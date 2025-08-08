Murió Vitoria Beatriz, actriz de cine porno

Inka Productions despidió a Vitoria Beatriz con emotivo video.

La industria del entretenimiento para adultos atraviesa días de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz brasileña Vitoria Beatriz, quien murió a los 28 años tras haber pasado varios días hospitalizada en estado crítico.

La noticia fue confirmada el martes 5 de agosto por la productora Inka Productions, con la que había trabajado recientemente, mediante un comunicado difundido en redes sociales.

Vitoria Beatriz, quien nació en São Paulo en julio de 1996, era una figura en ascenso dentro del cine porno en América Latina. Si bien su carrera fue relativamente breve, logró alcanzar cierta popularidad entre los consumidores de contenido xxx de su país natal como en Perú, donde colaboró con la mencionada productora especializada en material para adultos.

Durante los últimos meses, participó en varias producciones y campañas en redes sociales, lo que le permitió ganar visibilidad entre un público regional.

Su carrera en el cine para adultos se desarrolló entre Brasil y Perú (Redes sociales)

¿De qué murió Vitoria Beatriz?

En los días previos a su muerte, la actriz fue internada en un centro médico en estado crítico. Ni su familia ni sus representantes ofrecieron detalles sobre la causa de su hospitalización, solicitando en cambio respeto por su privacidad.

“Solo sepan que está rodeada de cuidado y amor. Para quienes tengan cualquier tipo de creencia espiritual, pido que recen por ella”, se publicó en su fanpage de Instagram el viernes anterior a su deceso, según recogió Infobae Perú.

Tras su fallecimiento, el administrador de esa cuenta, quien alegó haber mantenido una comunicación constante con la actriz por WhatsApp durante más de un año, publicó un mensaje lamentando la muerte.

“Ella me contaba sobre la dificultad que enfrentaba con su salud, y lo difícil que era pasar por esto todos los días. [...] Era una persona muy fuerte, pero también muy sensible. Recibir la noticia de su muerte fue un shock. Es difícil aceptar que se haya ido”.

La intérprete fue internada de urgencia en días anteriores, en circunstancias no esclarecidas públicamente. Su estado delicado mantuvo en vilo a sus seguidores. (Inka Productions)

Cabe precisar que hasta el momento, ni su familia ni Inka Productions han detallado oficialmente la causa de su fallecimiento o confirmado datos sobre su hospitalización previa.

La muerte de Vitoria Beatriz generó una fuerte reacción entre sus seguidores en redes sociales, quienes inundaron sus publicaciones con mensajes de despedida, incredulidad y tristeza.

Fans expresaron su conmoción en los clips de TikTok que la mostraban en su visita a Perú.

“Existen muchas batallas que no son vistas. Aprendamos a mirar con empatía a quienes sufren en silencio”, escribió un seguidor de Beatriz en redes sociales.

Desde ese país latinoamericano, Inka Productions envió así las condolencias a la familia de la actriz.

“La familia Inka Productions está profundamente conmovida por la partida de nuestra querida Vitoria Beatriz. Enviamos nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, amigos y a cada fan que la llevó en el corazón. Sus recuerdos permanecerán vivos por siempre”.

Vitoria había trabajado recientemente con la compañía peruana Inka Productions (Instagram)

“Su alegría, su calidez, y la luz que transmitía en cada mometo dejaron una huella imporrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerla”, se leía en el comunicado.

En cuanto a la fanpage de Vitoria, su administrador dijo que la desactivarán pronto por respeto a la memoria de la actriz.

La muerte de Vitoria Beatriz se suma a otros decesos recientes en la industria del cine para adultos.

Tal es el caso de Kylie Page, quien murió también a los 28 años el pasado 25 de junio en su casa de Los Ángeles. Según información publicada por TMZ el 3 de julio de fuentes policiales, la causa habría sido una sobredosis.

Su fallecimiento coincidió con el de otras figuras del cine para adultos, como Kylie Page, también de 28 años (Instagram/therealkyliepagex)

Page, cuyo nombre real era Kylie Pylant, fue encontrada sin vida por los equipos de emergencia tras la alerta telefónica de un amigo preocupado.

La policía halló fentanilo y otros objetos relacionados con el consumo de drogas en su vivienda. La actriz había aparecido en más de 200 producciones y fue conocida también por participar en el documental de Netflix Hot Girls Wanted: Turned On, donde se sinceró sobre su lucha contra las adicciones.