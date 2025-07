Cuál es el peor álbum de Oasis para Noel Gallagher

"Odio el sonido de ese disco. Tiene todo ese crujido de guitarras", dijo

Oasis no deja de ser noticia. Luego de 16 años de espera, el grupo volvió a los escenarios. La gira comenzó en Cardiff, Gales, y llegará a Argentina en noviembre de 2025. Los músicos interpretan temas que marcaron la historia del grupo británico, aunque no todos los recuerdos resultan positivos para sus miembros. Noel Gallagher, responsable de la guitarra y la composición, admitió sentirse incómodo con ciertas melodías, especialmente con las del álbum (What’s the Story) Morning Glory?, donde aparecen títulos como Wonderwall, Hello y Don’t Look Back in Anger.

“No me gusta cómo suena Morning Glory en absoluto. Odio el sonido de ese disco. Tiene todo ese crujido de guitarras…”, declaró en una entrevista con NME. El disco apareció en 1995 y vendió más de 22 millones de copias en todo el mundo. Pero Noel nunca quedó conforme con el resultado. Si bien reconoce el impacto de canciones como Wonderwall, señala problemas con la saturación de ciertos momentos, como el final de Champagne Supernova.

De las actuaciones más esperadas en el último día del festival fue la de Noel Gallagher. (@coronacapital)

Además, según informó Indie Hoy, el músico manifestó contradicciones respecto a Be Here Now (1997). Se trata del tercer disco de la banda, grabado en un momento de mucha presión por sostener el éxito alcanzado. Aunque fue uno de los lanzamientos más esperados, hoy es considerado una oportunidad desperdiciada. “Fue un disco hecho bajo el exceso. No supimos cuándo parar”, admitió Noel.

Gallagher destacó un álbum al que considera el de mayor perfección dentro de la banda: Definitely Maybe (1994). “Es el único disco perfecto que hicimos”, indicó. Según el guitarrista, este fue el punto más alto de la banda durante su trayectoria.

Noel Gallagher apareció en talkSports para revelar algunos datos previos a la gira Oasis Live '25 (Reuters/Andrew Boyers)

El regreso de Oasis

Ahora, los hermanos recuperaron su conexión con la música y el público mediante dos shows con localidades agotadas en Cardiff, Gales. Allí repasaron sus clásicos.

El tour, con inicio en Gales, recorrerá Inglaterra, Escocia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, México, Corea del Sur, Japón, Australia, Argentina, Chile y Brasil. El grupo se presentará el 15 y 16 de noviembre en el estadio de River.

Con el regreso de Oasis a los escenarios, miles de fanáticos en todo el mundo se preparan para revivir la magia de uno de los himnos más emblemáticos de la banda inglesa.

Concierto de Oasis en Cardiff 2025 (X/Big Brother Recordings)

Origen y diferencias entre los hermanos Gallagher

Oasis nació en Manchester. La banda está compuesta por Liam y Noel Gallagher, el bajista Andy Bell, los guitarristas Gem Archer y Paul ‘Bonehead’ Arthurs, y el baterista Joey Waronker.

Actualmente, figura entre las bandas más famosas y exitosas de la historia de la música popular y el rock alternativo del Reino Unido. Liderada por los hermanos Gallagher, la agrupación logró una serie de discos, sencillos y álbumes que definieron el sonido de los años 90.

En 2009, el grupo se separó debido a diferencias entre los Gallagher, quienes durante años mantuvieron una relación tensa y compleja que, hasta el momento, había impedido su reencuentro.

A pesar de haber mostrado una gran fraternidad en su regreso, los Gallagher siguen manteniendo distancia para evitar conflictos Kevin Cummins cortesía Sony Music

Tras la separación, los caminos de los hermanos Gallagher siguieron trayectorias independientes. Liam Gallagher, acompañado por los músicos que formaban parte de la banda en 2009 —Gem Archer, Andy Bell, Chris Sharrock, Jay Darlington y Jeff Wootton—, fundó un nuevo proyecto bajo el nombre de Beady Eye. En cambio, Noel Gallagher optó por desarrollar su carrera en solitario, alejándose de la formación original.