Tom Cruise cumple 63 años: del seminario religioso y su estricta dieta sin alcohol, a pilotear aviones y salvar personas en accidentes

Tom Cruise prometió hacer películas hasta los 100 años (REUTERS/Eduardo Munoz)

La industria del cine detiene el paso cada 3 de julio para mirar hacia un nombre que se ha vuelto sinónimo de espectáculo, intensidad y enigma: Tom Cruise.

Hoy, el actor estadounidense celebra 63 años de vida, y su figura continúa inspirando admiración, debate y asombro en igual medida. Una trayectoria de más de cuatro décadas lo ha consolidado como un referente indiscutido de Hollywood, donde cada etapa de su carrera suma páginas a una historia única.

Los turbulentos orígenes de un seminarista

Lejos del arquetipo rebelde de Hollywood, la juventud de Cruise estuvo marcada por la incertidumbre y las mudanzas constantes.

Según Far Out, criado en una familia de bajos recursos, fue testigo de la separación de sus padres y de una relación complicada con su progenitor, a quien más tarde describiría como un “mercader del caos”, capaz de alternar momentos de cariño con accesos repentinos de violencia.

En su adolescencia, Tom Cruise llegó a ingresar a un seminario franciscano influenciado por su búsqueda espiritual y la orientación de un sacerdote cercano a su familia (Captura de video)

Esa inestabilidad familiar influyó en su búsqueda de refugio y sentido: durante la adolescencia, halló en el catolicismo un sostén y llegó a inscribirse en un seminario franciscano en Cincinnati, Ohio.

Esto se debió en buena parte a la influencia de un sacerdote, el padre Ric Schneider, cuyo discurso lo motivó en medio del dolor familiar. Cruise asistía devotamente a misa, pasaba horas reflexionando en la capilla y se inspiraba en la rutina de los sacerdotes, junto a su amigo Shane Dempler, quien compartía sus inquietudes espirituales.

La infancia de Cruise estuvo marcada por mudanzas frecuentes y una relación compleja con su padre, a quien describía como una figura impredecible y complicada (Captura de video)

Según cuenta Far Out, la juventud y la curiosidad terminaron jugando en contra: ambos fueron sorprendidos, robando alcohol de los sacerdotes y bebiendo en los bosques cercanos. La sanción no fue una expulsión formal, pero sí una carta a sus familias recomendando que no regresaran. De ese modo, se truncó una vocación incipiente y comenzó la transición hacia el mundo del arte dramático

Un niño que soñaba con volar (y cayó para aprender…)

La pulsión de ir siempre más alto fue literal desde la infancia. Según recuerda él mismo en una entrevista con The New Yorker, a los 4 años y medio subió al tejado de su casa, e imitando los saltos de un paracaidista, se arrojó al vacío sin ningún arnés. Al golpear el suelo vio “estrellas de día”, experiencia que, lejos de asustarlo, afirmó su predilección por las emociones fuertes.

Ese patrón se repitió durante su juventud, cuando practicaba saltos acrobáticos entre árboles y casi perdió la vida en un choque en moto. Parafraseando a quienes lo conocieron de adolescente, su energía desbordada encontraba apenas contención en deportes escolares, siempre “más tenaz y agresivo que talentoso”.

Durante su juventud, Tom se destacó más por su tenacidad que por su talento en los deportes escolares, siendo siempre un competidor incansable (Capturas de video)

Según The New Yorker, ese perfil inquieto fue canalizado por primera vez cuando un maestro lo animó a probarse en el teatro escolar, donde debutó con un papel principal y despertó la convicción de sus allegados: sería famoso.

Esposas, romances y una vida sentimental vigilada

Aunque Cruise se expresa poco públicamente sobre su intimidad, sus matrimonios y relaciones han sido material de constante especulación mediática. Se casó tres veces. Su primera esposa, Mimi Rogers, seis años mayor que él, desempeñó un rol importante en su acercamiento a la Cienciología.

Según Parade, su boda fue íntima y privada. Años después, ambos declararían su divorcio por diferencias en la forma de encarar la vida.

Posteriormente, trascendió que fue Tom quien solicitó el divorcio y que, como parte del acuerdo, Mimi habría recibido una cifra cercana a los cuatro millones de dólares, aunque el monto exacto nunca se confirmó.

Fue Mimi Rogers quien introdujo a Tom Cruise a la Cienciología. Diferencias irreconciliables llevaron al divorcio tras tres años juntos

Después de Mimi Rogers llegó Nicole Kidman. Su relación surgió en el set de “Days of Thunder” y derivó en matrimonio seis meses más tarde, con la adopción de dos hijos durante la década que duró su unión.

