habla por primera vez sobre su experiencia interpretando a Harry Potter en la nueva serie de HBO

Dominic McLaughlin expresó que interpretar a Harry Potter representa el mayor sueño de su vida y recordó su fanatismo desde pequeño por la saga (Aidan Monaghan/HBO via AP)

Dominic McLaughlin, elegido para interpretar a Harry Potter en la nueva serie de HBO, describió su papel como el “sueño” de toda su vida.

El actor de 11 años, fan declarado del universo creado por J.K. Rowling, compartió sus primeras impresiones tras haber sido seleccionado para encarnar al famoso mago.

La nueva producción ofrece a una generación completamente distinta la oportunidad de conocer y participar en el Mundo Mágico, marcando un hito para quienes, como McLaughlin, crecieron siguiendo la historia original.

En su primera entrevista pública desde el anuncio de su fichaje en mayo, la joven estrella expresó a BBC News la emoción que sintió al ver concretarse su sueño de infancia.

La estrella de 11 años confesó que la experiencia del rol es “algo surrealista, para ser honesto” (Instagram)

“Siempre fui un gran fan de Harry Potter desde pequeño”, señaló el actor. “Y era como el papel de los sueños, por supuesto”.

El intérprete agregó que vestirse por primera vez como el personaje durante el inicio del rodaje en julio resultó “algo surrealista, para ser honesto”.

La adaptación televisiva de las novelas de Rowling dará vida nuevamente a la historia de Harry Potter, esta vez con McLaughlin asumiendo el papel que durante años encarnó Daniel Radcliffe en la saga cinematográfica, estrenada entre 2001 y 2011.

Respecto a la importancia personal de asumir el protagónico, el joven actor resumió: “Estoy emocionado de poder hacerlo”.

HBO señaló que la serie será fiel a los libros originales y abordará la historia desde "Harry Potter y la piedra filosofal" (Warner Bros.)

La serie de HBO, actualmente en rodaje en Londres, contará también con Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, ambos debutando en los icónicos papeles junto con McLaughlin.

Otros actores confirmados son John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Paapa Essiedu como Severus Snape, entre otros.

La autora J.K. Rowling confirmó en sus redes sociales que ha trabajado en conjunto con el equipo de guionistas, aunque no escribe los guiones directamente.

“He trabajado estrechamente con los escritores, que son extremadamente talentosos”, comentó. También expresó, sobre los dos primeros episodios: “¡Son tan, tan, tan buenos!”.

El anuncio del elenco ocurrió en un contexto de debate público por las posturas polémicas de la escritora británica sobre las personas transgénero y la identidad de género.

La participación de J.K. Rowling como productora ejecutiva despertó controversia debido a sus posturas públicas sobre identidad de género (REUTERS/Toby Melville)

El CEO de HBO, Casey Bloys, precisó que la serie no incluirá de manera indirecta los puntos de vista de la autora. “Harry Potter no está siendo impregnado de nada en secreto”, afirmó. “Es claro que esas son sus opiniones políticas personales. Ella tiene derecho a ellas”.

Figuras del elenco original, como Jason Isaacs, que interpretó a Lucius Malfoy, felicitaron públicamente al nuevo reparto. Al referirse a Johnny Flynn, seleccionado como Lucius para la serie, Isaacs escribió: “Un actor fantástico, una persona encantadora y, para empeorar las cosas, un músico bastante brillante también”.

Por su parte, Bonnie Wright, Ginny Weasley en las películas, aconsejó a quienes interpretarán papeles en la serie a tomar como referencia el material literario e imprimir su propia visión de los personajes.

La presencia de Rowling como productora ejecutiva se mantendrá durante la creación de esta versión, que según las autoridades de HBO, buscará una adecuación fiel a las novelas originales, comenzando desde Harry Potter y la piedra filosofal.

El elenco principal incorpora a Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout como los nuevos Harry, Hermione y Ron en la adaptación de la saga literaria (HBO Max)

Los nuevos Harry Potter y Hagrid juntos en el rodaje

Durante esta primera fase de producción en Londres, Dominic McLaughlin y Nick Frost (quien encarna a Rubeus Hagrid) fueron fotografiados en su primera jornada de grabación caracterizados como los icónicos personajes.

McLaughlin apareció en set con un suéter de cuello, un abrigo largo, jeans y la característica gafas redondas de Harry Potter. Frost, por su parte, portaba el inconfundible look del guardabosques de Hogwarts con un abrigo caqui, diversas capas y la barba y cabello rizados, elementos distintivos de Hagrid.

Ambos actores rodaron la escena en la que Hagrid lleva por primera vez a Harry al Caldero Chorreante en el Callejón Diagon. Este momento emblemático pertenece tanto a la novela original como a la adaptación cinematográfica, justo después de que Hagrid rescata a Harry de la casa de sus tíos el día que cumple 11 años.

El inicio de producción en Reino Unido quedó marcado con la publicación de la primera imagen de McLaughlin caracterizado como Harry Potter, símbolo del relevo generacional y del inicio de una nueva etapa para la franquicia.

El rodaje de la serie comenzó en Londres y la primera imagen oficial mostró a Dominic McLaughlin caracterizado como Harry Potter (HBO Max)

La serie tiene prevista su emisión en HBO Max para 2027. Entre las novedades del elenco, HBO anunció el fichaje de Tristan Harland (Fred Weasley), Gabriel Harland (George Weasley), Ruari Spooner (Percy Weasley) y Gracie Cochrane (Ginny Weasley) para interpretar a la familia Weasley en la primera temporada, que adaptará Harry Potter y la piedra filosofal y la película homónima de 2001.