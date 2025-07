Daddy Yankee regresa a la escena musical con un nuevo sencillo

Daddy Yankee anunció que regresa a la música en un video con el actor Anthony Ramos. Créditos: Instagram/ Daddy Yankee

Tras anunciar su retiro en 2022, Daddy Yankee vuelve a la música con un nuevo sencillo. El icónico cantante de reggaetón sorprendió al mundo este jueves 10 de julio con el lanzamiento de su canción “Sonríele”.

El tema está acompañado de un vibrante videoclip que marca su alianza con HYBE Latin America, la misma compañía detrás de superestrellas del K-pop como BTS, Seventeen y Enhypen.

La canción se aleja del tono de despedida que caracterizó su álbum Legendaddy y su posterior gira La Última Vuelta” (también conocida como “La Meta” en algunos países). En su lugar, el artista boricua propone un canto a la resiliencia, la alegría y la gratitud cotidiana.

“La vida no es perfecta, pero hay que sonreír. Esta canción nació de lo que vivimos a diario; es mi forma de decirles a las personas que no se rindan, que aprecien las pequeñas cosas y que nunca dejen que nadie les arrebate la alegría”, expresó el cantante en un comunicado.

Daddy Yankee estrenó el videoclip de su nuevo tema. (YouTube/Daddy Yankee)

De acuerdo con el artista, el lanzamiento de la canción “no se trata de un regreso. Se trata de conectar”.

El videoclip de “Sonríele” fue filmado en diversas locaciones, incluyendo Bushwick, Nueva York, un barrio que tiene un profundo significado personal para el artista.

Fue ahí donde Daddy Yankee vivió hace más de 25 años, en una etapa crucial de su vida antes de convertirse en una leyenda del reggaetón. El tráiler del video incluye una aparición especial del actor Anthony Ramos, conocido por su participación en In the Heights.

Daddy Yankee publicó el anuncio de su regreso a la música con un video junto al actor Anthony Ramos. (Instagram/Daddy Yankee)

En la escena, Ramos le pregunta a Yankee: “¿Estás listo?”, a lo que él responde con firmeza: “He vuelto”.

Este regreso musical también representa el primer gran lanzamiento bajo el nuevo sello de HYBE Latin America, una división estratégica de la gigante surcoreana HYBE.

La empresa ha estado ampliando su presencia en el mercado latino con fuerza, y esta colaboración con Daddy Yankee supone un movimiento significativo.

Daddy Yankee colaboró con HYBE Latin America para su nueva canción. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La trayectoria de Daddy Yankee ha estado marcada por grandes hitos. Desde su irrupción en la escena global con temas como “Gasolina”, hasta su consolidación como uno de los artistas latinos más influyentes del siglo XXI, su música ha cruzado fronteras y generaciones.

En 2022, sorprendió al anunciar su retiro durante el lanzamiento de su último disco, Legendaddy, señalando que había encontrado una nueva motivación en su fe cristiana y que se embarcaba en “un nuevo comienzo con Jesús”.

“Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin Él. Por eso esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”, dijo durante uno de sus conciertos.

En 2022 Daddy Yankee se retitó de la música para convertirse al cristianismo. (@daddyyankee/Instagram)

Sin embargo, “Sonríele” no parece contradecir esa nueva etapa espiritual, sino que la complementa. El mensaje positivo y el llamado a no rendirse pueden interpretarse como una extensión de su transformación personal.

Con este sencillo, Daddy Yankee muestra que su voz sigue siendo relevante, y que tiene mucho más que ofrecer.