La decisión de Chris Hemsworth de redefinir su vida tras conocer su alto riesgo de Alzheimer

Un diagnóstico genético sorprendió al protagonista de Thor y lo llevó a replantear sus objetivos (Reuters)

Chris Hemsworth celebra su cumpleaños número 42 en una etapa de cambios profundos, marcada por nuevas metas y una visión renovada sobre el futuro. El actor, reconocido mundialmente por interpretar a Thor en las superproducciones de Marvel, vive un momento crucial tras descubrir en 2022 su muy inusual predisposición genética: porta dos copias del gen APOE4, lo que, según explicó aSky News, lo coloca en uno de los grupos de mayor riesgo para desarrollar Alzheimer a partir de los 55 años.

Este hallazgo surgió en medio de la grabación de la serie documental Limitless: Live Better Now, donde Hemsworth accedió a someterse a distintas pruebas físicas y mentales en busca de formas para prolongar la salud y el bienestar a lo largo de los años.

La noticia no fue solo un golpe personal: fue, en palabras del propio actor, “su mayor miedo”, según Vanity Fair.

Tras conocer su predisposición a una grave enfermedad, Hemsworth rediseñó sus prioridades personales y profesionales (Reuters)

La situación se agrava por la magnitud del riesgo: diversos estudios científicos indican que las personas con dos copias del gen APOE4 tienen entre ocho y diez veces más posibilidades de desarrollar Alzheimer en comparación con la media, siendo que apenas entre dos y tres por ciento de la población mundial presenta esta variante genética, según reportó The Guardian. El antecedente familiar intensificó el peso de la noticia en el caso del actor.

En lugar de caer en la resignación, Hemsworth eligió transformar la preocupación en motor de cambio. El impacto inicial se convirtió, según lo relató a Sky News, en una oportunidad para redefinir sus prioridades. Reconoció que, antes del diagnóstico, su identidad se apoyaba en los logros y el reconocimiento, sin embargo, la nueva realidad lo llevó a replantear el verdadero valor de su tiempo y la atención dedicada a su carrera y su entorno más cercano.

La experiencia marcó el rumbo de la segunda temporada de “Limitless”, en palabras del actor recogidas por Sky News. Mientras que en un principio se posicionaba como concursante de desafíos extremos, luego pasó a tener un rol más protagonista y comprometido, con una mirada periodística y personal sobre los temas que trató la serie.

El actor australiano comparte cómo la noticia impactó en su familia y en la manera de ver su futuro (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Explicó que, tras el diagnóstico, se documentó mucho más y participó en la elección de los desafíos y temáticas, buscando no solo superarse físicamente, sino también asimilar y compartir herramientas para cuidar el cerebro y retardar la aparición de enfermedades neurodegenerativas.

Según sus declaraciones a The Guardian, hace unos años, el resultado genético no representa una condena definitiva, pero sí una advertencia. Hemsworth enfatizó que el principal mensaje que quiere transmitir es la importancia de los hábitos de prevención: la gestión del estrés, la calidad del sueño, la alimentación saludable, el ejercicio regular y el cuidado cardiovascular son pautas que pueden disminuir el riesgo, haya o no predisposición genética.

Chris Hemsworth es uno de los actores más importante de la industria cinematográfica (Reuters)

El descubrimiento también aceleró un proceso de reflexión profesional y personal. El actor, acostumbrado a encadenar películas de acción, rodajes y giras promocionales sin apenas pausas, reconoció recientemente a Sky News que esa rutina lo había dejado exhausto y desconectado de las pequeñas gratificaciones cotidianas.

El llamado de atención de su salud lo llevó a frenar, a reconsiderar las propuestas laborales y a elegir proyectos que aporten una experiencia y una colaboración genuina. Anunció su determinación de parar temporalmente para pasar tiempo de calidad con su familia en Byron Bay, reencontrarse con la naturaleza y acompañar el crecimiento de sus hijos, como también resaltó a The Guardian.