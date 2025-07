La cruda niñez de Johnny Depp: el infierno en casa, drogas y las secuelas de un divorcio

La infancia de Johnny Depp dista mucho del glamour que más tarde rodearía su vida como estrella de cine (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Mucho antes de convertirse en una estrella de cine internacional, Johnny Depp vivió una infancia plagada de trauma y violencia. En 2022, el actor que dio vida a Jack Sparrow y al joven Eduardo manos de tijera relató con amplitud los recuerdos amargos de haber crecido en un ambiente familiar abusivo.

Nacido el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky, Johnny Christopher Depp II fue el menor de cuatro hermanos.

Su madre, Betty Sue Palmer, era camarera; su padre, John Christopher Depp, un ingeniero civil. La familia se mudaba constantemente, hasta que se establecieron en Miramar, Florida, cuando Depp tenía siete años.

Durante el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard en 2022, Depp habló por primera vez públicamente con gran detalle sobre los abusos que sufrió en su hogar.

Johnny Depp relató los incidentes de su infancia cuando le tocó testificar en el juicio contra Amber Heard. (Jim Watson/Pool via REUTERS)

En su testimonio ante la corte de Fairfax, Virginia, el actor describió a su madre como una mujer “muy impredecible”, capaz de ser “muy cruel”.

“La violencia física ciertamente existía. Podía ser un cenicero lanzado a tu cabeza, o una paliza con un zapato de tacón o un teléfono. Lo que tuviera a mano”, dijo el actor. “En nuestra casa nunca existió la seguridad. Estábamos expuestos al miedo todo el tiempo”.

“Aprendías a leer el lenguaje corporal de mi madre. Sabías cuándo algo iba a pasar. Generalmente, el que pagaba era yo. Ella podía cambiar de humor en segundos, y eso era aterrador para un niño. Nunca sabías si te gritaría, te humillaría o te golpearía”, relató.

“El abuso verbal y psicológico fue peor que los golpes”, sostuvo Depp en la corte. “Los golpes eran solo dolor físico. El dolor emocional se quedaba adentro. Te hacía sentir pequeño, inútil, como si no valieras nada”.

"Nunca hubo seguridad en casa", recordó el actor sobre su infancia cargada de miedo e incertidumbre (Archivo)

Depp relató que él y sus hermanos vivían en un estado constante de alerta, incluso dentro de su propia casa. “Nos preparábamos mentalmente cada vez que ella pasaba cerca. Nos encogíamos, esperando el próximo golpe, el próximo insulto”, explicó. Su madre solía usar apodos crueles para degradarlos: “Llamaba a mi hermano ‘cuatro ojos’ por sus gafas, o ‘dientes de conejo’ por sus dientes delanteros”.

Su padre, por contraste, era una figura silenciosa y serena.

“Fue un hombre amable, tranquilo y tímido. Siempre permanecía estoico mientras ella lo destrozaba emocionalmente. Se quedaba parado, en silencio, tragando el dolor”, recordó Depp. “Nunca perdió el control. Jamás tocó a mi madre ni le gritó”.

Solo una vez lo vio estallar: cuando golpeó una pared de concreto con tal fuerza que se fracturó la mano.

Pero esa resistencia emocional tuvo un límite. En 1978, cuando Johnny tenía 15 años, su padre abandonó el hogar sin previo aviso. “Un día simplemente se fue. Hizo las maletas y se fue. Me dijo: ‘No puedo más… Eres el hombre ahora’”, declaró el actor. “No me sentía preparado para escuchar eso. Sentí que nos había abandonado”.

El actor describió el abuso psicológico de su madre como más destructivo que los golpes físicos (Grosby)

“Pensé que había sido cobarde, pero con el tiempo entendí que solo hizo lo que creyó necesario para sobrevivir. Nunca fue un hombre confrontacional”, explicó durante el juicio.

Tras la partida del padre, Betty Sue Palmer cayó en una profunda depresión que culminó en un intento de suicidio. Depp relató que su madre ingirió una “multitud de pastillas” con la intención de acabar con su vida.

