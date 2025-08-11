Entretenimiento

Katy Perry mostró sus heridas tras un accidente en el escenario durante su gira Lifetimes Tour

La cantante mostró en redes socialescómo se lastimó por una coreografía

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Katy Perry se lastimó
Katy Perry se lastimó durante su gira. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Instagram/Katy Perry)

Katy Perry compartió una imagen que revela que no todo en su gira Lifetimes es glamour y brillo. La cantante publicó una serie de fotos en Instagram donde mostró una imagen impactante de sus rodillas raspadas y magulladas, resultado de un movimiento de baile desafortunado durante uno de sus conciertos.

En la fotografía, la artista aparece relajándose en una bañera, mientras exhibe cortes y moretones visibles en sus rodillas, la prueba física de la energía que pone en sus presentaciones en vivo.

Junto a esta imagen, compartió un mensaje de texto que le envió a su amiga Lauren Glucksman, donde explicó con humor la causa de la lesión: “Fue un deslizamiento con las rodillas que usualmente las hace ir ‘ahhh’ y esta vez solo me hizo decir ‘arghh’”, escribió.

La respuesta de Lauren no se hizo esperar, bromeando: “Y así, de repente, ya tiene 40 años”.

Katy Perry mostró los golpes
Katy Perry mostró los golpes que sufrió en sus rodillas tras uno de sus conciertos. (Instagram/Katy Perry)

Además de mostrar las secuelas de su esfuerzo en el escenario, el carrusel de fotos incluyó instantes más relajados, como Katy Perry paseando en bicicleta, disfrutando palomitas durante su show, y tiernos momentos con su hija Daisy Dove, de 4 años.

“Seguimos de gira”, tituló Perry su publicación, mostrando que a pesar de los obstáculos físicos, la estrella continúa entregándose al público con la misma pasión.

La gira Lifetimes comenzó en abril, marcando el regreso de Katy a una extensa serie de conciertos en Norteamérica desde 2018. En apoyo a su álbum 143 de 2024, la cantante ha recorrido Estados Unidos, México y Canadá.

Para septiembre, su agenda la llevará a Sudamérica, con paradas en Chile, Argentina y Brasil, antes de emprender viaje hacia Europa y Asia, y culminar el recorrido el próximo 7 de diciembre.

Katy Perry terminará su gira
Katy Perry terminará su gira el próximo 7 de diciembre. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una entrevista con PEOPLE en enero, la cantante describió el espectáculo como un festival de ritmos acelerados y energía inagotable.

“Este show estará lleno de BPM (beats por minuto). Así que recomiendo usar zapatos cómodos y mantenerse hidratado porque creo que vamos a bailar toda la noche”, comentó.

Además, la famosa añadió que la gira es “una especie de Disneylandia rodante” con múltiples cambios de vestuario, actos en vivo, bailarines y músicos. “Voy a volar por todo el recinto. No hay asiento malo en la casa. Voy a estar cerca de todos en algún momento”, dijo.

El nombre Lifetimes no es casual. Katy Perry explicó que la gira es un homenaje a toda su trayectoria musical hasta ahora: “Estoy celebrando toda la vida de canciones que he hecho hasta este momento”.

Katy Perry afirmó que la
Katy Perry afirmó que la gira es una celebración a su trayectoria. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Justin Trudeau asistió a la gira de Katy Perry

Entre los asistentes a uno de sus conciertos recientes, llamó la atención la presencia del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien fue visto en la multitud durante la presentación en el Bell Centre de Montreal el 30 de julio. Los dos fueron fotografiados también cenando y paseando por la ciudad.

Una fuente cercana comentó a la revista PEOPLE que la interprete y el político tuvieron “una conexión instantánea.”

“Están interesados el uno en el otro, pero tomará tiempo ver a dónde lleva esto. Ella está viajando alrededor del mundo, y él está redefiniendo su vida ahora que ya no es primer ministro, pero hay una atracción. Tienen mucho en común”, reveló la fuente.

Katy Perry y Justin Trudeau
Katy Perry y Justin Trudeau están en medio de rumores de un noviazgo. (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok. REUTERS/Blair Gable)

Esta nueva etapa en la vida de Katy Perry coincide con el anuncio reciente de su separación del actor Orlando Bloom en julio, poniendo un foco adicional sobre su vida personal mientras sigue comprometida con su carrera artística.

Temas Relacionados

Katy PerryLifetimes Touraccidente

Últimas Noticias

La vez que Sean Penn habló sobre la feminización de los hombres: “Dejan sus vaqueros para ponerse falda ”

El actor afirmó que los hombres no deben actuar como mujeres para respetarlas

La vez que Sean Penn

Justin Bieber dejó poco a la imaginación con una fotografía en ropa interior

El cantante publicó nuevas imágenes en las que no teme mostrar su cuerpo

Justin Bieber dejó poco a

El apoyo incondicional de Ines de Ramon a Brad Pitt tras la muerte de la madre del actor

“Quiere estar ahí para él y Brad se lo está permitiendo”, aseguró una fuente cercana a la pareja a la revista PEOPLE

El apoyo incondicional de Ines

El ex marido de Halle Berry confesó por qué decidió poner fin a su matrimonio con la actriz en 1996

“Mi conocimiento, mi entendimiento, mi sabiduría sobre las relaciones no era grande”, comentó David Justice

El ex marido de Halle

Angelina Jolie venderá la histórica propiedad que perteneció al cineasta Cecil B. DeMille en Los Ángeles

La actriz planea desprenderse de la icónica residencia en Los Feliz, valorada en más de 24 millones de dólares

Angelina Jolie venderá la histórica
ÚLTIMAS NOTICIAS
Acuerdo con el FMI: el

Acuerdo con el FMI: el Gobierno usó los dólares del desembolso para cancelar Letras Intransferibles en manos del BCRA

El “trade” electoral que viene: el mercado ajusta sus estrategias con un nuevo escenario de tasas y dólar

Tasa de interés: el Gobierno afronta otro gran vencimiento en pesos y hay expectativa por un dato clave para la actividad

Científicos captaron un asombroso puente de estrellas que conecta dos galaxias lejanas

Cuáles son los valores normales de presión arterial

INFOBAE AMÉRICA
Los Da Vinci y Rafael

Los Da Vinci y Rafael de la antigüedad que existieron antes que cualquier sistema financiero

La pintura prerrafaelita triunfa y conquista las pantallas con un medievo idílico

Australia confirmó que reconocerá al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU

De ‘Clueless’ a las redes sociales: cómo “like” conquistó el idioma y la cultura millennial

La belleza de la semana: “Muchacha de verde”, de Carlo Mense

TELESHOW
La escandalosa pelea de La

La escandalosa pelea de La Gata Noelia con Emma Vich de Gran Hermano, en medio de acusaciones de robo: “Me arruinaste”

Ángel de Brito apuntó contra María Fernanda Callejón: “Lo que es trabajar con gente inestable”

Soledad se emocionó con dos participantes de La Voz Argentina que cantaron un clásico del folclore: “Me quedo con los dos”

El asalto al auto de Homero Pettinato y su insólita reacción: “¡Aprendé a robar, amigo!"

L-Gante se filmó con Tamara Báez y alentó los rumores de reconciliación: “Unas ganas de volver con ella”