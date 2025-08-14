Entretenimiento

De villano en Pasión de Gavilanes a repartidor: la nueva vida del actor de telenovelas Andrés Felipe Martínez

El colombiano dejó la televisión para emigrar a EEUU en busca de estabilidad económica y hoy combina trabajos en el sector de logística con esporádicas participaciones en producciones

Por Brisa Bujakiewicz

El éxito internacional de Pasión
El éxito internacional de Pasión de Gavilanes posicionó a la telenovela como un fenómeno de la televisión latinoamericana (Foto: Telemundo)

Pasión de Gavilanes se convirtió en una de las telenovelas colombianas de mayor éxito internacional. Su trama, centrada en tres hermanos y tres hermanas que viven intensas historias de amor, atrajo a millones de espectadores. Entre sus personajes, uno de los más recordados fue el de Malcom Ríos, interpretado por Andrés Felipe Martínez.

Martínez, reconocido por su papel de villano, pasó de trabajar en producciones televisivas a desempeñarse como conductor y repartidor en Estados Unidos. Su trayectoria en la actuación incluye títulos como La mujer en el espejo y Pedro el Escamoso, donde consolidó su imagen en el mundo de la televisión. Sin embargo, su vida tomó otro rumbo lejos de las cámaras y los foros de grabación.

La carrera de Andrés Felipe
La carrera de Andrés Felipe Martínez incluye éxitos como Pasión de Gavilanes y La mujer en el espejo (Captura de video)

El cambio estuvo motivado por circunstancias personales y familiares. Según detalló People, Martínez se divorció y tomó la decisión de buscar mejores oportunidades económicas para mantener a sus tres hijos: Pablo, Isabella y Gabriel. Tres años atrás, dejó Colombia y viajó a Estados Unidos. Allí comenzó a trabajar en actividades que no había realizado antes, como limpiar, mover carga pesada y transportar mercancía.

Andrés Felipe Martínez (Captura de
Andrés Felipe Martínez (Captura de video)

En una entrevista con el programa Lo sé todo Colombia, el actor relató que su llegada al nuevo país no fue sencilla. En sus primeros trabajos, levantaba cajas de hasta 45 kilos con alimentos que enviaban a Colombia y Venezuela. La exigencia física fue alta y la soledad se sumó como un desafío. “Aquí se vive para trabajar. Trabajas, duermes, trabajas, duermes… y sin familia, es muy duro. Hay mucha soledad”, contó.

El paso de Andrés Felipe
El paso de Andrés Felipe Martínez por la pantalla chica dejó huella en la memoria colectiva de los espectadores (Captura de video)

Con el tiempo, encontró un lugar en el sector de logística y transporte, lo que le permitió estabilizarse económicamente. Según declaraciones publicadas por People, Martínez valora la posibilidad de recibir un salario fijo: “Recibir un cheque cada 15 días, no tiene precio. Gracias a eso puedo enviar dinero y darles de comer a mis hijos, y eso vale más que cualquier otra cosa”.

Andrés Felipe Martínez, recordado por
Andrés Felipe Martínez, recordado por su papel de villano en Pasión de Gavilanes, dejó la televisión para buscar estabilidad económica en Estados Unidos (Captura de video)

A pesar de la distancia y de los cambios en su carrera, el actor conserva el reconocimiento del público. En la calle, algunas personas lo identifican, le piden fotos y se sorprenden por su actual ocupación. Él asegura que no siente afectado su orgullo por este giro profesional. “No me duele el ego porque estoy haciendo lo necesario para sacar adelante a mis hijos. Y eso es más valioso que cualquier fama o reconocimiento”, expresó.

Martínez considera que lo más difícil de esta etapa no fue el tipo de empleo, sino la lejanía de sus hijos. Ellos son su principal motivación para seguir adelante, incluso en un entorno donde la rutina laboral es intensa y el tiempo libre escaso. “Por ellos, todo”, afirmó.

Martínez emigró tras un divorcio
Martínez emigró tras un divorcio y la necesidad de mantener a sus tres hijos, enfrentando desafíos laborales y personales lejos de Colombia (Instagram)

Aunque su trabajo actual está lejos del medio artístico, la actuación no desapareció de su vida. Cuando surge la oportunidad, participa en proyectos y continúa entregando su talento a un público que lo sigue recordando. Para él, mantener viva esa conexión con la interpretación es un complemento importante en medio de sus nuevas responsabilidades.

El caso de Andrés Felipe Martínez refleja una realidad que viven muchos intérpretes de televisión y cine, quienes, tras etapas de notoriedad, deben reinventarse para afrontar cambios personales, económicos o del mercado laboral. La fama, en su caso, cedió paso a la estabilidad financiera y a la prioridad de garantizar el bienestar de sus hijos.

El actor valora la estabilidad
El actor valora la estabilidad de un salario fijo y la posibilidad de enviar recursos a sus hijos desde Estados Unidos (Instagram)

Su experiencia muestra que las decisiones profesionales, por más drásticas que parezcan, pueden responder a necesidades esenciales. En su relato, la gratitud por la oportunidad de sostener a su familia supera cualquier nostalgia por los años de trabajo frente a las cámaras.

Martínez no descarta continuar en la actuación siempre que se presenten proyectos compatibles con su vida actual. Mientras tanto, construye un camino distinto al que imaginó en sus inicios, con el mismo compromiso que antes ponía en sus personajes, pero ahora orientado a objetivos concretos: enviar recursos a sus hijos y mantener su educación y sustento.

Hoy, Andrés Felipe Martínez transita por las calles y rutas de Estados Unidos lejos de los sets que lo hicieron popular, pero con la misma determinación que mostró en su carrera artística. Su presente laboral lo llevó a conocer otro ritmo de vida y a valorar aspectos que, según él, están por encima de cualquier éxito mediático.

