¿De qué trata Herederos?, el K-Drama protagonizado por Lee Min-Ho y Park Shin-hye

Eun-sang se ve obligada a trabajar en una mansión mientras estudia en Jekook, una de las escuelas secundarias con más élite de Seúl. Crédito: Hwa & Dam Pictures

La serie surcoreana estrenada en 2013, está protagonizada por Lee Min-Ho, Park Shin-hye y Kim Woo-Bin, un selecto grupo de jóvenes que deben lidiar con las altas expectativas de sus familias, enfrentándose a decisiones difíciles como seguir sus propios deseos o cumplir con sus deberes como herederos.

The Heirs (Herederos 2013) tiene como protagonista a Lee Min-Ho, un actor, cantante y modelo reconocido por su papel de Gu Jun-pyo en Boys Over Flowers (Los chicos son mejores que las flores 2009), además de participar en Personal Taste (Gusto personal 2010), City Hunter (Cazador de ciudad 2011) y en Legend of the Blue Sea ( La leyenda del Mar Azul 2016).

Park Shin-hye es una actriz, cantante y modelo, conocida en Corea como una de sus “princesas de Hallyu” y a nivel mundial por sus papeles en series de televisión como Escaleras al Cielo (2003), You´re Beautiful (Eres hermosa 2009) y El teléfono (2020).

En el drama también vemos a Kim Woo-bin, modelo y actor afiliado a la agencia AM Entertainment, hizo su debut en la actuación en 2011, participando en la serie de misterio White Christmas (Blanca navidad). El aumento de su popularidad se dio después de interpretar al rebelde, Kim Eun Sook en The Heirs.

La propuesta está dirigida por Kang Shin Hyo de Midas (2011) y está escrita por la guionista de Descendents Of Sun (Descendientes del Sol 2016), Kim Eun Sook. Fue transmitida por la cadena de televisión Seoul Broadcasting System (SBS), del 9 de octubre al 12 de diciembre de 2013.

Herederos, es una serie de televisión surcoreana transmitida por SBS desde el 9 de octubre hasta el 12 de diciembre de 2013. Crédito: Hwa & Dam Pictures

De qué trata el K-drama “Herederos”

Kim Tan (Lee Min-ho) es el heredero del Grupo Jeguk, una de las corporaciones más grandes de Corea del Sur. A pesar de no carecer de nada, vive en una gran soledad debido a su complicado entorno familiar.

Todo cambia cuando Kim Tan regresa a su país natal, después de ser exiliado en Los Ángeles por su medio hermano, conoce a Cha Eun-sang (Park Shin-hye) una joven de origen humilde que trabaja en varios empleos para ayudar a su madre.

El amor entre los dos adolescentes de diferentes procedencias sociales nace a partir de un encuentro inesperado y se fortalece cuando se dan cuenta de que asisten a la misma escuela. Sin embargo, no tendrán el camino fácil, Rachel Yoo (Kim Ji-won) es la prometida de Kim Tan por arreglo familiar. Ella hará todo para que no puedan estar juntos.

Los temas principales que la serie explora son la lucha de clases sociales, el amor y la amistad, responsabilidades y presiones familiares. Además de que los personajes buscan una identidad dentro de las presiones y expectativas impuestas por sus familias.

“Herederos” fue un gran éxito en Corea y a nivel mundial, su atractivo derivó de la química en escena que surgió entre los personajes. La producción de alta calidad y la banda sonora tan característica ayudaron a que se posicionara como una de las series favoritas del público.

La historia comienza cuando Kim Tan (Lee Min-ho) regresa a Corea después de ser exiliado en Los Ángeles por su medio hermano. Crédito: Hwa & Dam Pictures

¿Dónde puedo ver Herederos desde México?

Puedes encontrar la serie “Herederos” en plataformas de streaming como Viki, Kocowa, Tubi, Max, Netflix y Prime Video. La serie cuenta con 20 capítulos, con una duración de 60 min por cada uno.

El especial navideño lanzado en 2016, titulado “The Heirs Christmas Edition-Withstand the Weight of love” (Los herederos Edición-Navideña - Resiste el peso del amor) no está disponible en internet, pero puedes encontrar contenido adicional como curiosidades, canciones y detrás de cámaras en la plataforma de videos, Youtube.