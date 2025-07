Sean ‘Diddy’ Combs fue acusado de masturbarse con una camisa de Notorious B.I.G. en nueva demanda por abuso sexual

Cher compartió su rutina para mantenerse en forma a los 79 años La cantante estadounidense mantiene su vitalidad gracias a una combinación de actividades físicas adaptadas, disciplina y escucha activa de su cuerpo, según destacó Hello Magazine

Freddie Highmore dejó atrás a The Good Doctor y sorprende con su lado más oscuro en The Assassin El actor británico se reinventa en la nueva serie de Prime Video, donde interpreta a un hijo atrapado en una red de secretos y persecuciones junto a Keeley Hawes. Una historia con la firma de los creadores de The Tourist que promete emociones fuertes