Katy Perry fue multada por filmar un videoclip sin permiso en las Islas Baleares

Ambientalistas de Baleares expresaron su indignación después de que Katy Perry filmara en un área protegida, considerada una joya natural local (YouTube/Katy Perry)

Las autoridades de Mallorca, en España, han impuesto una multa de 6.001 euros a la productora responsable del videoclip de Katy Perry para su sencillo “LIFETIMES”, filmado sin autorización en el Parque Natural de Ses Salines, un espacio protegido en las Islas Baleares.

La grabación, realizada en julio del año pasado, suscitó una fuerte reacción por parte de ambientalistas y entidades locales luego de conocerse que parte de las escenas se rodaron en una zona de acceso estrictamente prohibido, con ecosistemas bajo especial resguardo.

La sanción, confirmada por el gobierno balear, se dirigió a la empresa encargada de la producción del video, lanzado junto al sencillo el 8 de agosto de 2024.

La compañía pagó la multa tras la resolución de las autoridades, que señalaron que no existía permiso alguno otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para ingresar al área restringida del parque.

“La infracción se considera grave”, destacaron fuentes oficiales, citadas por Daily Mail, aunque no se impusieron penalizaciones adicionales al no encontrarse pruebas de daños medioambientales permanentes.

El gobierno balear impuso la sanción mínima al no hallar daños irreversibles tras el rodaje de la cantante en la zona de S’Espalmador (Wikimedia Commons)

¿Dónde grabó Katy Perry su videoclip?

El Parque Natural de Ses Salines, que abarca cerca de 40.000 hectáreas entre las islas de Ibiza y Formentera, es reconocido por su biodiversidad y aloja hábitats esenciales para diversas especies, incluidas aves migratorias.

El enclave incluye playas y sistemas de dunas entre los mejor conservados de Baleares, así como una franja del Mediterráneo declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La investigación se inició tras la difusión de imágenes de Perry y su equipo filmando sobre las dunas de S’Espalmador, un pequeño islote al norte de Formentera, de alto valor ecológico.

Desde 1980, S’Espalmador y la vecina playa de Ses Illetes forman parte del Parque Natural y llevan décadas bajo estricta protección por su relevancia para la flora y fauna local.

La presencia de la cantante en estos lugares generó interrogantes sobre el cumplimiento de la normativa ambiental y provocó la intervención de los organismos encargados de salvaguardar estos espacios.

El parque de Ses Salines, escenario del polémico videoclip, alberga flora y fauna únicas bajo estrictas reglamentaciones medioambientales (Europa Press/OBSERVADORES DEL MAR)

Fuentes gubernamentales remarcaron que no existía ninguna solicitud formal de autorización para realizar grabaciones en la zona.

“No se recibió ninguna petición para utilizar el parque como localización de un rodaje”, precisaron voceros regionales durante la investigación.

Una vez demostrada la irregularidad, la respuesta administrativa fue aplicar la sanción mínima prevista para casos de este tipo.

Organizaciones ecologistas y defensores del entorno expresaron indignación por la conducta del equipo de Katy Perry.

“Incluso los proyectos audiovisuales con medidas de control pueden provocar efectos indeseados en ecosistemas tan delicados”, advirtieron portavoces de colectivos ambientales.

La productora de Perry pagó una multa tras grabar el videoclip "LIFETIMES" en el Parque Natural de Ses Salines sin autorización oficial (YouTube/Katy Perry)

En esa mima línea, destacaron la importancia de compatibilizar la proyección internacional de estos paisajes con su preservación a largo plazo.

La notoriedad del caso reavivó el debate sobre la presencia de producciones audiovisuales en las Islas Baleares y sus posibles consecuencias para los espacios de mayor valor natural.

El propio parque natural es una de las joyas medioambientales del Mediterráneo, con reglamentaciones estrictas para asegurar la conservación de la diversidad biológica y paisajística de la región.

La normativa prohíbe expresamente el acceso a determinadas áreas sensibles, incluidas las dunas de S’Espalmador y tramos de costa en Formentera e Ibiza, con el fin de proteger los hábitats de especies endémicas y asegurar la reproducción de aves migratorias, entre otros objetivos de conservación.

El gobierno balear reiteró su compromiso con la protección de los espacios naturales de la región.

Funcionarios aseguraron que la vigilancia y las multas continuarán para proteger los espacios naturales, sin importar la notoriedad de los infractores (Wikimedia Commons)

La repercusión internacional de la polémica, vinculada a la popularidad de Katy Perry, abrió una nueva discusión sobre el nivel de cumplimiento de las normativas ambientales en el marco de eventos y rodajes impulsados por celebridades.

El álbum más reciente de la artista, titulado 143, se publicó en septiembre de 2024 durante la gira internacional “Lifetimes Tour”, que contempla 83 conciertos en diferentes partes del mundo.