“Recuerdo cómo se tambaleaba por la casa. Era como si ya no estuviera viva. Solo quedaba un cuerpo allí”, declaró. Su madre fue llevada al hospital y sobrevivió después de que le realizaran un lavado gástrico. “Pero nunca volvió a ser la misma”, confesó el actor ante la corte.

Durante esa etapa, Depp empezó a experimentar ansiedad severa. Fue entonces cuando, con tan solo 11 años, comenzó a consumir lo que usaba su madre.

“Ella tomaba pastillas para los nervios y parecía tranquilizarse. Así que yo también empecé a tomar una de vez en cuando”, admitió. “Solo quería calmarme. No sabía cómo manejar lo que sentía”.

La relación entre Johnny Depp y su madre fue complicada, pero sí estuvo presente mientras avanzaba en Hollywood (Grosby)

Depp conoció la música justo a los 12 años, cuando su madre le regaló una guitarra. El instrumento se convirtió en su refugio, aunque su primer acercamiento a él no fue del todo inocente: “Quería aprender a tocar y vi un libro de acordes en una tienda… lo robé. Me lo metí en los pantalones”, admitió en The Telegraph en 2009.

Sin embargo, a los 15 años, edad en la que otros adolescentes recién comienzan a explorar su identidad, Depp ya había probado “todas las drogas de las que era consciente”.

Según explicó, no las usaba para divertirse ni por presión social, sino como una forma de silenciar el caos interno que vivía desde niño. “No era para ir de fiesta. Era para apagar mi cabeza, para dejar de sentir tanto”, dijo.

El rol ambiguo de su padrastro

Después del divorcio, su madre se casó con Robert Palmer, un hombre que había pasado varios años en la prisión de máxima seguridad de Statesville, Illinois.

A pesar de su pasado delictivo —que incluía robos y contrabando— Depp siempre lo consideró una figura admirable.

A muy temprana edad, Johnny buscó alivio en los mismos fármacos que usaba su madre para calmar sus nervios (REUTERS/Marcelo del Pozo)

“Fue una gran inspiración para mí”, dijo en una entrevista con USA Today.

“Era este tipo realmente genial. Un poco rufián. Pasó la mitad de su vida en prisión. Pero cuando se sentaba a la mesa y brindaba, decía: ‘Aquí está por ti, tan bueno como eres. Aquí está por mí, tan malo como soy. Aun así, tú eres tan bueno como eres y yo tan malo como soy’”.

Robert Palmer, junto con el abuelo paterno de Johnny, que contrabandeaba licor, representaron para él una conexión con los antihéroes que más tarde interpretaría en el cine. Mientras filmaba Public Enemies, encontró la ficha policial de Palmer en los archivos de Statesville. “Cuando era niño, él me decía que sus años en prisión fueron como la universidad”, explicó en una entrevista.

Sus trabajos antes de la fama

La guitarra se convirtió en su vía de escape y eventualmente en su primer trabajo artístico. A los 16 años, Depp dejó la escuela para dedicarse a tiempo completo a su banda, The Kids.

Tras cierto éxito local, se mudaron a Los Ángeles y se rebautizaron como Six Gun Method. Sin embargo, la banda no logró firmar ningún contrato discográfico.

Fue en esa etapa, en la precariedad de la vida artística, que Depp tomó su primer empleo formal: el telemarketing.

Depp detestaba el trabajo de telemarketing, pues sentía que engañaba a las personas (Archivo)

“Vendía bolígrafos por teléfono, haciendo promesas ridículas como viajes a Tahití o relojes de pie si compraban una caja de bolígrafos con sus nombres impresos”, contó a Interview Magazine (2014). “Usaba nombres falsos como ‘Edward Quartermaine’. Lo odiaba. Solo hice una venta. Y después intenté convencer al cliente de que cancelara la compra. Me sentía terrible”.

A pesar de que detestaba ese trabajo, Depp cree que fue un encuentro real con la actuación. “Tenías que improvisar un personaje para sonar convincente. Fue mi primera aproximación al arte de interpretar”, recordó.