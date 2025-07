La madre de Bonnie Blue defiende la polémica carrera de su hija en la industria pornográfica

Bonnie Blue recibió el apoyo de su madre por dedicarse al contenido para adultos. (Captura de pantalla: Instagram/schoolies_xo)

Sarah, madre de la estrella de contenido para adultos Bonnie Blue, no se anda con rodeos cuando se trata de hablar sobre el controvertido trabajo de su hija.

“Si pudieras ganar un millón de libras al mes, tu moral cambiaría y te bajarías los pantalones. No me importa mucho lo que diga la gente”, declaró con franqueza sobre las críticas en el nuevo documental 1,000 Men and Me: The Bonnie Blue Story. El metraje se estrenará este martes 29 de julio por Channel 4 en el Reino Unido.

Cabe destacar que Bonnie Blue, cuyo nombre real es Tia Emma Billinger, gana alrededor de 1.5 millones de libras esterlinas mensuales (unos 2 millones de dólares) con sus actividades como creadora de contenido erótico.

La madre de Bonnie Blue defendió el contenido de s hija por las grandes ganancias que genera. (Instagram/@onlybonnieblue)

El documental ofrece una mirada a su trayectoria meteórica dentro de la industria sexual en línea, desde que dejó su empleo corporativo en 2022 para crear contenido en OnlyFans, donde se hizo conocida por especializarse en contenido con “freshers”, término que ella utiliza para describir a personas vírgenes o recién llegadas a la mayoría de edad.

Sin embargo, recientemente la influencer comenzó a subir videos a Fansly, luego de haber sido expulsada de la primera plataforma por contenido “extremo”.

La historia de la joven de 26 años ha generado intensos debates, pero pocas veces se había escuchado la voz de sus familiares. En ese sentido, la participación de Sarah —que también aparece ayudando a su hija a doblar volantes promocionales— resulta reveladora.

No solo apoya su carrera, sino que ha colaborado activamente en su promoción. En una entrevista pasada, la propia Bonnie Blue contó que su madre le ayudó a preparar material para repartir en una universidad local, mientras su padre se encargaba de diseñar stickers para los pubs.

Bonnie Blue afirmó que su madre la ayudaba con la propaganda para sus retos de OnlyFans (Instagram/vía UsWeekly)

“Mis padres no habrían elegido esto para mí. Pero como cualquier padre, solo quieren que yo sea feliz. Me han visto acostarme con chicos de 18 años, padres y esposos, y han aceptado que eso me hace feliz”, confesó en el pódcast Saving Grace en octubre de 2024.

El documental también aborda las polémicas más sonadas de Bonnie, incluyendo su intento por batir un récord mundial al acostarse con 1,057 hombres en un día, y el fallido evento “Petting Zoo”, en el que planeaba superar esa cifra con 2,000 hombres dentro de una caja de cristal.

Este último provocó su expulsión de OnlyFans, decisión que ella calificó de injusta en una entrevista con Us Weekly: “Es injusto y frustrante. Me están señalando solo porque tengo más prensa y más vistas. No es porque lo que hice sea peligroso”, dijo.

OnlyFans respondió que su política prohíbe “contenidos de desafío extremo”, y confirmó la cancelación de su cuenta.

Bonnie Blue fue vetada de OnlyFans por realizar "retos extremos". (Foto: @bonnie_blue_xox, Instagram)

“Bonnie ha llevado las cosas demasiado lejos. Estaba ganando decenas de miles al mes a través de OnlyFans y ahora eso se acabó. Su página ha sido oficialmente retirada. Sus últimas acrobacias han ido demasiado lejos. Ha cruzado una línea y OnlyFans no tuvo más remedio que actuar”, expresó una fuente a The Sun.

Cabe destacar que las controversias que rodean a Bonnie Blue no son nuevas. Además del presunto récord sexual, ha sido señalada por realizar desafíos con estudiantes universitarios en los que prometía pagar la matrícula del joven que le diera el mejor orgasmo.