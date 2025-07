Billy Joel se refirió a los viejos rumores sobre un supuesto arresto por conducir alcoholizado

Billy Joel se sinceró sobre lo problemas que tuvo por conducir bajo los efectos del alcohol. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP)

A sus 76 años, Billy Joel se enfrenta de lleno a los fantasmas del pasado. En su nuevo documental de HBO, Billy Joel: And So It Goes, el legendario músico neoyorquino habló sin tapujos sobre los mitos que han acompañado su vida pública, incluyendo uno particularmente persistente: que fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.

“No me gustaba la prensa sensacionalista. Por ejemplo, corre el rumor de que tengo un montón de antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol. Eso nunca sucedió“, señaló.

Y añadió: "Pero la gente sigue repitiendo el mito. ‘Oh, tiene tantos DUIs.’ Nunca tuve uno. Así que váyanse al carajo. La prensa puede ser cruel. Así que no es fácil que te presten tanta atención”, aseveró.

Billy Joel afirmó que la prensa fue cruel con él por sus accidentes automovilísticos. (REUTERS/Mike Blake)

El cantante, ganador de cinco premios Grammy, dejó claro que nunca enfrentó cargos por conducir ebrio, a pesar de haber protagonizado varios accidentes automovilísticos entre 2002 y 2004. Durante esos años, el artista estuvo alejado del ojo público, lo que alimentó aún más la especulación mediática.

En el documental, el periodista de The New Yorker Nick Paumgarten explicó que “en ese momento de su vida, Billy estaba bebiendo mucho y tuvo una serie de calamidades. Hacía un desastre en público, y cuando eso pasa, el coro público puede volverse contra ti”.

Los hechos son claros: en junio de 2002, Billy Joel estrelló un Mercedes-Benz de 1999; en enero de 2003, chocó otro vehículo contra un árbol en Sag Harbor, incidente por el que fue tratado por heridas leves en la cabeza.

Además, en abril de 2004, el famoso perdió el control de su Citroën 1967 y se estrelló contra una casa deshabitada. Sin embargo, en todos estos casos, no hubo arrestos por manejar bajo los efectos del alcohol.

Billy Joel estrelló su automóvil en más de una ocasión, pero no enfrentó cargos por ello. (Larry Marano/Shutterstock)

En una entrevista con The New York Times Magazine en 2013, el interprete de “Piano Man” fue tajante y afirmó que no hay pruebas sobre los supuestos arrestos por manejar bajo la influencia del alcohol. “Nunca tuve un DUI en mi vida. Eso es otra falacia. Revisen los registros policiales”, comentó.

De hecho, el cantante atribuyó los accidentes a una profunda depresión tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

“Me dejó sin aliento, y ni siquiera ahora sé si me he recuperado. Me dolió muchísimo que un hombre pudiera hacer eso. Y luego rompí con alguien, y me costó un tiempo recuperarme”, confesó.

Bily Joel no deseaba realizar un documental de su vida

Billy Joel habló del difícil proceso de autorreflexión que implicó el documental, dirigido por Susan Lacy y Jessica Levin. Aunque al principio se mostró reacio a participar, finalmente accedió para contar su historia completa.

Billy Joel no quería realizar un documental sobre su vida. (Michal Augustini/Shutterstock)

“Mi objetivo era simplemente terminarlo. En las entrevistas te preguntan sobre ti mismo y llega un punto en que te sientes incómodo. Es casi embarazoso”, comentó.

And So It Goes ofrece una mirada íntima a su vida, abordando no solo las batallas personales, sino también los triunfos familiares y profesionales.

El proyecto incluye testimonios de su hermana Judy, su hija Alexa Ray (de 39 años), y amigos cercanos como el diseñador de iluminación Steve Cohen y su agente Dennis Arfa.

De hecho, Cohen destacó el “enorme sentido de ética laboral” de Joel. “Siempre me decía: ‘Te presentas. Haces lo mejor que puedes. Admites cuando estás equivocado y dejas que los demás digan qué tan bueno eres. No te lo dices tú mismo’”, dijo.

Billy Joel siempre se destacó por su profesionalismo. (EFE/JON HRUSA)

Incluso, afirmó que la intención del documental no es limpiar la imagen del músico, sino mostrar al hombre detrás de la leyenda.

“Espero que los fans terminen de verlo y piensen: ‘Ahora entiendo por qué este tipo es tan bueno, por qué me conecto con sus canciones’. Porque es humano. Porque su vida y emociones son las nuestras”, declaró.