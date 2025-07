Jessica Alba y Danny Ramirez alimentan rumores sobre su relación sentimental: qué se sabe hasta ahora

Jessica Alba y Danny Ramirez reaparecen en público tras rumores, pero ni la actriz ni el actor han confirmado el verdadero estado de su relación (REUTERS)

Jessica Alba atraviesa una nueva etapa en su vida personal. Tras su separación de Cash Warren, con quien compartió 17 años de matrimonio y tiene tres hijos, surgieron rumores sobre un posible romance con el actor Danny Ramirez.

Diversos reportes de medios estadounidenses han retratado la presencia de ambos en espacios públicos, pero hasta ahora, ninguna de las partes ha hecho declaraciones oficiales sobre el estado de la relación.

La revelación del supuesto vínculo sentimental surgió luego de publicaciones de TMZ, que identificaron a Ramirez como el hombre con quien Alba fue vista en el aeropuerto de Los Ángeles tras regresar de un viaje a Cancún.

Según esas informaciones, ambos habrían pasado tiempo juntos en el destino mexicano y regresaron a California el domingo 13 de julio.

Jessica Alba, tras 17 años de matrimonio, pide privacidad para su familia y destaca la prioridad de sus hijos durante la nueva etapa personal (REUTERS/Danny Moloshok)

Las especulaciones crecieron luego de que, dos meses antes, Jessica Alba fuera fotografiada en Londres besando a un hombre cuya identidad no se confirmaba. No existe información oficial que indique si ese episodio estaba vinculado a Danny Ramirez.

Ni los representantes de Alba ni de Ramirez han emitido comentarios directos sobre las publicaciones que los involucran, por lo que la naturaleza del vínculo entre ambos permanece sin confirmación.

Sin embargo, fuentes cercanas a la estrella han declarado en reiteradas ocasiones que actualmente no está interesada en establecer una relación sentimental formal.

De acuerdo a un testimonio compartido con la revista People, “ha recibido mucha atención desde el divorcio. Está halagada y definitivamente disfruta su soltería. Ha tenido algunas citas, pero no es nada serio; está enfocada en sí misma y en sus hijos. No le interesa una relación en este momento”.

"Está halagada y definitivamente disfruta su soltería", indicó una fuente cercana a la estrella (REUTERS/Mario Anzuoni)

Este testimonio coincide con lo reportado por otros medios, que insisten en que Jessica ha optado por priorizar su vida familiar y profesional tras su divorcio.

En una nota difundida a través de sus redes sociales en enero, la actriz expresó haber “estado en un proceso de autorrealización y transformación durante años, tanto de manera individual como en pareja con Cash”.

Y agregó: “Me siento orgullosa de nuestro crecimiento y ahora es momento de comenzar una nueva etapa como individuos. Avanzamos con amor, amabilidad y respeto, y siempre seremos familia. Nuestros hijos continúan siendo nuestra máxima prioridad y solicitamos privacidad en este momento”.

Según documentos judiciales divulgados por medios estadounidenses, Jessica Alba y Cash Warren citaron diferencias irreconciliables como motivo del fin del matrimonio.

Documentos judiciales revelan que Jessica Alba y Cash Warren citaron diferencias irreconciliables como motivo de su reciente divorcio en Estados Unidos (REUTERS/Danny Moloshok)

Asimismo, la actriz solicitó la restitución de su nombre legal original y se encuentra tramitando la custodia compartida de sus hijos: Honor (17 años), Haven (13 años) y Hayes (siete años). La pareja se conoció en 2004 durante la filmación de Fantastic Four y contrajo matrimonio en mayo de 2008.

Por su parte, Danny Ramirez, nacido en Chicago y 11 años menor que Alba, ha ganado notoriedad por sus interpretaciones en grandes producciones de Hollywood.

Es reconocido especialmente por su papel como Joaquin Torres/Falcon en la serie de Disney+, Falcon y el Soldado del Invierno, así como en las películas Capitán América: un nuevo mundo y Top Gun: Maverick, donde encarna al teniente Mickey Garcia.

En la actualidad, participa del rodaje de Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026.

Danny Ramirez, reconocido por su desempeño en "Falcon y el Soldado del Invierno", permanece en silencio respecto a los rumores de romance (REUTERS/Mario Anzuoni)

La trayectoria de Ramirez en el ámbito actoral se remonta a 2016, cuando debutó en series como The Affair y Blindspot, luego de cambiar sus aspiraciones deportivas por la actuación tras una serie de lesiones. Fue alumno de la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

Fuentes cercanas a Jessica Alba recalcan que la actriz se encuentra enfocada en volver a sus actividades artísticas y en el estreno de nuevos proyectos. Se destaca, por ejemplo, su próxima colaboración con Orlando Bloom en la producción The Mark.

Personas allegadas a su entorno han indicado: “Está en un buen momento. Se entusiasma con volver a filmar. Hace lo que le gusta y mantiene su círculo íntimo reservado”.