La icónica escena de Sheldon y Penny en The Big Bang Theory que nació de una improvisación: “¿Qué pasa si él hace esto?”

El sonido inconfundible del “toc, toc, toc, Penny” quedó grabado en la memoria colectiva de millones de espectadores, pero pocos conocen que este gag emblemático de Sheldon Cooper en ’The Big Bang Theory’ no figuraba en el guion original. Según reveló "The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series", el libro de Jessica Radloff, la icónica forma de llamar a la puerta del personaje interpretado por Jim Parsons surgió de una improvisación en el set, transformándose en uno de los momentos más reconocibles y repetidos del programa.

Durante las doce temporadas que ‘The Big Bang Theory’ se mantuvo al aire, el personaje de Sheldon Cooper se consolidó como el motor de la trama y el favorito de una audiencia global. Esto no solo catapultó a Parsons a la fama, sino que también dejó una huella indeleble en la cultura pop.

La icónica escena de Sheldon y Penny en The Big Bang Theory nació de una improvisación en el set (foto: IMDb)

El impacto del chiste entre los fans

La peculiaridad de Sheldon Cooper, marcada por su personalidad obsesiva y sus dificultades para interactuar socialmente, encontró en el gag de la puerta una expresión perfecta de sus manías. Cada vez que el personaje necesitaba la atención de su vecina Penny, interpretada por Kaley Cuoco, recurría a una secuencia rítmica de tres golpes en la puerta, seguidos de la repetición de su nombre. Este gesto, repetido a lo largo de la serie, trascendió la pantalla y se convirtió en un símbolo de la serie y de la cultura geek.

Entre los numerosos momentos memorables de la serie, este “chiste” destaca por su capacidad de ser imitado y recordado. La audiencia adoptó el “toc, toc, toc, Penny” como una especie de contraseña compartida, un guiño que identificaba a los seguidores de la serie en cualquier parte del mundo.

El famoso 'toc, toc, toc, Penny' no estaba en el guion original y se convirtió en símbolo de la serie (foto: IMDb)

El origen inesperado: una improvisación en el set

Contrario a lo que muchos podrían pensar, ni Jim Parsons ni los guionistas originales del programa concibieron el gag desde el inicio. El origen de la famosa secuencia se remonta a la segunda temporada de la serie, cuando el equipo creativo buscaba formas de profundizar en la personalidad de Sheldon. La anécdota fue contada por Lee Aronsohn, productor de la sitcom, en el libro de Radloff.

“Era una de esas situaciones en que la dirección escénica era ‘Sheldon llama a la puerta’, responde Penny. Dije: ‘¿Qué pasa si él hace esto?’ Y demostré que en lugar de un golpe y Penny abre la puerta, fueran tres golpes. Mostraba la obsesión compulsiva de Sheldon", explicó Aronsohn sobre la improvisación en la escena original.

A la gente le gustan los patrones, así que nos divertimos un poco con Sheldon una vez que se estableció el gag. Hubo una vez que llamó a su puerta dos veces, y en la segunda ella abría la puerta, ¡y Sheldon no pudo continuar! Luchó y luchó y luchó y finalmente tuvo que volver a la puerta y hacer el toc, toc, toc, Penny", agregó, subrayando cómo este pequeño ajuste escénico aportaba profundidad al personaje y reforzaba su carácter meticuloso.

La recurrencia del gag permitió a los guionistas profundizar en el trasfondo del personaje, llegando incluso a vincular la compulsión de Sheldon con experiencias de su infancia. Así, el gesto se transformó en un elemento narrativo que aportaba tanto humor como complejidad psicológica a la serie.

La improvisación de Jim Parsons aportó profundidad al personaje de Sheldon Cooper y marcó la cultura pop (foto: IMDb)

El libro de Jessica Radloff: fuente de la anécdota

La revelación sobre el origen de dicha escena se encuentra documentada en el libro escrito por Jessica Radloff. Esta obra recopila testimonios y recuerdos de los creadores, actores y productores de la serie, ofreciendo una visión detallada de los procesos creativos detrás de uno de los mayores éxitos televisivos de las últimas décadas.

Este libro sirve como fuente para comprender como decisiones aparentemente menores en el set pueden tener un impacto duradero en la cultura popular. La anécdota de Aronsohn, por ejemplo, ilustra cómo la colaboración entre los distintos miembros del equipo creativo puede dar lugar a momentos inolvidables y espontáneos.

El legado de Sheldon Cooper y “The Big Bang Theory”

Tras más de una década en pantalla, "The Big Bang Theory" concluyó en 2019, dejando un legado de situaciones cómicas y personajes entrañables. Sheldon Cooper se consolidó como un icono de la televisión y de la cultura pop, trascendiendo el ámbito de la serie para convertirse en un referente reconocible incluso para quienes no siguieron la trama de cerca.

Además de su “toc” al momento de tocar la puerta de Penny, Parsons dejó varios momentos destacables del personaje de Sheldon dentro de la pantalla. Desde la implementación de la palabra ‘bazinga’, pasando por escenas hilarantes, adonde su personalidad disruptiva aportó un humor único, hasta su desarrollo en las últimas temporadas que le terminó valiendo la creación de su propio spin-off.