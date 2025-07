Los Backstreet Boys insinúan una posible colaboración con *NSYNC: “Lo hemos hablado mucho, la verdad”

La colaboración de Backstreet Boys y NSYNC está cada vez más cerca. (Créditos: REUTERS/Kaylee Greenlee Beal. Jordan Strauss/Invision/AP)

En una entrevista con la revista Parade, Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, reveló que han mantenido conversaciones serias con *NSYNC sobre la posibilidad de unir fuerzas en un proyecto conjunto.

“Lo hemos hablado mucho, la verdad. Hemos tenido esas conversaciones internamente con los representantes. Simplemente aún no se ha concretado”, confesó.

La declaración del cantante de 44 años llega en medio del creciente entusiasmo por posibles reuniones y colaboraciones nostálgicas, que han cobrado fuerza en la última década.

Los Backstreet Boys tuvieron conversaciones con NSYNC para una colaboración. (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

Los Backstreet Boys ya saben lo que es compartir escenario con otra icónica agrupación: en 2011 y 2012 co-encabezaron una gira con New Kids on the Block, bajo el nombre de NKOTBSB, lo que fue un hito para los fanáticos del pop de los 90 y principios del 2000. Carter recordó esa experiencia como algo inolvidable.

“Fue una experiencia fantástica para nosotros y para los fans… porque nunca pensaron que sucedería. Así que siempre estamos pensando en colaboraciones geniales como esa, y ha surgido como tema de conversación”, dijo Nick Carter.

Aunque NSYNC ha estado relativamente inactiva desde su última gira en 2002 con el álbum Celebrity, sus miembros han mostrado señales de actividad en los últimos años.

En 2023, sorprendieron al lanzar una nueva canción, “Better Place”, como parte de la banda sonora de Trolls Band Together, lo que marcó su primer sencillo como grupo en dos décadas.

El regreso de NSYNC a la música ha sido paulatino. (Darrin Henson)

AJ McLean, otro de los Backstreet Boys, ya había dejado la puerta abierta a una futura colaboración en una entrevista con E! News hace cinco meses.

“Nadie sabe qué nos depara el futuro. Ellos no han hecho nada en más de 22 años. Nosotros seguiremos haciendo lo que hacemos. Pero ya veremos qué pasa”, indicó.

Por su parte, Joey Fatone, de NSYNC, explicó en mayo a a revista People que aún no han tenido una conversación formal entre todos los miembros para decidir sobre una posible reunión.

“Los cinco necesitamos reunirnos, y ese día aún no ha llegado. Todos estamos en diferentes partes del mundo, y creo que es más importante encontrarnos en persona que simplemente hacer una llamada”, comentó.

NSYNC podría volver a reunirse. (Captura: archivo/NSYNC)

Mientras las conversaciones continúan, los Backstreet Boys se preparan para otra etapa importante en su carrera: su residencia en Las Vegas, en el moderno recinto Sphere, programada para julio y agosto de este año.

Bajo el nombre Into the Millennium, el show está diseñado para revivir su icónico álbum de 1999, Millennium, durante nueve fechas especiales.

“Estamos reviviendo un disco que lanzamos hace años y llevando a nuestros fans, algunos que ya vieron el espectáculo en su momento, y otros que probablemente ni siquiera habían nacido y lo ven por primera vez. Nos sentimos muy afortunados de poder volver a Las Vegas con este estilo, ¡más grande que la vida!”, comentó Howie Dorough a People.

Los Backstreet Boys se preparan para más presentaciones en vivo. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El regreso de NSYNC a los escenarios, en cualquier formato, sigue siendo una gran incógnita. Por ahora, los seguidores del pop noventero solo pueden esperar y soñar con que NSYNC y los Backstreet Boys se reencuentren... y quizás, finalmente, compartan un mismo escenario.