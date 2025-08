Pamela Anderson habló de Liam Neeson: “No sé si es legal contar lo que le he visto hacer delante de mí”

Pamela Anderson y Liam Neeson protagonizan el regreso de 'Agárralo como puedas' en 2025 (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

El próximo 22 de agosto marcará el retorno de una de las sagas más emblemáticas de la comedia al cine, con el estreno de La pistola desnuda (The Naked Gun) (2025) bajo la dirección de Akiva Schaffer. Esta producción supone un esperado reboot con tintes de secuela generacional, concebida para heredar el espíritu irreverente de la trilogía original que triunfó a finales de los años 80 y principios de los 90.

Aquellas películas, protagonizadas por Leslie Nielsen, redefinieron la parodia y el humor absurdo con títulos como La pistola desnuda (1988), La pistola desnuda 2 y 1/2: El aroma del miedo (1991), y La pistola desnuda 33 y 1/3: El insulto final (1994). Más de tres décadas después, la nueva cinta aspira a enganchar tanto a la nostalgia de los seguidores originales como a una audiencia completamente nueva.

Renovación cómica: argumento y esencia del reboot

La propuesta de Schaffer mantiene la esencia irreverente y autocrítica que catapultó a la saga, pero la adapta a los códigos actuales. En esta ocasión, la trama se centra en Frank Drebin Jr., el hijo del icónico detective interpretado en el pasado por Nielsen. El personaje debe limpiar su nombre después de verse atrapado en un complot de alto riesgo internacional, lidiando con la presión de demostrar que puede ser mucho más que la simple sombra de un padre legendario. A su lado aparece Beth, una escritora de novelas criminales que, se convierte en su principal aliada.

El filme, según Fotogramas, no renuncia a los gags absurdos, ni al ingenio de unos diálogos afilados ni a las situaciones límite, manteniendo fielmente el estilo que convirtió a la saga en una referencia cultural. Si bien se trata de una mirada hacia el presente, la película respeta el legado del humor desmadrado y la parodia del cine clásico, ahora actualizados en un entorno contemporáneo.

Liam Neeson y Pamela Anderson: apuesta del nuevo reparto

La química entre los protagonistas impulsa el éxito mediático del reboot de 'Agárralo como puedas' (AFP)

El casting de la nueva entrega tiene uno de los principales atractivos del proyecto, por el vuelco inesperado en la carrera de sus protagonistas. Liam Neeson, reconocido internacionalmente por sus trabajos en dramas y películas de acción como La lista de Schindler (1993), Star Wars. Episodio I: La amenaza fantasma (1999) o Venganza (2008), sorprende dando vida a Frank Drebin Jr., sumergiéndose de lleno en la comedia y rompiendo así con el estereotipo que le ha acompañado durante gran parte de su trayectoria. A su lado, Pamela Anderson asume el rol de Beth, la inesperada cómplice del detective. Anderson, quien saltó a la fama en los años 90 como icono pop y protagonista de Baywatch, se reinventa así como pareja de Neeson, consolidando su retorno al cine tras recientes reconocimientos por su papel dramático en The Last Show Girl (2024).

Rumores y complicidad: el supuesto romance entre Neeson y Anderson

Rumores de romance entre Neeson y Anderson marcan la promoción del filme (REUTERS/Isabel Infantes)

Aunque la expectación en torno a la película es significativa, gran parte de la atención mediática se ha desplazado hacia la relación entre Liam Neeson y Pamela Anderson fuera de la pantalla. Los rumores acerca de un romance entre ambos actores no han hecho más que multiplicarse durante la gira promocional. Neeson, viudo desde el fallecimiento de su esposa Natasha Richardson en 2009, tiene dos hijos y es conocido por su discreción respecto a su vida privada. Anderson, por su parte, ha protagonizado múltiples relaciones ampliamente cubiertas por la prensa. Si bien ninguno de los dos ha confirmado de forma tajante la existencia de un vínculo sentimental, Fotogramas destacó que, durante las entrevistas promocionales, la evidente complicidad entre ambos había sido motivo de numerosos comentarios.

Uno de los episodios más comentados ocurrió en una entrevista cuando Neeson preguntó a Anderson por la anécdota más absurda que le había presenciado. Anderson bromeó: “No sé si es legal contar lo que le he visto hacer delante de mí. Bailaste ‘I’m Too Sexy’ para mí…”. Neeson añadió con humor que hasta sus hijos se avergüenzan cada vez que realiza entusiastas bailes de padre, mostrando una faceta desenfadada poco habitual en el actor norirlandés.

“Siempre avergüenzo a mis hijos cuando hago bailes de padre. No paran de gritarme: ‘¡Papá, detente!’” concluyó.

Momentos virales durante la promoción

El baile viral de Neeson y la complicidad con Anderson generan revuelo en redes sociales

El ambiente distendido de la gira promocional ha servido de refuerzo para las especulaciones sobre la posible relación sentimental de la pareja. La escena que más revuelo generó fue justamente cuando Neeson, sin previo aviso y en un alarde de humor británico, se animó a bailar ‘I’m Too Sexy’ de Right Said Fred delante de Anderson. El tema, todo un símbolo kitsch del pop delos 90, fue utilizado de forma irónica para encender la complicidad en directo y aumentar el revuelo mediático. Este momento no solo subrayó la buena sintonía entre ambos, sino que contribuyó a mantener la película y a sus protagonistas en el centro del debate público.

Tanto la originalidad en la selección del reparto como la química entre sus protagonistas marcan el regreso de una franquicia que busca conectar con la actualidad manteniéndose fiel a su ADN original. La pistola desnuda (2025) apunta así no solo a revitalizar el género de comedia paródica, sino también a capitalizar el inesperado fenómeno mediático de su pareja principal, convertida, para sorpresa de muchos, en la revelación insoslayable de la temporada.