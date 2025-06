El día que Francis Ford Coppola tomó la decisión que cambió el destino de Apocalypse Now

Apocalypse Now es un ícono del cine bélico

La obra cinematográfica Apocalypse Now, dirigida por Francis Ford Coppola, es un testamento a la genialidad y complejidad del cine bélico. A pesar de estrenarse hace 46 años, se mantiene como la referencia máxima en este género. La película, inspirada en la novela ‘El corazón de las tinieblas’ de Joseph Conrad, aborda con maestría las duras realidades de la guerra de Vietnam.

No solo fue considerada una obra maestra en su época, sino que traspasó fronteras al hipnotizar tanto al público como a la crítica. Entre sus múltiples galardones, se destaca la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes y diversas nominaciones a los premios Oscar, consolidando su lugar en la historia del cine. Sin embargo, aunque la imagen del Capitán Benjamin L. Willard ha estado ligada al rostro de Martin Sheen, el inicio del rodaje contó con un protagonista diferente.

Martin Sheen reemplazó a Harvey Keitel en el papel principal por decisión de Ford Coppola (foto: IMDb)

Detalles sobre el Cambio de Actor para el Papel Principal

En lo que fue un comienzo turbulento para las grabaciones de la película, Ford Coppola decidió sustituir a Harvey Keitel, el actor originalmente elegido para el papel, apenas una semana después de comenzar las filmaciones en Filipinas. Coppola, quien no proporcionó muchas justificaciones en aquel momento, explicó años más tarde que no cumplía con la visión que tenía para el personaje.

Según explicó el cineasta en declaraciones recogidas por SensaCine, el actor no era el indicado para soportar las extremas condiciones de filmación en la selva, lo que le llevó a tomar la difícil decisión de relevarlo en favor de Martin Sheen. Esta decisión se tomó en aras de lo que Coppola consideró que era “lo mejor para la película”.

Harvey Keitel expresó años después su desacuerdo con la versión oficial sobre su salida del filme (foto: IMDb)

Reacción de Harvey Keitel al Despido y Cita de Coppola

El despido, aunque aceptado con resignación por Keitel en aquella época, despertó sentimientos encontrados más de 40 años después. Durante una entrevista con Business Insider en 2021, Keitel expresó que lo que realmente le molestó fue una afirmación en el libro Coppola’s Monster Film: The Making of ‘Apocalypse Now’. “No estoy triste ni resentido por nada. No estoy molesto con Francis. Hizo lo que sintió que debía hacer. Pero se ha difuminado la verdad y eso no me hace sentir bien”, sentenció.

En el libro, Coppola menciona que Keitel se sentía incómodo en la jungla, lo que refutó Keitel al resaltar su experiencia de tres años en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en esa misma jungla. “Había dudas sobre la capacidad de Keitel para soportar seis meses de trabajo bajo esas condiciones, una preocupación que llevó al director a actuar bajo lo que consideró mejor para el éxito de la producción“, sentenció el célebre ganador de cinco Premios Óscar.

Francis Ford Coppola durante el rodaje de Apocalypse Now en Filipinas (foto: IMDb)

El impacto que tuvo esta decisión en la Película

La decisión de cambiar de protagonista no fue fácil, pero su impacto en la película resulta innegable. El nuevo enfoque ofrecido por Sheen enriqueció el carácter del Capitán Willard, y la química con el resto del elenco marcó profundamente el desarrollo de la historia. Aunque Keitel no formó oficialmente parte del elenco final, su breve participación dejó una huella, ya que una toma en particular en la que Willard camina desde un helicóptero hasta un barco fue suficientemente valiosa como para no repetirse con Sheen.

El sitio web especializado en cinematografía, IMDb, califica a la película con un 8,4/10, basándose en casi 750 mil calificaciones, quedando en una posición más que privilegiada.

La película ganó la Palma de Oro en Cannes y recibió múltiples nominaciones al Oscar (foto: IMDb)

El legado de Apocalypse Now

El legado de Apocalypse Now trasciende decisiones individuales. La película persiste como un examen inquebrantable sobre la locura de la guerra, capturando la esencia de la jungla de Vietnam con una profundidad pocas veces igualada. La anécdota del despido de Keitel es un recordatorio del compromiso de Coppola con su visión artística, una dedicación que consolidó a Apocalypse Now como un ícono del cine bélico.