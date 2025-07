Estrella de ‘The Office’ anuncia su retiro de la comedia en busca de “algo más grande”

El también músico dijo que se retiraría de la comedia, aunque no especificó si se retiraría del mundo del entretenimiento (Reuters, @mrcraigrobinson)

Craig Robinson, querido actor que interpretó a Darryl Philbin en la entrañable serie de la NBC, The Office, sorprendió a sus fans y al mundo del entretenimiento al anunciar que “se retira oficialmente de la comedia”.

El actor compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde agregó un video breve dirigido a sus seguidores en el cual anunció su retiro.

“Hola todos, sólo quería que lo oyeran de mi. Voy a retirarme de la comedia. Pero no es por nada, ha sido una asombrosa carrera, ustedes han sido asombrosos y maravillosos, pero voy a seguir algo más grande”, dijo el actor a través de su video de Instagram.

Robinson envió un mensaje que sorprendió a todos su seguidores (@mrcraigrobinson)

Aunque no reveló los detalles de cual era su nuevo propósito, en un segundo video dejó entrever que podría estar incursionando en el mundo de los negocios.

“Un gran saludo a todos mis pequeños empresarios. ¿Tienen algún consejo para mí mientras intento poner en marcha mi negocio?“, comentó, añadiendo que ha encontrado algunos obstáculos.

La comunidad artística y sus fans no tardaron en reaccionar. Figuras como Howie Mandel bromearon en los comentarios.

“Ser bailarín es difícil, ¡pero adelante!“, dijo Mandel haciendo alusión a la etapa de Robinson como presentador de The Masked Dancer.

Kate Flannery excompañera de Craig, lo motivó para seguir adelante con su nuevo propósito (REUTERS/Daniel Cole)

Su excompañera de The Office, Kate Flannery, fue más comprensiva con su nueva etapa:

“¡Te amamos Craig! ¡A lo grande amigo!“, dijo la actriz y comediante.

Otros fanáticos recurrieron al humor haciendo referencias de sus papeles más icónicos: “¿A caso vas a abrir un almacén de papel?" o “Doug Judy: El Musical”. Muchos también expresaron esperanza de que su nuevo rumbo esté relacionado con la música, una de las pasiones que el actor persigue con vehemencia.

Craig ha sido honesto en varias de sus entrevistas, ha hablado sobre la importancia de la música en su vida y en su carrera. Él fue criado en un hogar musical, ha dicho que su transición a la comedia siempre estuvo acompañada de su teclado.

Aunque Craig no dijo a que se dedicaría, una de sus publicaciones en instagram dió algunas pistas de que podría estar intentando emprender un negocio (Foto: Instagram/@mrcraigrobinson)

“He casado siempre la comedia y la música”, dijo en una ocasión. “Cuando pasé a la actuación, la música seguía siendo mi compañera”, remarcó.

La noticia del retiro no significa un adiós definitivo del entretenimiento, pero sí es un cierre en un ciclo que ha dejado huella entre los espectadores.

Craig Robinson rinde tributo a Jamie Foxx

Durante los premios BET 2025 del mes de junio, Craig fue visto homenajeando a Jamie Foxx, una señal de su conexión profunda con la escena musical.

Jamie Foxx fue homenajeado con un show musical en el que participó Craig Robinson (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para su presentación en el homenaje, Craig tocó el piano junto a otros artistas como Babyface, Ludacris, T-Pain, Tank, Jennifer Hudson y Teddy Riley.

El tributo incluyó temas como Unpredictable, Night Time Is the Right Time, I Got a Woman y Blame It.

Los premios BET son una celebración a los logros creativos con una duración de casi cinco horas, en el que se prioriza el entretenimiento, presentando un cartel de artistas del momento, sketch de comedia, y tributos emotivos.

En los premios BET de este año se rindió tributó a figuras icónicas como Mariah Carey, Jamie Foxx, Kirk Franklin y Snoop Dogg.