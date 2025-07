Sylvester Stallone cumple 79 años: la parálisis facial que marcó su vida, los trabajos más insólitos y su valiente lucha por ser Rocky Balboa

Trailer Rocky 1 (1976)

Sylvester Stallone, uno de los actores más influyentes del cine contemporáneo, celebra este 6 de julio su cumpleaños número 79. Consolidado como un ícono del séptimo arte, ha conquistado a varias generaciones con personajes como Rocky Balboa y Rambo, figuras que marcaron la cultura popular global.

Este actor continúa activo en la industria tras más de 50 años de carrera (Reuters)

Más allá de su imagen de héroe de acción, Stallone encarna una trayectoria personal atravesada por desafíos, transformaciones y una creatividad que ha superado los límites del cine.

La precariedad y la parálisis facial

Detrás de su característica expresión facial se esconde un episodio traumático. Según reveló en el documental Sly (2023) de Netflix, Stallone sufrió una parálisis parcial durante el parto debido al mal uso de un fórceps, lo que dañó los nervios del lado izquierdo de su rostro.

Es reconocido tanto por sus éxitos en pantalla como por su influencia fuera de ella (Facebook)

Esta lesión le provocó caída del párpado, sonrisa asimétrica y una dicción singular, elementos que con el tiempo se transformaron en rasgos distintivos de su presencia actoral.

La infancia del actor transcurrió entre mudanzas, inestabilidad económica y conflictos familiares, experiencias que influyeron profundamente en su obra y perspectiva artística.

Su distintiva expresión es resultado de una lesión al nacer causada por fórceps (@officialjackiestallone)

Los años más duros antes del estrellato

Durante casi 50 años, Sylvester Stallone ha entretenido a millones de personas con personajes icónicos y franquicias taquilleras, desde Rocky hasta Rambo. Este documental ofrece una mirada íntima al actor, escritor, director y productor nominado al Oscar.

Antes de alcanzar la fama, Stallone vivió una etapa de extrema precariedad. De acuerdo con Far Out, trabajó limpiando jaulas de leones en el zoológico de Central Park y fue acomodador en cines. En un momento crítico, protagonizó la película para adultos The Party at Kitty and Stud’s (1970), rebautizada más tarde como Italian Stallion.

En entrevista con Playboy, relató que llegó a dormir en la terminal de buses Port Authority de Nueva York. En esa situación, aceptó dos días de rodaje por 200 dólares, lo que le permitió salir brevemente de la indigencia. A lo largo de los años, consiguió papeles secundarios, como en The Lords of Flatbush (1974), pero continuó enfrentando rechazos, incluso como extra en películas como El Padrino.

Rocky: el guion que nació del hambre y la resistencia

Rocky es la película más importante que participó en su carrera (Captura de video)

El personaje de Rocky Balboa surgió como una respuesta vital ante la adversidad. Según detalló Stallone en Sly, se inspiró en el combate entre Muhammad Ali y Chuck Wepner de marzo de 1975, donde Wepner, contra todo pronóstico, logró derribar momentáneamente al campeón. Esa imagen se convirtió en una metáfora de lucha y dignidad ante la derrota.

Stallone escribió el guion en condiciones económicas adversas, y se negó a venderlo si no interpretaba al protagonista, a pesar de que su esposa, Sasha Czack, estaba embarazada y ambos apenas tenían recursos.

El resultado fue un fenómeno internacional: Rocky ganó el Oscar a Mejor Película y recaudó más de 117 millones de dólares, posicionando al actor como una figura central del cine estadounidense.

Rivalidad con Arnold Schwarzenegger: de la competencia al respeto

Mantuvo durante años una feroz competencia profesional con Arnold Schwarzenegger (REUTERS)

Durante los años 80, Stallone y Arnold Schwarzenegger protagonizaron una intensa rivalidad en Hollywood. Según People, ambos compitieron por liderar el género de acción, intercambiando críticas y saboteando proyectos mutuamente.

Schwarzenegger confesó en el programa Radio Andy de SiriusXM que el enfrentamiento llegó al odio mutuo. No obstante, el vínculo comenzó a cambiar con la creación conjunta de la cadena de restaurantes Planet Hollywood, que los obligó a trabajar juntos. Desde entonces, desarrollaron una relación basada en el respeto y la colaboración.

Una vocación silenciosa y constante

Encuentra en el arte visual un refugio privado, paralelo a su carrera cinematográfica (Galerie Gmurzynska)

Poco difundida pero fundamental, la faceta pictórica de Stallone se remonta a su niñez. Según explicó en The Telegraph, pintó su primer cuadro a los ocho años. Desde entonces, ha producido entre 300 y 400 obras, muchas de las cuales fueron expuestas en instituciones como el Museo de Arte Moderno de Niza, el Museo Ruso de San Petersburgo y el Osthaus Museum de Hagen, en Alemania.

Stallone ha trabajado con materiales poco convencionales, como destornilladores y recortes de periódicos, y ha pintado en estados de profunda carga emocional. En sus inicios, vendía sus lienzos por cinco dólares para pagar el transporte público. Su formación ha sido completamente autodidacta, guiada por la intuición. También es coleccionista de arte y posee obras de Francis Bacon, Claude Monet y Anselm Kiefer.

Desde niño ha canalizado sus emociones a través de los pinceles (Galerie Gmurzynska)

Vida personal: tragedias, rupturas y una familia reconstruida

Su primer matrimonio fue con Sasha Czack, con quien tuvo dos hijos (Credit Image: © Phil Roach/Globe Photos/ZUMAPRESS.com) (Grosby)

Stallone ha atravesado diversas etapas en su vida sentimental. Su primer matrimonio con Sasha Czack (1974-1985) dio lugar a dos hijos: Sage, fallecido en 2012 por problemas cardíacos, y Seargeoh, diagnosticado con autismo. En 1985 se casó con Brigitte Nielsen, coprotagonista de Rocky IV, relación que duró apenas 19 meses.

Contrajo segundas nupcias con la actriz Brigitte Nielsen tras filmar juntos (Grosby)

Desde 1997, mantiene un vínculo con Jennifer Flavin, con quien tuvo tres hijas. La pareja enfrentó una ruptura temporal en 1994, reconciliación posterior y una crisis reciente en 2022, cuando Flavin solicitó el divorcio alegando diferencias en la gestión de bienes. No obstante, retomaron la relación.

Forma desde hace décadas una reconocida familia junto a Jennifer Flavin, con quien comparte tres hijas (Reuters)

En declaraciones a Page Six, Stallone expresó que esta etapa le permitió “priorizar a la familia por encima del trabajo”. Actualmente, viven juntos en Palm Beach, Florida, y celebran 28 años de matrimonio.