Una exnovia de Sean ‘Diddy’ Combs pidió a un juez que libere al rapero, pese afirmar que fue violento con ella

Virginia Huynh apoyó a Sean “Diddy” Combs para que cumpla su sentencia fuera de prisión. (Créditos: AP. Instagram/ Virginia Huynh)

En un giro inesperado dentro del caso judicial que enfrenta Sean “Diddy” Combs, su exnovia Virginia “Gina” Huynh —identificada como “Víctima-3” en la acusación federal— escribió una carta al juez Arun Subramanian para apoyar la solicitud de libertad bajo fianza del productor musical, a la espera de su sentencia programada para el 3 de octubre.

La misiva, presentada por el equipo legal de Combs y obtenida por Page Six, sostiene que el rapero no representa una amenaza. “Que yo sepa, [Combs] no ha sido violento desde hace muchos años, y ha estado comprometido con ser padre ante todo”, escribió.

Su declaración resulta particularmente sorpresiva, dado que en el pasado ha acusado públicamente a Combs de abuso físico y emocional. Sin embargo, en esta ocasión, la modelo y empresaria eligió retratar una faceta distinta del fundador de Bad Boy Records.

Virginia Huynh defendió a Sean "Diddy" Combs (Instagram/Virginia Huynh)

“Nuestra relación, como muchas, no fue siempre perfecta. Tuvimos altibajos y se cometieron errores. Pero él estaba dispuesto a reconocer sus errores y tomar mejores decisiones en el futuro”, admitió,

Huynh aseguró que a lo largo de los años, el artista hizo “esfuerzos visibles por convertirse en una mejor persona y reparar el daño causado”.

Según ella, cuando terminaron su vínculo sentimental, el músico de 55 años ya “encarnaba una energía de amor, paciencia y gentileza que era notablemente distinta de su comportamiento pasado”.

“Escribo porque no considero al señor Combs un peligro para mí ni para la comunidad”, subrayó.

Virginia Huynh aseveró que no ve a Sean “Diddy” Combs como una amenaza para ella u otras personas. (ANGELA WEISS / AFP)

La carta también enfatiza que este es el primer proceso penal en contra del artista. “Ha sido cooperativo, respetuoso y cumplidor durante toda la investigación y los procedimientos judiciales”, argumentó.

Además, Virginia añadió que Sean “Diddy” Combs tiene fuertes lazos familiares y comunitarios, y que sus hijos dependen de él tanto emocional como financieramente.

“Quiero asegurarle a la Corte que, si es liberado, creo que el señor Combs respetará todas las condiciones impuestas y no pondrá en riesgo ni su libertad ni el bienestar de su familia”, concluyó.

Sin embargo, el historial entre Sean “Diddy” Combs y Virginia Huynh es complejo. En una entrevista de 2019 con la controvertida bloguera Tasha K, Huynh acusó al artista de abuso físico durante su relación de cinco años.

Virginia Huynh acusó a Sean "Diddy" Combs de abusar de ella físicamente. (Instagram/Virginia Huynh)

“Me pisoteó el estómago con fuerza. Me quitó el aliento. No podía respirar. Me seguía golpeando. Le suplicaba: ‘¿Puedes parar? No puedo respirar”, relató entonces.

En ese mismo testimonio, aseguró que el rapero la sometía a constantes comparaciones con su expareja Cassie Ventura —quien también declaró en el juicio— y la culpaba de los problemas entre ellos.

“Me abusaba mental, emocional y físicamente. Aunque fue una de las testigos clave para la fiscalía, Huynh aseguró que el rapero ha cambiado y que sus hijos dependen de él me decía que yo era la mala y Cassie la buena”, dijo, agregando que “todos” a su alrededor permitían el abuso.

Pese a estas graves acusaciones, Virginia no testificó durante el juicio federal, aunque fue considerada una testigo clave por la fiscalía.

Virginia Huynh no testificó en el juicio Sean "Diddy" Combs, pese a ser un testigo clave de la fiscalía. (REUTERS/Jane Rosenberg)

El mes pasado, Combs fue hallado culpable de dos cargos por transporte para prostitución, por lo que podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Fue absuelto de los delitos más graves, como tráfico sexual y asociación delictuosa, aunque el juez Subramanian le negó la libertad bajo fianza tras el veredicto, citando una “falta de respeto por la ley y una tendencia a la violencia”.