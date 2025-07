El legado de Ringo Starr se fortalece a los 85 años con proyectos musicales y una filosofía de vida que trasciende generaciones

Ringo Starr celebra 85 años como leyenda de la música y símbolo de paz y amor (EFE)

Ringo Starr, a los 85 años, se mantiene como un emblema de la música popular y la cultura global. El legendario baterista, nacido Richard Starkey en Liverpool, no solo sigue activo en escenarios y estudios de grabación, sino que continúa difundiendo su mensaje de “peace and love” (“paz y amor”), lema que ha definido su vida personal y su legado artístico.

Durante los últimos meses, Starr ha dejado en claro que la edad no limita su actividad. En un lapso de siete meses, lanzó un álbum de música country grabado en Nashville y realizó una gira con su All-Starr Band, un grupo que reúne a músicos destacados del rock y que actualmente incluye integrantes de Men at Work y Toto.

De acuerdo con The New York Times, en un reciente concierto en el Radio City Music Hall de Nueva York, el público presenció a Starr saltar al escenario con energía, ubicarse tras una batería elevada y animar el espectáculo con su distintivo ritmo.

La presencia de Starr va más allá de la música. En enero, ofreció dos conciertos con entradas agotadas en el Ryman Auditorium de Nashville, eventos adaptados para el especial televisivo Ringo & Friends at the Ryman, disponible en Paramount+.

El ex Beatle sigue activo con nuevos lanzamientos y giras internacionales junto a la All-Starr Band (Foto AP/Jae C. Hong)

En esas presentaciones compartió escenario con músicos de nuevas generaciones, como el guitarrista Billy Strings y la cantante Mickey Guyton, quienes destacaron la energía y generosidad del veterano músico. La guitarrista Molly Tuttle, de 32 años, relató a The New York Times: “Recuerdo que hacía saltos de tijera en los ensayos. Pensé: ‘Dios mío, tienes mucha más energía que yo’”.

La All-Starr Band también ha funcionado como espacio para la colaboración intergeneracional. La percusionista Sheila E., quien ha acompañado a Starr en tres giras, subrayó la humildad del baterista. Tuttle mencionó que Starr la animó a liderar una parte de los ensayos, tratándola como a cualquier otro miembro de la banda. Al concluir su primera gira juntos, Starr le confesó a Sheila E. que trabajar con ella lo había convertido en un mejor baterista, un gesto que ella consideró profundamente emotivo.

El secreto de su vitalidad

La energía de Ringo Starr parece residir en su pasión constante por la música. “Bueno, amo lo que hago”, declaró el músico, según The New York Times. Esta pasión se remonta a su infancia en Liverpool, cuando su madre notaba que era más feliz al tocar la batería. “Amo golpear esos tambores”, expresó Starr, evocando la alegría que le produce su instrumento.

Su filosofía de “peace and love” también ha sido central en su vida. Cada 7 de julio, día de su cumpleaños, organiza reuniones con amigos y seguidores para enviar un mensaje global de paz y amor. Para Starr, este lema no es un vestigio de los años sesenta, sino una guía permanente. “Hubo un movimiento de paz y amor en el principio, y en mis ojos y en mi cabeza, se mantuvo paz y amor”, explicó.

El reconocimiento a su legado trasciende generaciones. Paul McCartney, compañero y amigo de toda la vida, elogió el estilo inconfundible de Starr. “Aunque he tocado con otros bateristas, él es el mejor”, afirmó a The New York Times. “Ringo tiene un cierto ‘feeling’ que es muy difícil de captar para otros bateristas”. McCartney lo resumió así: “Él es Ringo. Y nadie más lo es”.

Paul McCartney destaca el estilo único de Ringo Starr como baterista (REUTERS/Mario Anzuoni//File Photo)

Max Weinberg, baterista de la E Street Band, relató su costumbre de felicitar a Starr cada año en su cumpleaños, recordando también el humor del ex Beatle sobre su edad. Weinberg destacó la complejidad de imitar su estilo: “Es imposible tocar como Ringo lo hacía en los Beatles. Es como cantar con un disco de Sinatra: puedes acercarte, pero nunca lograrás el fraseo, nunca harás esas pequeñas cosas extrañas que él hace”.

