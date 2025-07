Rainn Wilson recordó el caos que vivió ‘The Office’ tras la salida de Steve Carell: “Fue un reto enorme”

La salida de Steve Carell de "The Office" marcó un reto para los productores. (Foto: NBC Universal Television)

Más de una década después de la salida de Steve Carell de The Office, Rainn Wilson ha hablado abiertamente sobre lo que significó para el elenco y el equipo continuar sin su protagonista principal.

En una reciente aparición en el podcast Good Guys, conducido por Josh Peck y Ben Soffer, el actor que dio vida al inolvidable Dwight Schrute recordó los momentos de incertidumbre que vivió la producción tras la partida del actor que encarnó a Michael Scott.

“Cuando Steve se fue, fue un poco caótico tratar de definir el tono del programa, quién sería el protagonista y cómo contar estas historias sin, ya sabes, el motor cómico de la serie, que es Michael Scott, y sin uno de los mejores actores cómicos en la historia estadounidense en el centro del programa. Fue un reto enorme”, explicó.

La serie, basada en la comedia británica homónima creada por Ricky Gervais, se convirtió en un fenómeno cultural en Estados Unidos gracias, en gran parte, al carisma y talento cómico de Carell.

La salida de Steve Carell de "The Office" provocó un caos al inicio. (Captura de video)

Su interpretación del torpe pero entrañable jefe de la oficina de Dunder Mifflin le valió seis nominaciones consecutivas al Emmy como Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia, aunque nunca obtuvo el premio.

Sin embargo, su salida en 2011 no tomó por sorpresa a Wilson ni al resto del elenco. Según reveló en la entrevista, ya era evidente que el protagonista de Virgen a los 40 estaba listo para dar el salto definitivo al cine. “Sabíamos que iba a pasar desde hacía mucho tiempo. Era una gran estrella de cine en ese momento”, aseguró.

Tras dejar The Office, Steve Carell protagonizó varias películas exitosas como Crazy, Stupid, Love, Hope Springs, The Way Way Back y se convirtió en la voz del popular personaje Gru en la franquicia animada Mi villano favorito.

“Estaba haciendo cosas como Burt Wonderstone y esas grandes comedias. No recuerdo todos los nombres en ese momento, pero Superagente 86, ¿sabes? Películas que se proyectaban en 2,000 salas en los multicines. ¡Así que, por supuesto, dejaría The Office en cuanto pudiera!”, señaló.

Rainn Wilson aseguró que la decisión de Steve Carell sobre dejar "The Office" no fue una sorpresa. (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de los desafíos, la serie logró mantenerse al aire durante dos temporadas más tras la salida de Steve. Finalmente, concluyó en 2013 con un emotivo episodio final en el que Michael Scott hizo una aparición sorpresa, cerrando el ciclo con una escena que se convirtió en uno de los momentos más recordados por los fanáticos.

“The Paper”, el nuevo spin-off de “The Office”

Ahora, más de diez años después del final original, The Office está lista para regresar con un spin off titulado The Paper, que se estrenará en septiembre a través de Peacock.

Esta nueva serie será también un falso documental, pero con una historia y personajes completamente nuevos, ambientados en otro espacio de trabajo.

Según la sinopsis oficial, The Paper sigue a un equipo documental que decide trasladarse desde la famosa sucursal Scranton de Dunder Mifflin, en busca de un nuevo proyecto. Encuentran un periódico histórico en el Medio Oeste y a su editor, quien intenta devolverle la gloria que una vez tuvo.

Domhnall Gleeson protagonizará "The Paper" (PEACOCK)

Hasta ahora se sabe que el elenco estará compuesto por Domhnall Gleeson, quien se meterá en la piel de un idealista nuevo empleado del periódico, mientras Sabrina Impacciatore le da vida a su editora jefe.

Además, Oscar Nuñez, el contador de The Office, regresa como el contador del periódico, reaccionando con sorpresa y disgusto al ver al equipo en su nuevo terreno.