Actor de ‘Yellowstone’ afirma que fue marginado de Hollywood por negarse a grabar escenas de besos

Durante años, evitó escenas íntimas para proteger su matrimonio y sus principios religiosos (Captura de video)

El actor Neal McDonough, conocido por sus papeles en series como Yellowstone, Desperate Housewives y Band of Brothers, alegó que durante años fue excluido de producciones en Hollywood por una estricta cláusula de fidelidad a su esposa

En una entrevista reciente con el pódcast Nothing Left Unsaid, el actor de 59 años se sinceró sobre cómo esa decisión personal, basada en su fe y principios, afectó drásticamente su carrera.

“Siempre había puesto en mis contratos que no besaría a otra mujer en pantalla”, dijo McDonough en el programa.

El actor, nacido en Boston y devoto católico, aseguró que esta medida no fue una imposición de su esposa, Ruvé McDonough, con quien está casado desde 2003 y tiene cinco hijos.

McDonough sostuvo que la cláusula era una decisión personal, no una imposición de su esposa (Captura: Instagram)

“Ella no tenía ningún problema con eso. En realidad, era yo quien lo tenía”, afirmó sobre las escenas de amor.

Sin embargo, McDonough relató que muchos productores y ejecutivos de la industria no comprendieron la seriedad con la que se tomaba su regla de fidelidad y, como resultado, dejaron de contratarlo.

“Hollywood simplemente se volvió completamente en mi contra y no me dejaron ser parte del espectáculo”, explicó. “Durante dos años, no podía conseguir trabajo y perdí todo lo que se puedan imaginar”, agregó.

“No solo casas o cosas materiales, sino tu actitud, tu seguridad, quién eres, tu identidad, todo”, expresó.

“Mi identidad era ser actor, y un muy buen actor”, dijo McDonough. “Y cuando ya no tienes esa identidad, estás como perdido en una espiral. Y yo estuve en una espiral fea y dura durante un par de años”.

Su aparición junto a Ruvé McDonough en la pantalla grande marcó un hito personal y profesional (Captura: Instagram)

Uno de los casos más conocidos fue en 2010, cuando fue apartado del elenco de la serie de ABC Scoundrels, protagonizada por Virginia Madsen, tras negarse a participar en escenas románticas.

En declaraciones pasadas a Closer Weekly, el actor de Tulsa King recordó: “Después de eso, no podía conseguir trabajo porque todos pensaban que era un fanático religioso. Soy muy religioso. Pongo a Dios y a mi familia primero, y a mí en segundo lugar. Así vivo. Fue difícil durante unos años”.

McDonough solo hizo una excepción a su rechazo de las escenas de amor en pantalla. Este año estrenó la película The Last Rodeo, una obra que escribió y protagonizó. Por ello, pudo darle a su esposa el personaje de Rose, su pareja en la ficción.

Su decisión de evitar escenas románticas fue vista como una rareza en la industria del cine (Captura: Instagram)

En un video publicado en TikTok en mayo, el actor compartió el significado especial de esa escena:

“Mucha gente me ha preguntado cómo fue tener tu primer beso en pantalla, lo que acabo de hacer en The Last Rodeo“, contó.

“La razón por la que es tan especial para mí, como todos saben, es que no beso a otra mujer en pantalla. Pero ahora puedo besar a la única, mi mejor amiga y el amor de mi vida, Ruvé”.

Además de sus convicciones en el ámbito profesional, McDonough también ha hablado recientemente sobre su lucha con el alcohol y cómo su sobriedad transformó su vida.

En entrevista con Fox News Digital (7 de julio de 2025), confesó:

“Hace años, tuve un problema con el alcohol. Tuve que dejar de beber para volver a enamorarme de Neal McDonough”.

El actor ha dejado claro que actuar no debe ir en contra de sus principios familiares (Captura de video)

“Todo ese tiempo en el bar o yendo a la tienda... ahora toda esa energía está enfocada en mí. Puede que al principio no me haya gustado mucho, pero en algún punto, descubrí cómo volver a quererme”.

La situación lo acercó a sus valores y reforzó su vida espiritual. “Me había olvidado de lo bendecido que soy y de todos los regalos que Dios me ha dado. Soy un gran actor. No puedo clavar un clavo. No sé contar chistes. Pero soy un gran actor. Ese es un regalo de Dios”.