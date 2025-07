Cómo luce Simon Baker, el mítico actor de El Mentalista a los 55 años

El actor australiano prioriza su vida familiar y proyectos creativos en Byron Bay tras el éxito internacional de la serie (Tráiler oficial 'El Mentalista', CBS)

Durante siete temporadas, Simon Baker fue el rostro de El Mentalista, una de las series más vistas de la cadena CBS. Una década después de su final, el actor australiano vive alejado de Hollywood, instalado en Byron Bay, Nueva Gales del Sur, donde combina surf, proyectos personales y una vida familiar discreta.

El fenómeno de El Mentalista y su retiro frente al mar

Antes de saltar a la fama mundial con El Mentalista, Simon Baker ya había construido una carrera entre cine y televisión. En Hollywood participó de películas como El diablo viste a la moda (2006), donde interpretó a Christian Thompson, el periodista encantador que coquetea con el personaje de Anne Hathaway, y en títulos como L.A. Confidential (1997). Además, en su Australia natal ganó popularidad con series como Home and Away y Heartbreak High, que lo consolidaron como uno de los actores jóvenes con proyección internacional.

El actor interpretó a Christian Thompson en 'El diablo viste a la moda', compartiendo escenas con Anne Hathaway (IMDb)

Ese recorrido alcanzó su punto más alto en 2008, cuando se estrenó El Mentalista. La serie se convirtió en un fenómeno internacional: el episodio piloto superó los 15 millones de espectadores en Estados Unidos y Baker pasó a ser uno de los detectives de ficción más reconocidos de la televisión. Según The Hollywood Reporter, llegó a cobrar más de 350 mil dólares por episodio, cifra que lo ubicó entre los actores mejor pagos de la época.

La serie mantuvo audiencias sólidas hasta su final en 2015 y se vendió a decenas de países. Patrick Jane, su personaje, dejó una marca difícil de borrar. “Cuando interpretás un rol durante tanto tiempo, la industria tiende a ofrecerte lo mismo”, dijo Baker en una entrevista con CBS This Morning.

Tras cerrar esa etapa, Baker se mudó a Byron Bay, un enclave costero que en la última década se llenó de figuras como Chris Hemsworth y Zac Efron. Allí compró una propiedad con acceso directo a la playa y se refugió tras su separación de la actriz Rebecca Rigg en 2020. El Sydney Morning Herald reveló que el actor mantiene un perfil bajo: pasa horas surfeando y rara vez concede entrevistas.

Simon Baker sorprendió con un cambio de imagen en 'Limbo', alejándose del perfil de Patrick Jane en 'El Mentalista' (Tráiler oficial 'Limbo')

Cine independiente y nuevos desafíos creativos

Instalado en Australia, Baker se volcó al cine independiente. En 2017 dirigió y protagonizó Breath, basada en la novela de Tim Winton, rodada en la costa oeste. La película fue seleccionada en el Festival de Toronto y recibió elogios de la crítica local. “Era una historia cercana, sobre juventud, surf y libertad”, contó a ABC News Australia.

En 2023 regresó a los festivales con Limbo, un policial en el que interpreta a un detective que investiga un caso irresuelto en una comunidad aborigen. Este filme marcó un giro evidente: lo aleja del encanto pulido que definía su etapa en El Mentalista y lo sitúa en un registro más áspero, con un personaje emocionalmente fracturado y una apariencia física que sorprendió a la crítica.

Simon Baker dirige y produce 'Lioness', su próximo proyecto basado en la novela de Emily Perkins (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Un incidente legal que sacudió su nueva vida

En julio de 2024, Baker fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol cerca de Byron Bay, una zona con controles de tránsito estrictos. De acuerdo con la Policía de Nueva Gales del Sur, un patrullero lo interceptó tras observar que su vehículo circulaba de forma errática de madrugada.

Según el expediente judicial, citado por el Northern Star y el Sydney Morning Herald, Baker declaró ante el Tribunal Local de Mullumbimby que había tomado cuatro copas de vino durante una cena y no consideró necesario usar transporte alternativo. El test de alcoholemia arrojó un nivel superior al permitido, infracción que en Australia suele derivar en suspensión de la licencia.

El éxito de 'El Mentalista' marcó la carrera de Baker y lo posicionó entre los actores mejor pagos de la televisión (AFP)

Durante la audiencia, la jueza Kathy Crittenden señaló que no se trató de un accidente ni de una reincidencia, y destacó su “arrepentimiento genuino”. Por estos atenuantes, no quedó registrada una condena penal, aunque Baker pagó una multa y cubrió los costos del proceso.

Proyectos recientes y una relación distante con Hollywood

Aunque sigue recibiendo propuestas de grandes estudios, Simon Baker afirma que prioriza proyectos que lo desafíen. Este año forma parte del elenco de Klara and the Sun, dirigida por Taika Waititi y basada en la novela de Kazuo Ishiguro, donde comparte créditos con Jenna Ortega, Amy Adams y Natasha Lyonne. Según Deadline, el rodaje está previsto para la segunda mitad de 2025.

También participará en Scarpetta, la serie de Amazon Prime Video basada en las novelas de Patricia Cornwell. Interpretará a Benton Wesley, el perfilador del FBI que acompaña a Nicole Kidman como Kay Scarpetta y a Jamie Lee Curtis como Dorothy Scarpetta. El elenco incluye a Ariana DeBose y Bobby Cannavale, según confirmó Variety.

Tras su separación, el actor mantiene un perfil bajo y se dedica al surf y a su familia en Australia (REUTERS/Nadja Wohlleben)

En paralelo, prepara Lioness, la adaptación de la novela de Emily Perkins, donde asumirá la dirección y la producción ejecutiva. De acuerdo con una entrevista en The Guardian Australia, el proyecto se encuentra en desarrollo, con rodaje estimado para 2026. “No busco cantidad, busco historias con grietas. Viví dos décadas en Los Ángeles y aprendí que la industria puede devorarte”, declaró a Enquire Australia.

Entre el éxito global y el rumbo propio

Simon Baker no es el único actor que eligió distanciarse de la maquinaria de Hollywood tras un éxito masivo. Figuras como Viggo Mortensen, Brendan Fraser o Dave Chappelle, cada uno a su modo, se replegaron para regresar bajo sus propios términos. En Australia, Baker encarna esa búsqueda de equilibrio entre popularidad internacional y la necesidad de historias más personales.

A los 55 años, mantiene vínculos con grandes producciones —como muestra su presencia en Klara and the Sun y Scarpetta— pero deja claro que su prioridad no es volver al centro de la escena a cualquier precio. Entre la tranquilidad de Byron Bay, sus incursiones como director y un perfil cada vez más reservado, el actor que alguna vez fue Patrick Jane parece más interesado en escribir su propio guion que en repetir la fórmula que lo convirtió en estrella global.