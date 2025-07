De qué trata ‘KPop Demon Hunters’, la película más popular en Netflix que ha superado a ‘Harta’

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

Desde su estreno el 20 de junio, KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop en Latinoamérica) ha escalado posiciones hasta convertirse en uno de los mayores éxitos del año en Netflix. Al cierre de esta nota, es el filme más popular a nivel global en dicha plataforma, relevando a Harta, la película de Tyler Perry que fue #1 por tres semanas.

La nueva ficción de aventura producida por Sony Pictures Animation y codirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans combina la energía del K-pop con una historia de fantasía, acción sobrenatural y comedia visual.

La trama sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, un trío femenino de K-pop que lleva una doble vida como cazadoras de demonios.

Según la mitología de esta historia, su música tiene el poder de generar un campo de fuerza que protege a la humanidad de espíritus malignos que se alimentan de almas.

La cinta combina acción sobrenatural con el brillo del pop coreano y un mensaje de empoderamiento femenino (Netflix)

El conflicto principal surge con la aparición de los Saja Boys, una boy band rival que en realidad está compuesta por demonios, liderados por el carismático pero peligroso Jinu. Mientras HUNTR/X intenta proteger su mundo, Rumi debe enfrentarse con una verdad sobre sí misma que ha estado ocultando a toda costa.

La propuesta visual es fresca y divertida. Los personajes tienen una expresividad caricaturesca y la historia no le teme al humor absurdo. De forma concreta, ello le da dimensión a la heroínas: son poderosas en el escenario, pero también pueden ser torpes y graciosas en su vida diaria.

“Queríamos ver a mujeres actuar de forma tonta”, explicó Kang a Variety, y recordó que enfrentó resistencias en otros proyectos cuando propuso personajes femeninos cómicos. “Encontré un miedo de representar a mujeres de forma graciosa o con gestos poco atractivos”

Maggie Kang, directora y cocreadora, quiso romper moldes al mostrar a chicas “raras, divertidas y vulnerables” en pantalla (Netflix)

“Dije ‘¡al diablo con eso!’” añadió entre risas. Así, en la animación, se permitió que las chicas tuvieran “ojeras, pecas y cejas sin maquillaje”, sobre todo cuando ellas pasaran por momentos donde debía mostrarse su vulnerabilidad.

KPop Demon Hunters está disponible con doblaje en varios idiomas, y la versión en inglés cuenta con el trabajo de varios actores de k-dramas.

El reparto en idioma anglosajon incluye a Arden Cho (Teen Wolf) como Rumi, May Hong como Mira, y Ji-young Yoo como Zoey.

El personaje Jinu, líder de los Saja Boys, fue inspirado visualmente por Cha Eun Woo y Nam Joo Hyuk (Netflix)

Asimismo, Ahn Hyeo-seop, el galán de Propuesta Laboral, le da voz al enigmático Jinu.

También participan Kim Yun Jin, Daniel Dae Kim, Ken Jeong y Lee Byung-hun, este último recordado por su papel del Front-Man en El juego del calamar.

La música de Kpop Demon Hunters

Uno de los mayores aciertos de la película ha sido su música. Las canciones originales, interpretadas por las versiones ficticias de HUNTR/X y los Saja Boys, han escalado rápidamente las listas globales.

El 1 de julio, el tema “Golden” de HUNTR/X se posicionó como la tercera canción más escuchada a nivel mundial en Spotify Daily.

Según Entertainment Weekly, el álbum conjunto ocupa el puesto n.º 5 en el ranking global de Spotify y el n.º 6 en EE.UU. Asímismo, este lunes se confirmó que la banda sonora debutó en el puesto n.º 8 del Billboard 200 y alcanzó el n.º 1 en la lista Billboard Soundtracks

Las voces cantadas de HUNTR/X son interpretadas por EJAE, Audrey Nuna y REI AMI. En el caso de los Saja Boys, los temas fueron grabados por Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo y samUIL Lee.

La banda sonora debutó en el puesto 8 del Billboard 200, marcando el mejor estreno musical de una película en 2025 (Netflix)

Como cereza del pastel, la producción convocó al grupo femenino TWICE para grabar una versión especial de “Takedown” que se oye en los créditos. El tema “Strategy” de la girlband también fue incluido en la película.

“Es verdaderamente surrealista”, declaró Maggie Kang a Entertainment Weekly. “Nuestro objetivo siempre fue crear un grupo de K-pop a través de la película, pero era un sueño, una posibilidad remota. No sabíamos si funcionaría. Ver a HUNTR/X y los Saja Boys en las listas de Spotify… me hace sentir muy orgullosa. Me dice que realmente lo logramos”.

Quienes vean la película también se encontrarán con una representación bastante cercana de la cultura fandom del k-pop: lightsticks, photocards, shipping, fan signs, variety shows y comebacks.

El equipo de guionistas trabajó con fans reales del K-pop para capturar con precisión la cultura y el lenguaje de los fandoms (Netflix)

“Se sintió como un segundo trabajo estar al día con todas las cosas del K-pop”, dijo Kang a Forbes. Inevitablemente, sus guionistas se convirtieron en verdaderas fanáticas del género musical durante el proceso de investigación y creación.

“A las tres de la mañana estaban actualizando para ver nuevos videos musicales y luego votar en línea. Se volvieron mis expertas del K-pop”.

KPop Demon Hunter actualmente luce un un 94% de aprobación de la crítica y un 89% de la audiencia en Rotten Tomatoes, según cifras actualizadas al 3 de julio. Claramente, es una de las mejores producciones originales de Netflix en el año.