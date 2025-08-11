El ex marido de Halle Berry confesó por qué decidió poner fin a su matrimonio con la actriz en 1996

David Justice habló sobre los motivos de su divorcio de Halle Berry (Globe Photos/ZUMAPRESS.com))

David Justice, exjugador de las Grandes Ligas y primer esposo de Halle Berry, habló sin reservas sobre las razones que lo llevaron a poner fin a su matrimonio con la ganadora del Oscar en 1996.

Durante su participación en el pódcast All the Smoke, conducido por Matt Barnes, el exatleta de 59 años confesó que su visión de las relaciones en ese momento era limitada y que sus expectativas sobre el rol de una esposa influyeron en su decisión.

“Mi conocimiento, mi entendimiento, mi sabiduría sobre las relaciones no era grande. Yo soy del Medio Oeste, y en mi mente, en ese entonces, una esposa debía cocinar, limpiar, ser tradicional”, admitió.

Justice explicó que, con apenas una relación seria antes de conocer a Berry, sus ideas sobre el matrimonio eran rígidas y la famosa no cumplía sus expectativas.

Para David Justice, Halle Berry no cumplía sus expectativas para convertirse en su esposa. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Pensaba: ‘Si tenemos hijos, ¿es esta la mujer con la que quiero formar una familia?’ En ese momento, como joven, ella no cocinaba, no limpiaba, no parecía muy maternal, y ahí empezaron los problemas”, dijo.

Por si fuera poco, el exjugador de los Atlanta Braves relató que la dinámica profesional de ambos también fue un factor determinante. La artista de 58 años, viajaba constantemente para filmar películas en distintos países, lo que los mantenía separados por largos periodos.

“Probablemente podríamos haberlo logrado si hubiera sabido sobre terapia. Si hubiéramos sabido sobre terapia, quizá lo habríamos conseguido”, reflexionó.

David Justice aseveró que la terapia de pareja habría salvado su relación con Halle Berry.(Kevin Mazur/WireImage)

Cabe recordar que David Justice y Halle Berry comenzaron a salir en 1992 y, apenas cinco meses después, ella le pidió matrimonio. Sin embargo, el exdeportista afirmó que no estaba muy seguro de la decisión.

“No sabía si mi corazón realmente estaba en eso. Dije ‘OK’ porque no podía decir que no. ¿Quién iba a decirle que no en ese momento? No quería que se sintiera mal”, confesó.

La pareja contrajo matrimonio en enero de 1993 y, según Justice, la relación no atrajo atención negativa hasta que él decidió dejarla en febrero de 1996. El divorcio se finalizó en junio de 1997.

Halle Berry y David Justice finalizaron su divorcio en 1997. (Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

Durante la separación, Berry solicitó una orden de restricción contra él alegando temor por su “seguridad personal y bienestar”. El exbeisbolista negó públicamente dichas acusaciones, afirmando que no representaba “ninguna amenaza para Halle”.

Aunque David Justice se mostró crítico con su juventud y falta de madurez, no dejó de reconocer que la relación no tuvo conflictos graves. “Nunca tuvimos problemas mayores. Simplemente yo era joven y no sabía cómo manejar ciertas cosas”, dijo.

Tras el divorcio, la estrella de Monster’s Ball rehízo su vida sentimental en varias ocasiones. Estuvo casada con el cantante Eric Benét de 2001 a 2005 y con el actor francés Olivier Martinez de 2013 a 2016.

Actualmente, Halle Berry tiene una relación con Van Hunt. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Actualmente mantiene una relación con el músico Van Hunt, con quien suele compartir momentos en redes sociales. Halle Berry es madre de Nahla, de 17 años, fruto de su relación con el modelo Gabriel Aubry, y de Maceo-Robert, de 11 años, a quien tuvo con Martinez.

Por su parte, Justice continuó su carrera en el béisbol profesional hasta su retiro en 2002, alejándose en gran medida de la vida mediática. Sin embargo, su reciente entrevista ha reavivado el interés por uno de los matrimonios más comentados de los años 90.