Problemas personales y diferencias de madurez, además de pérdidas gestacionales dolorosas, precipitaron la separación en 2001.

Nicole y Tom se enamoraron filmando “Days of Thunder”, adoptaron dos hijos y compartieron una década de matrimonio que concluyó tras dolorosas diferencias y pérdidas gestacionales (Grosby)

Según Parade, el tercer vínculo público fue con Katie Holmes. Ella solicitó el divorcio seis años después, logrando un acuerdo rápido con pleno compromiso por la privacidad y la custodia compartida de la hija en común.

Su relación con Katie Holmes fue el tercer matrimonio público de Cruise, marcado por una boda mediática, el nacimiento de su hija Suri y una rápida resolución tras la separación (MSN/ShowBizz Daily)

Fuera de estos matrimonios, se le atribuyeron romances con celebridades como Melissa Gilbert, Heather Locklear, Cher y Penélope Cruz.

Rutina implacable: nutrición, ejercicio y el rechazo al azúcar

Así como no improvisa en el set, tampoco lo hace en su vida diaria. Según Men´s Health, Tom Cruise prescinde de las tres comidas convencionales y las reemplaza por 15 snacks bajos en azúcar y procesados.

El pescado al vapor y las verduras sin aliños forman la base de sus salidas nocturnas; jamás consume alcohol. Toda la alimentación es elaborada a baja temperatura por un chef personal y gestiona la ansiedad cambiando dulces por frutas frescas.

Este régimen alimenticio se complementa con entrenamientos a las 5:30 de la mañana, enfocados en ejercicios funcionales, resistencia y flexibilidad, siempre lejos del gimnasio tradicional y de las rutinas de pesas.

Licencias y credenciales: un currículo imposible de igualar

Cruise posee licencias que le permiten pilotear aviones comerciales, cazas y jets privados, una pasión que desarrolló no solo por trabajo sino por auténtico placer (Grosby)

Nada en Cruise se deja al azar. Para mantener su promesa de autenticidad en pantalla, fue acumulando licencias que exceden el habitual repertorio de celebridades.

El actor disfruta personalmente de la aviación y ha llegado a conducir todo tipo de aeronaves, convirtiendo su amor por el aire en un legado único dentro de Hollywood (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Según Far Out, cuenta con licencias para conducir autos, motocicletas, barcos y naves recreativas; pero, sobre todo, ostenta certificaciones que le permiten pilotar aviones comerciales, cazas, jets privados, helicópteros civiles y comerciales e incluso, licencias autorizadas para paracaidismo.

Por ejemplo, dedicó 2.000 horas de su tiempo a volar helicópteros antes de rodar una persecución aérea y se entrena recurrentemente para poder conducir cualquier medio de transporte requerido en un rodaje

Tom Cruise, héroe fuera del set

Lejos de limitar su papel de héroe a la ficción, Tom Cruise ha protagonizado episodios notables de auxilio en la vida real, adoptando una actitud muy similar a la de Ethan Hunt, el famoso personaje que encarna en la saga “Mission: Impossible”.

Según Hello Magazine, uno de estos episodios ocurrió cuando Cruise conducía con su prometida Katie Holmes, tras asistir a un partido de David Beckham y el Real Madrid cerca de Los Ángeles. De regreso a casa, la pareja fue testigo de un violento accidente automovilístico.

El matrimonio entre Tom Cruise y Katie Holmes atrajo la atención global, desde la icónica declaración de amor en televisión hasta la búsqueda de privacidad tras el nacimiento de Suri, su única hija en común (Grosby)

Según cuenta Hello Magazine, sin dudarlo, Cruise detuvo su vehículo y corrió hasta el lugar del choque para asegurarse del estado de salud del conductor, John Henningsen, y su esposa. Decidieron permanecer junto a la pareja, brindando contención y acompañamiento hasta que llegaron los servicios de emergencia.

Este incidente se produjo luego de un período de cuatro meses en el que la pareja había evitado la exposición mediática, tras el nacimiento de su hija Suri en abril.

La llegada de Suri Cruise en 2006 marcó un punto clave en la vida de Tom, quien compartió con Katie Holmes la experiencia de la paternidad bajo una atención mediática internacional constante (AFP)

Este tipo de acciones no son inéditas en la vida del actor. En 1998, Cruise intervino en Londres para defender a una mujer que estaba siendo asaltada. Dos años antes, en 1996, acudió rápidamente en auxilio de una víctima de atropello y fuga en Estados Unidos. Además, ese mismo año, socorrió al magnate francés Jacques Lejeune cuando su yate se incendió en el Mediterráneo.