Una influencia única en la batería

La forma de tocar de Starr ha sido reconocida por músicos de diversos géneros. Sheila E. describió su estilo como “muy melódico” y lo comparó con una voz adicional: “Ese redoble de batería era otra parte vocal, según mi opinión”. El productor y músico T Bone Burnett lo definió como “un baterista artístico, un baterista culto. Escucha lo que dice la canción y luego lo expresa”. Añadió: “Todos los grandes músicos interpretan la historia. Ringo interpreta las palabras”.

Sus orígenes estuvieron marcados por dificultades. Creció en el barrio de Dingle, en Liverpool, en el seno de una familia trabajadora. Su padre lo abandonó a los tres años y su madre se volvió a casar cuando él tenía trece. En su niñez, enfrentó serios problemas de salud: una peritonitis lo mantuvo hospitalizado durante un año a los seis años, y una tuberculosis lo obligó a pasar dos años en un sanatorio. Fue allí donde descubrió la música, cuando un profesor llevó instrumentos de percusión para los niños convalecientes. “Golpeé el tambor y desde ese momento solo quise ser baterista”, recordó.

Desde joven, mostró creatividad e ingenio, improvisando baquetas con bobinas de algodón hasta que su padrastro le regaló su primera batería en 1957. Starr se hizo un nombre en la escena musical local, primero con grupos de skiffle y luego con Rory Storm and the Hurricanes, antes de recibir la invitación de unirse a los Beatles. McCartney recordó: “Era un baterista fantástico. Le pedimos que se uniera a nuestra banda, y por suerte para nosotros aceptó”.

A pesar de las críticas que lo tildaban como el “afortunado” entre los Beatles, colegas y expertos refutan esa idea. Weinberg calificó esa percepción como absurda, y Sheila E. valoró la complejidad de su simplicidad: “Esos redobles no son para lucirse, sino que caen en el lugar donde hay espacio y tienen sentido”.

Evolución como compositor

Starr desarrolló su voz como compositor y aportó temas propios al repertorio de los Beatles, influenciado por el country y el blues (Créditos: Apple Corps LTD.)

Ringo fue el último Beatle en comenzar a escribir canciones, y sus primeras composiciones eran motivo de broma entre sus compañeros. “Decía: ‘Tengo esta canción’. Y a mitad de camino todos estaban tirados en el suelo riendo, porque no estaba escribiendo canciones nuevas, sino nuevas letras para canciones viejas”, relató Starr. McCartney confirmó: “Decíamos, sí, esa es genial. Es una gran canción de Bob Dylan”.

Con el tiempo, desarrolló su voz como compositor, aportando temas como Don’t Pass Me By al repertorio de los Beatles. Su afinidad por el country y el blues, influencias recibidas desde la infancia a través de discos estadounidenses que llegaban a Liverpool, se reflejó en muchas de sus canciones.

Actualmente, ha simplificado su vida. Reside en Los Ángeles junto a su esposa, la actriz Barbara Bach, y ha dejado de lado la actuación para concentrarse en la música. No obstante, pronto volverá al cine de forma indirecta: el director Sam Mendes prepara cuatro películas biográficas sobre los Beatles, y el actor Barry Keoghan interpretará a Starr. El músico participó activamente en la revisión del guion para asegurar que su historia y la de su familia estén representadas con fidelidad.

La relación entre Starr y McCartney se ha fortalecido con el tiempo. En diciembre pasado, compartieron escenario en Londres por primera vez en cinco años, interpretando Helter Skelter en un reencuentro emotivo.

McCartney reflexionó: “Con John y George ya no aquí, creo que nos damos cuenta de que nada dura para siempre. Así que nos aferramos a lo que tenemos ahora porque es muy especial. Es algo que casi nadie más tiene. De hecho, en nuestro caso, es algo que nadie más tiene. Solo estamos Ringo y yo, y somos los únicos que podemos compartir esos recuerdos”.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr formaron una de las bandas más recordadas de todos los tiempos

En el plano familiar, Starr fue mencionado recientemente por la salida de su hijo Zak Starkey de “The Who”, banda en la que tocó durante casi tres décadas. Starr minimizó el episodio, atribuyéndolo a diferencias con el cantante Roger Daltrey y comentó con humor: “¿Qué The Who?”.

A pesar de los cambios y desafíos, Ringo Starr mantiene su filosofía de vivir el presente. “Vivo en el ahora”, afirmó a The New York Times. “No planeé nada de esto. Me encanta la vida que me ha tocado vivir”. Su mensaje de “peace and love” continúa siendo el eje de su existencia, un legado que a sus 85 años sigue inspirando a generaciones.