La primera Merlina Addams: la historia de Lisa Loring entre la tragedia familiar y un matrimonio adolescente

Lisa Loring dejó huella como la primera Merlina Addams, marcando el inicio de una tradición televisiva que aún fascina a varias generaciones (ABC)

La serie Los locos Addams (The Addams Family), emitida en los años 60, convirtió la historia creada Charles Addams en un fenómeno mundial. Las tiras cómicas del dibujante se publicaron en la revista The New Yorker entre 1938 y 1988, año en que Charles murió.

Cabe destacar que los protagonistas de los cómics no fueron identificados con nombres propios hasta la misma década en la que se emitió la serie de televisión. Fueron 64 episodios en total con una duración de 30 minutos cada uno que se transmitieron por la cadena ABC.

¿Quién es la Merlina original?

Los personajes eran Gomez Addams (John Astin), Morticia (Carolyn Jones), Merlina (Lisa Loring), Pericles (Ken Weatherwax), el tío Lucas (Jackie Coogan) y la Abuela (Blossom Rock).

Antes de Jenna Ortega, actual protagonista de la serie de Netflix, hubo ocho actrices en total que interpretaron a la poco expresiva y sádica hija de los Addams. La primera de ellas fue Loring cuando tan solo era una niña, curiosamente sólo en la serie clásica fue retratada como la hermana menor.

La actriz tenía solo seis años cuando interpretó por primera vez a la inolvidable hija de los Addams en la televisión estadounidense (Moviestore/Shutterstock)

La pequeña, también conocida como Wednesday Addams en su idioma original, se caracterizaba por ser poco sociable y bastante seria para su corta edad. En cuanto a lo estético, lucía unas trenzas y un vestido negro. Su muñeca favorita, María Antonieta, estaba decapitada a manera de referencia al personaje histórico.

En la trama de Los locos Addams, Merlina siempre estaba realizando experimentos con su hermano Pericles, llevándolo incluso a situaciones cercanas a la muerte. Aunque, en ocasiones, los roles también se invertían.

A diferencia de todas las intérpretes posteriores, Lisa Loring tenía un componente de ternura que hacía olvidar por momentos que era una niña bastante oscura.

Una de las escenas más recordadas de la primera Merlina es una escena de baile en la que enseña a Largo, el mayordomo, sus movimientos y le pide que también siga la coreografía.

El personaje de Merlina destacó en la serie por su carácter serio y estilo gótico, elementos que se mantienen vigentes en adaptaciones posteriores (ABC)

De hecho, la propia Jenna Ortega reconoció que tomó cierta inspiración de dicho baile para su propia escena musical cuando se estrenó la primera temporada de Merlina.

“Sabía que había ciertas cosas que quería hacer. Rendí homenaje a Lisa Loring, la primera Wednesday Addams”, explicó la joven estrella en conversación con el programa The Tonight Show. “Hice un poco de su característico arrastrar de pies. Por supuesto, lo cortaron cuando lo hice, ¡pero está ahí! ¡Sé que está ahí!“.

Hasta la actualidad, la imagen de Lisa Loring como Merlina Addams ha quedado inmortalizada entre los fanáticos de la estética gótica y el género de terror en la ficción.

Cabe destacar que, debido a la época, el show se filmó enteramente en blanco y negro; por lo tanto, dicha desventaja para muchas producciones televisivas se convirtió en una ventaja para Los locos Addams debido a su atmósfera oscura, ya sea en interiores de la mansión como en exteriores.

El baile de la primera Merlina, interpretada por Lisa Loring, se convirtió en un referente de la cultura pop atemporal Crédito: Filmways Television

La serie fue cancelada en 1966, curiosamente el mismo año La familia Monster —su acérrimo competidor de la CBS— llegó a su fin. Ambos títulos estuvieron al aire por sólo dos años y en el mismo periodo.

Poco más de una década después, Lisa Loring retomó su papel para un especial de Halloween en forma de una película para televisión. Esta vez se llevó a cabo en colores gracias a la avanzada tecnología de Technicolor. El resto de actores originales también regresaron como sus famosos personajes.

Con el paso de los años, la actriz estadounidense apareció en algunas series de televisión, telenovelas y películas de corte slasher y terror. Sin embargo, hasta su muerte en 2023, nunca más volvió a interpretar a Merlina Addams.

Pese a no haber accedido a reintegrarse a la icónica franquicia, Loring era consciente del legado de su personaje más icónico: participó en el lanzamiento especial del DVD de la serie en 2006 con una entrevista exclusiva junto a otras estrellas del elenco y asistió a convenciones para reencontrarse con sus fans.

En cuanto a su vida personal, Lisa Loring contrajo matrimonio por primera vez en 1977 cuando tenía 15 años. Farrell Foumberg, su novio de la infancia y la única pareja que había tenido hasta entonces, se convirtió en su esposo.

Las aventuras de Merlina junto a su hermano Pericles presentaron una dinámica familiar única, con guiños al humor negro y situaciones peculiares (Abc-Tv/Kobal/Shutterstock)

La artista tuvo su primera hija al año siguiente de celebrar la ceremonia, es decir, aún seguía siendo una adolescente cuando formó su familia.

Por ese entonces, una tragedia ensombreció la vida de Loring: su madre Judith murió a los 34 años a causa del alcoholismo. Y poco después, su matrimonio llegó a su fin.

Posteriormente, se casó con el actor Doug Stevenson en 1981 y ambos se divorciaron solo dos años después. En 1987, volvió a unirse en matrimonio, pero esta vez con Jerry Butler, una estrella del cine para adultos. No obstante, esta relación tampoco prosperó debido a las tensiones generadas por el trabajo de él en la pornografía.

Su último matrimonio fue con Graham Rich en 2003, y su divorcio se hizo oficial en 2014.

La recordada Merlina Addams abandonó la actuación en un punto de su vida y, a comienzos de la década de los 2000, se desempeñó como relacionista pública de una cadena de hoteles en Estados Unidos.

La vida personal de Lisa Loring estuvo marcada por tragedias familiares, matrimonios breves y una temprana maternidad (Wikimedia)

La muerte de Lisa Loring

El 28 de enero de 2023, se confirmó la muerte de Lisa Loring a los 64 años en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank (California). El deceso de la actriz fue dado a conocer por su hija, Vanessa Foumberg.

“Se fue en paz con sus dos hijas tomadas de la mano”, declaró Vanessa a The Hollywood Reporter.

Por otro lado, una amiga cerca a la familia, identificada como Laurie Jacobson, compartió un mensaje a través de Facebook un día después de la trágica noticia.

“Con gran tristeza informo la muerte de nuestra amiga, Lisa Loring”, informó a sus contactos en la red social. Y agregó: “Hace 4 días sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta”.

Según relató Jacobson, Loring estuvo conectada a un soporte vital durante tres días. “Ayer, su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y falleció anoche”, expresó acerca de la dura decisión final que tomaron las hijas de la estrella y su entorno más cercano.

La muerte de Loring generó homenajes y mensajes emotivos que recordaron su influencia en la cultura popular como la original Merlina (Facebook/Laurie Jacobson)

En esa misma línea, la amiga cercana a la artista dedicó un breve homenaje a su memoria y legado:

“Ella está incrustada en el tapiz que es la cultura pop y en nuestros corazones siempre como Merlina Addams. Hermosa, amable, una madre amorosa, el legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme. Y el legado para su familia y amigos: una gran cantidad de humor, afecto y amor permanecerán en nuestra memoria durante mucho tiempo. DEP, Lisa. Maldita sea, chica... fuiste muy divertida”.