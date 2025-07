Sarah Jessica Parker se sinceró sobre los avances de “Hocus Pocus 3″

Sarah Jessica Parker mencionó que desea ser parte de "Hocus Pocus 3". (Captura de video)

Sarah Jessica Parker mantiene viva la esperanza de volver a encarnar a la inolvidable bruja Sarah Sanderson de la icónica cinta Hocus Pocus.

La actriz se presentó el domingo 13 de julio en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, donde compartió una esperada —aunque breve— actualización sobre el desarrollo de la tercera entrega de la saga de Disney.

Durante la emisión, un par de fans llamaron al programa para preguntar directamente sobre el estado del proyecto, anunciado por Disney como “en desarrollo” desde hace dos años.

La artista de 60 años, respondió con franqueza: “No hay más avances, aparte de que nos gustaría hacerlo. Nos gustaría hacerlo, y hemos tenido algunas conversaciones”.

Sarah Jessica Parker está interesada en una tercera entrega de "Hocus Pocus", pero no hay avances significativos. (Disney)

La protagonista de And Just Like That interpretó por primera vez a la excéntrica Sarah Sanderson en la película original Hocus Pocus de 1993, y repitió el papel junto a Bette Midler (Winifred) y Kathy Najimy (Mary) en Hocus Pocus 2, estrenada en 2022.

La segunda entrega trajo de regreso a las legendarias hermanas Sanderson casi 30 años después del debut original y dejó abierta la puerta para una tercera película con una escena post créditos que insinuaba el posible retorno de las brujas.

En dicha escena, ambientada en la tienda de magia Olde Salem Magic Shoppe, el gato negro del dueño, Cobweb, sube a una repisa y se posa junto a una caja etiquetada como “B.F. CANDLE #2”, lo que sugiere la existencia de una segunda “vela de llama negra” capaz de resucitar nuevamente a las hermanas.

En la escena post créditos de "Hocus Pocus 2" se dejó abierta la posibilidad de un regreso de las protagonistas. (Captura de video)

Aunque Sarah Jessica Parker no ofreció detalles específicos sobre el estado del guion ni una fecha de rodaje, su entusiasmo parece compartido por sus compañeras de reparto y el equipo detrás del proyecto.

Lo que se sabe de la tercera cinta de “Hocus Pocus”

En junio de 2023, Sean Bailey, presidente de Walt Disney Studios Motion Picture Production, confirmó al New York Times que la tercera entrega estaba en desarrollo, como parte de la expansión de películas de acción real del estudio.

Por su parte, la guionista de Hocus Pocus 2, Jen D’Angelo, declaró en octubre de 2023 a Entertainment Weekly que también tenía la esperanza de “explorar cada aspecto de estas historias y llevar a estos personajes a muchas aventuras divertidas” y reconoció que Hocus Pocus 3 “aún está en una etapa muy temprana”.

Jen D’Angelo, guionista de "Hocus Pocus 2" está interesada en explorar más historias de las tres brujas. (Disney Plus)

Por si fuera poco, D’Angelo destacó la importancia de equilibrar las expectativas de los fans con una narrativa sólida.

“Quiero hacer justicia a los fans, pero también creo que las películas pueden desviarse un poco cuando solo buscan complacer listas de deseos. Tiene que haber una historia con propósito”, explicó.

La propia Bette Midler, de 79 años, habló recientemente con la revista PEOPLE sobre el posible regreso de Winifred Sanderson. “Sé que debería haber un guion pronto, aunque honestamente no he estado muy atenta”, confesó entre risas.

Bette Midler admitió que tiene algunas ideas para su personaje. (Captura de video)

Cuando se le preguntó hacia dónde le gustaría llevar a su personaje, Midler no perdió la oportunidad de bromear: “¿Dónde me gustaría que fuera Winifred? Creo que a los Hamptons. Winifred en los Hamptons, yo iría. Eso sería divertido”.

Por ahora, los seguidores de la franquicia tendrán que seguir esperando confirmaciones oficiales por parte de Disney.