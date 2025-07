Mick Jagger a los 82: la superstición mundialista, el sueño frustrado de ser periodista y los secretos de su relación con Keith Richards

Mick Jagger cumple 82 años: curiosidades y secretos de una leyenda del rock (REUTERS/Mario Anzuoni)

Mick Jagger cumple 82 años. Pero el paso del tiempo no parece afectar al eterno líder de Rolling Stones. La actitud del músico, su vida personal y una carrera que supera las seis décadas lo ubican en el panteón más alto del rock del siglo XX. Cada aniversario añade interés sobre los aspectos menos conocidos de su trayectoria. Entre ellos: su gusto por el fútbol, su faceta actoral y su tenso vínculo con Keith Richards.

Periodista frustrado

Si bien su talento en los escenarios evidencia que nació para ser músico, en su juventud Mick Jagger estudió inglés, historia del arte, latín y francés en la London School of Economics y se preparaba para ser periodista político.

Dea cuerdo con Remind Magazine, Jagger formó parte del consejo editorial del diario estudiantil The Beaver. Finalmente, se vio fascinado por la música y optó por dedicarse a ello.

El líder de los Rolling Stones se preparaba para ser periodista político en su juventud (Coral/Zebraonegallery.com via REUTERS)

Mick Jagger: ¿“mufa” de los Mundiales?

Otra curiosidad que acompaña a Jagger con insistencia aparece en cada Mundial. Muchos aficionados mencionan una supuesta “mufa” cuando el cantante expresa su apoyo a una selección.

El rumor comenzó a circular durante el Mundial de Francia 1998, donde presenció junto a su hijo un partido que Inglaterra perdió ante Argentina. Jagger se refirió a ese encuentro como una noche notable, aunque el resultado no favoreció a su equipo.

Según detalló AP, en el Mundial de Sudáfrica 2010, el cantante manifestó públicamente su simpatía por Brasil. La selección brasileña perdió ante Holanda, y los seguidores lanzaron bromas por la presencia de Jagger. Ese año, Inglaterra y Estados Unidos también recibieron su aliento y no superaron sus respectivas etapas.

Clinton y Jagger en Sudáfrica 2010 (AP)

Años más tarde, en un recital con 70 mil personas en Roma durante el Mundial de Brasil 2014, Jagger mencionó a Italia como favorita para el partido ante Uruguay. La predicción se derrumbó; Italia cayó ante los uruguayos.

Una situación similar ocurrió en Rusia 2018, cuando el cantante grabó un video en ‘X’ en apoyo a Inglaterra, que luego perdió ante Croacia. “¡Vamos Inglaterra, este es el partido que tenemos que ganar!”, escribió el músico. Los ingleses cayeron.

Con la gorra de Inglaterra, Jagger alentó a Brasil en las semifinales con Alemania en el Mundial 2014 (AP)

Los fanáticos transformaron estos episodios en una broma recurrente sobre la supuesta mala suerte que proyecta el músico sobre los equipos.

El tenso vínculo de Mick Jagger con Keith Richards

Dentro de la banda que fundó en los años 60, Mick Jagger mantuvo un vínculo particular con el guitarrista Keith Richards. Su relación alternó durante décadas entre la complicidad y el enfrentamiento. En el libro autobiográfico Life, Richards reveló apodos reservados para Jagger. Usaron “Brenda” y “Su majestad” para referirse al cantante, mientras atravesaban etapas de máxima tensión y bromas hirientes.

Mick Jagger y Keith Richards mantuvieron una relación marcada por la complicidad y el conflicto dentro de la banda (Crédito: Reuters)

El propio Richards reconoció en esa obra haber hecho comentarios molestos que, según el cantante, parecían maliciosos. Uno de esos episodios surgió después de que Jagger anunció el nacimiento de un hijo cuando tenía 73 años. Richards lo criticó con la frase “Es hora de hacerse la cirugía, no puedes ser un padre a esa edad. Pobres niños”. El percance no duró demasiado porque Richards se disculpó en persona y a través de la red social ‘X’ con Jagger.

Durante décadas, Jagger y Richards alternaron entre la amistad y los enfrentamientos en el grupo musical (Foto Amy Harris/Invision/AP)

Muchas versiones de prensa insisten en los conflictos y las reconciliaciones entre ambos, pero la fórmula creativa siempre prevaleció en los escenarios y en los estudios de grabación.

Su primer matrimonio con Bianca De Macías

La historia matrimonial de Jagger también sorprendió al público de América Latina desde los primeros años de fama mundial. Su primera esposa fue Bianca De Macías, nacida en Nicaragua. Según detalló BBC, se conocieron en 1970 y celebraron una boda católica en Saint-Tropez, Francia.

Durante su relación, Bianca se consagró como actriz y activista a favor de los derechos humanos. En 1973, organizó junto a Jagger un viaje solidario hacia Nicaragua para apoyar a las víctimas del terremoto que devastó Managua en diciembre de 1972. Los Rolling Stones aportaron una donación de 350.000 dólares para ese destino caritativo, mediante un recital en Los Ángeles.

Bianca De Macías, nacida en Nicaragua, se convirtió en actriz y activista durante su matrimonio con Jagger (AP Photo/FILE)

El matrimonio terminó en 1978, cuando Bianca solicitó el divorcio por adulterio. La pareja tuvo una hija, Jade Jagger, reconocida luego como modelo y diseñadora de joyas.

Su faceta cinematográfica

El vínculo de Mick Jagger con el cine representa otra faceta menos visible de su carrera. En la década de los setenta, el legendario cantante participó como actor en Performance y Ned Kelly; luego formó parte de los repartos de Freejack, Bent y The Man From Elysian Fields. Estuvo cerca de sumarse a la película Fitzcarraldo del director Werner Herzog, pero debió abandonar el proyecto y el equipo adaptó la trama.

Imágenes de "Una obra maestra", la película que marcó el regreso de Mick Jagger a la actuación

Al mismo tiempo, el actor Johnny Depp intentó incluirlo en una entrega de la exitosa saga de Piratas del Caribe protagonizada por Depp, aunque esa colaboración no prosperó.

Asimismo, Jagger aportó piezas musicales a la película Invocation of My Demon Brother, dirigida por Kenneth Anger. Más adelante, fundó la empresa Jagged Films y produjo historias como Enigma, un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial, y el documental autobiográfico Being Mick. La relación con el director Martin Scorsese permitió sumar títulos como el documental Shine a Light y la serie Vinyl para HBO.

"Una obra maestra", la película con el regreso de Mick Jagger

Su vínculo con L’Wren Scott

El costado personal de Mick Jagger también refleja episodios de dolor. El músico mantuvo una relación de casi 13 años con L’Wren Scott, diseñadora de modas. Se conocieron en 2001, cuando participaron en una sesión fotográfica. L’Wren Scott murió en marzo de 2014, a los 49 años, en su departamento de Nueva York. En el testamento, Scott excluyó a sus familiares y dejó para Jagger una herencia que incluyó un departamento valuado en aproximadamente nueve millones de dólares en Manhattan, un millón de dólares en objetos y un seguro de vida.

Jade Jagger (izquierda) y Georgia May Jagger (segunda a la derecha) con Mick Jagger y la diseñadora L'Wren Scott, pareja del músico que se suicidó en 2014. Foto: Archivo Atlántida Televisa

La vida de Mick Jagger ilustra una sucesión de historias que combinan éxito, controversias, tragedias y logros artísticos. Su cumpleaños número 82 lo encuentra con la misma energía y al frente de los Rolling Stones como emblema insustituible del rock.