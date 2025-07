Charlize Theron: “Tengo sexo como nunca, hace poco me acosté con uno de 26 años y fue increíble”

Charlize Theron: "Estoy teniendo el tipo de sexo que nunca tuve en mis 20 o en mis 30"

“No necesito un hombre en mi vida”, aseguró la actriz Charlize Theron, al compartir su visión sobre la independencia femenina y la maternidad en solitario en una entrevista con el podcast Call Her Daddy, conducido por Alexandra Cooper. La protagonista de éxitos como Monster, se expresó con franqueza sobre su vida sexual actual, describiéndola como una etapa de liberación personal y disfrute pleno. A sus 49 años, afirmó sentirse más segura y conectada con su deseo que nunca antes.

La actriz también abordó el estigma social hacia las mujeres sin pareja. “Siempre se piensa que hay algo mal con una mujer que no tiene pareja. Pero rara vez se plantea la posibilidad de que esté viviendo su verdad”, expresó.

Charlize Theron reivindicó la independencia femenina y la maternidad en solitario en una entrevista viral (REUTERS)

Además, habló abiertamente sobre su infancia en Sudáfrica, el impacto del alcoholismo familiar y los retos en la industria cinematográfica. También profundizó en su decisión de criar a sus hijas como madre soltera. Con respecto a esto, declaró: “Me encanta no tener que compartir a mis hijos con nadie”. Afirmó que su elección no responde a una carencia, sino a una convicción personal. “Vivo exactamente como quiero vivir”, añadió.

En una charla para el podcast "Call Her Daddy", Theron destacó la importancia de la terapia como herramienta de autoconocimiento y sanación personal (Call Her Daddy)

Transformación personal y vida amorosa

Sobre su situación sentimental, la intérprete es tajante: no tiene interés en el matrimonio ni en la convivencia. “No puedo imaginarme a un hombre mudándose a mi casa mientras mis hijas estén allí”, afirmó. Aunque no descarta una relación duradera, no considera necesario formalizarla.

La actriz sudafricana reflexionó sobre su infancia marcada por el alcoholismo y la violencia familiar, que temió revelarla públicamente durante años (REUTERS)

Agregó que atraviesa una etapa de mayor libertad individual: “Estoy teniendo el tipo de sexo que nunca tuve en mis veintes o treintas”. Sumado a que prefiere conocer y relacionarse con personas por fuera del mundo del cine y que las aplicaciones de citas no le dieron sus mejores experiencias.

A su vez, reveló que recientemente tuvo varios encuentros casuales de una noche, pero que el más destacado fue con un hombre menor que ella —con sus 49 años—. Sobre esto, reveló: “Acabo de tener sexo con un chico de 26 años y fue realmente increíble. Nunca había hecho eso".

La protagonista de innumerables éxitos rechaza el matrimonio y defiende su libertad sentimental (REUTERS)

A raíz de una crisis de pareja, Theron reveló que, tiempo atrás, inició un proceso clave para su filosofía actual. “Fui a terapia para intentar salvar una relación, pero terminé salvándome a mí misma”, reveló. Es que, contó, desde pequeña tendía a justificar el comportamiento ajeno, cargando con culpas que no le correspondían.

Infancia en Sudáfrica: la violencia doméstica y los traumas

Theron recordó su niñez en una granja sudafricana, donde convivía con el alcoholismo de su padre. “Mi madre cultivaba todo tipo de frutas y verduras, y vivíamos de la tierra”, comentó. Sin embargo, detrás de esa rutina, predominaba una atmósfera de tensión e inestabilidad. Durante su adolescencia, evitaba hablar de su situación familiar, fabricando una imagen de normalidad frente a sus compañeros.

Admitió que sentía admiración por quienes eran capaces de mostrarse tal como eran. En la reciente charla en Call Her Daddy, relató: “Había una parte de mí que no compartía la verdad sobre quién era ni sobre mi vida”.

La artista sudafricana hizo referencia a un episodio traumático en su juventud, sin dar detalles, y explicó que la negación fue su reacción inicial. Señaló que su madre “no tenía las herramientas para afrontar ese dolor” y que el ambiente en su hogar era imprevisible: “Nunca sabías con qué te ibas a encontrar al despertar o al llegar a casa”.

Reconoció que superar ese pasado fue un proceso largo. “Me llevó hasta bien entrada la treintena poder mirar atrás y sacudirme el peso que sentía por mi padre y mi madre”, afirmó. Por años evitó hablar públicamente de su historia para proteger a su entorno más cercano. Con el tiempo, entendió la importancia de asumir su verdad.

Relación con su madre y ruptura de patrones

Entre otros aspectos, habló sobre su vínculo con su madre, Gerda Theron, a quien describió como una figura central en su vida. “Mi madre fue una sobreviviente y me enseñó a seguir adelante”, señaló. Aunque reconoció las diferencias generacionales, destacó la genuinidad y fortaleza de su madre.

Desde su rol maternal encontró nuevas formas de entender a su mamá. “Ser madre soltera me resulta familiar, pero también me permite romper el ciclo”, afirmó. Considera que criar a sus hijas de forma distinta fue una de sus elecciones más saludables.

Abuso de poder y silencio en Hollywood

La actriz relató experiencias de abuso de poder en sus primeros años en la industria. Mencionó un episodio en el que un director la convocó a su casa en horario nocturno para una supuesta audición. Debido a esto, puntualizó: “La voz interior me decía que algo no estaba bien”.

Reflexionó sobre la dificultad de denunciar estas situaciones. “Es difícil entender cómo alguien con carácter puede encontrarse en una posición en la que no dice nada. Pero sucede, y es más común de lo que se cree”, comentó. Es por ello que destaca la necesidad de compartir estas vivencias para que otras mujeres no se sientan solas.

Éxito, autenticidad y nuevos límites

Su infancia le dio herramientas para enfrentarse a los desafíos de Hollywood. “Creo que haber tenido una infancia dura me ayudó a enfrentarme a una industria difícil”, afirmó. Tras obtener logros como el Oscar, sintió la urgencia de aprovechar cada oportunidad. Actualmente prioriza proyectos significativos y sostuvo: “Ahora solo quiero hacer las películas que realmente deseo hacer”.

El intercambio con Alexandra Cooper, también trató sus nuevos retos profesionales y la pasión por el trabajo que busca inculcarle a sus hijas (Call Her Daddy)

En diálogo con Alexandra Cooper, también reflexionó sobre su crecimiento personal. “No voy a hacerme más pequeña para que otro se sienta mejor en una relación”, señaló. Aseguró que dejó de priorizar las necesidades ajenas por encima de las propias, en diversos aspectos de su vida.

Al cierre de la entrevista, Charlize Theron expresó su satisfacción con la vida que construyó. “No sé qué deparará el futuro, pero mientras mis hijas estén bien y yo pueda seguir haciendo lo que amo, estaré satisfecha”, concluyó. Su testimonio se convirtió en un ejemplo de independencia femenina, resonando en otras mujeres.