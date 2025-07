El esposo de Denise Richards solicitó el divorcio tras seis años de matrimonio

Aaron Phypers le pidió el divorcio a Denise Richards luego de seis años de matrimonio. (Instagram/Aaron Phypers)

El matrimonio entre la actriz Denise Richards y el empresario Aaron Phypers ha llegado oficialmente a su fin.

Phypers, de 49 años, presentó la solicitud de divorcio en una corte de Los Ángeles este lunes 7 de julio, citando “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación y fijando la fecha oficial de ruptura el pasado 4 de julio de 2025.

La noticia causó sorpresa entre los seguidores de la pareja, especialmente porque la artista de 54 años, había asegurado meses atrás que su relación era sólida y que nunca se divorciarían.

“Sí, no me voy a divorciar nunca más. Aunque nos odiemos, no me voy a divorciar”, dijo la artista durante un episodio de su programa Denise Richards & Her Wild Things. A lo que su esposo estuvo de acuerdo y dijo: “No, simplemente tendremos casas diferentes o algo así... Pero no vamos a odiarnos”.

Denise Richards y Aaron Phypers afirmaron hace unos meses que nunca se divorciarían. (Shutterstock)

Sin embargo, los documentos judiciales obtenidos por Page Six muestran otra realidad, ya que además de la solicitud de disolución del matrimonio, el empresario está pidiendo una división equitativa de los bienes y una pensión alimenticia.

Según los documentos, Aaron Phypers se describe como un “trabajador por cuenta propia” y afirmó no haber tenido ingresos desde el cierre de su compañía de bienestar en 2024.

Es por ello que solicitó que el tribunal le conceda manutención conyugal. También sostiene que sus gastos mensuales combinados con los de Denise Richards ascienden a unos 105,000 dólares, de los cuales 25,000 se destinan a comida y 20,000 a ropa.

Uno de los puntos más destacados en la demanda de divorcio es su propuesta de dividir en partes iguales la empresa que ambos compartían: Smoke & Mirrors Entertainment, una sociedad a través de la cual gestionaban varios proyectos en común, incluidos contenidos para la plataforma OnlyFans.

Aaron Phypers pidió que se dividiera en partes iguales la empresa que tiene con Denise Richards. (Instagram/Aaron Phypers)

Durante una entrevista en 2022 en Jeff Lewis Live, Richards reconoció que su esposo era quien fotografiaba gran parte del material que compartía en la plataforma para adultos.

La pareja, que contrajo matrimonio el 8 de septiembre de 2018, no tiene hijos menores de edad en común. No obstante, durante su matrimonio, Phypers había iniciado el proceso de adopción de Eloise Joni, la hija menor de la actriz, a quien adoptó en 2011.

De hecho, en el pasado, Denise había elogiado a Aaron por su papel paternal. “Es increíble como papá, y está adoptando a mi hija menor, lo cual es maravilloso”, declaró en una entrevista de 2019 en The View.

Cabe recordar que a lo largo de su relación, Denise Richards y Aaron Phypers trabajaron juntos en diversos proyectos, desde reality shows hasta campañas promocionales.

El empresario tuvo apariciones frecuentes en The Real Housewives of Beverly Hills y también en el programa Denise Richards & Her Wild Things.

Aaron Phypers ha tenido algunas apariciones en televisión junto a Denise Richards. (Instagram/Aaron Phypers)

A pesar de la presentación formal del divorcio, Richards no parece haber dejado que el proceso afecte su estado de ánimo.

El 4 de julio —la misma fecha que Phypers señala como el final oficial de su relación— la actriz compartió en Instagram una imagen en bikini celebrando el Día de la Independencia con el pie de foto: “Red, white, and a little bit ooh la la us” (“Rojo, blanco y un poquito de ooh la la nosotros”).