El equipo de Justin Baldoni acusó a Blake Lively de usar su fama para obtener ventaja en el juicio

Justin Baldoni y Blake Lively tuvieron un nuevo conflicto en medio de su batalla legal. (AP/REUTERS)

Blake Lively está a días de rendir declaración en el marco de la demanda por acoso sexual que interpuso contra Justin Baldoni, su coprotagonista en It Ends With Us. Sin embargo, antes de que eso suceda, el testimonio ya está envuelto en controversia legal.

El viernes 11 de julio, el equipo legal de la actriz de 37 años solicitó que su declaración —programada para el jueves en Nueva York— se realizara en la oficina de su abogado, en lugar de la del abogado de Baldoni, alegando preocupaciones de seguridad y privacidad.

Según documentos obtenidos por TMZ, la protagonista de Gossip Girl teme ser “emboscada por paparazzi” a las afueras de la oficina de Bryan Freedman, abogado de Justin.

La reacción del equipo legal del actor de 41 años no se hizo esperar. En una respuesta formal, los abogados desestimaron por completo la solicitud de Lively y negaron que existan pruebas que justifiquen su temor a los medios

Blake Lively no quiere declarar en las oficinas de los abogados de Justin Baldoni. (REUTERS/Jeenah Moon)

También señalaron que las oficinas de ambos abogados están ubicadas a apenas una milla de distancia, lo que, según ellos, minimiza cualquier argumento logístico.

“Que Lively dé golpes sobre la mesa y use su estatus de celebridad puede haberle permitido controlar la producción de la película —que es el centro de esta disputa—, pero las rabietas de sus abogados no tienen lugar en esta Corte”, escribieron los representantes de Baldoni.

Además, argumentaron que realizar la deposición en territorio del equipo de Blake Lively les pone en desventaja, ya que podrían necesitar acceso inmediato a sus propios documentos o tener conversaciones privadas durante el proceso, algo más difícil fuera de su espacio legal habitual.

Los abogados de Justin Baldoni afirmaron que Blake Lively se aprovecha de su fama. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

El conflicto legal entre ambos actores se ha intensificado desde que Blake presentó la demanda por acoso sexual, asegurando que fue víctima de una conducta inapropiada por parte de Justin Baldoni durante el rodaje de It Ends With Us.

La actriz también acusó a los publicistas del actor de haber organizado una campaña de difamación en su contra tras las denuncias.

Sin embargo, Justin ha negado categóricamente todas las acusaciones y, en respuesta, contrademandó a la actriz y a su esposo, Ryan Reynolds, por difamación y extorsión. Pero, su demanda fue desestimada por un juez el mes pasado.

Por su parte, los representantes de Blake Lively han acusado repetidamente al abogado Bryan Freedman de querer transformar el proceso legal en un espectáculo mediático.

Los representantes de Blake Lively acusaron al abogado de Justin Baldoni de convertir el caso en un espectáculo. (REUTERS/Caitlin Ochs)

En un comunicado enviado a la revista People, afirmaron: “La Sra. Lively espera rendir su declaración la próxima semana, y debería hacerse bajo las mismas reglas que cualquier otro testigo en este caso”.

La declaración también incluía una crítica directa a la estrategia pública de Freedman: “El abogado de Justin Baldoni ha intentado convertir este asunto en un espectáculo desde el primer momento, incluso proponiendo vender entradas para una deposición televisada en el Madison Square Garden”.

En declaraciones a TMZ Live el pasado 10 de junio, Freedman había comentado sobre la inminente declaración de Lively.

“Voy a hacerle preguntas bajo juramento, y tendrá que aportar pruebas. Tendrá que decir la verdad sobre lo que ocurrió”, dijo y añadió que su equipo posee videos, correos electrónicos y mensajes de texto que supuestamente contradicen la versión de la actriz.

El abogado de Justin Baldoni afirmó que tiene pruebas contundentes contra Blake Lively. (Splash News/The Grosby Group/Captura: Gent's Talk Podcast)

Mientras se acerca el día clave, ni Blake Lively ni Justin Baldoni han respondido públicamente a los últimos intercambios legales. La declaración de la actriz promete ser un punto crucial en este polémico caso de alto perfil que ha captado la atención del público y la prensa desde sus inicios.