Martin Kove fue investigado por presunto acoso en el set de “Cobra Kai”

Aunque Sony nunca confirmó sanciones, la conducta del actor fue motivo de conversaciones internas en el equipo (Instagram/Martin Kove)

El actor Martin Kove, quien encarnó a John Kreese en la franquicia Karate Kid y la serie Cobra Kai, fue objeto de una investigación por presunto acoso sexual en el set de la última temporada de la exitosa serie de Netflix.

La noticia salió a flote luego de que se cuestionara la actitud del actor durante una convención de fanáticos en Washington. Su compañera de elenco, Alicia Hannah-Kim, lo acusó de haberla mordido durante ese evento.

Según informó el medio Deadline, una extra presentó una denuncia por acoso sexual contra Kove en abril de 2024, mientras se rodaba la temporada final de Cobra Kai.

Aunque la queja no incluyó contacto físico, la joven actriz alegó haberse sentido incómoda por el comportamiento y el trato verbal del intérprete de 78 años.

La producción, a cargo de Sony Pictures Television, no pidió formalmente a Kove que abandonara el set, pero sí le solicitó pedir disculpas a la persona afectada. No se han revelado más detalles del incidente ni se ha confirmado si hubo medidas disciplinarias adicionales.

El actor dijo que las acusaciones en su contra no eran ciertas (Netflix)

Por su parte, Kove negó rotundamente las acusaciones. En declaraciones a Deadline, dijo: “Esto es tan extraño, ya que ocurrió en abril del año pasado. Si hubiera algo que confesar, sería el primero en decirlo. Sony me preguntó sobre el presunto incidente, y fui completamente transparente. No era cierto entonces y no lo es ahora”.

¿Qué pasó con Alicia Hannah Kim?

Apenas unos días antes de que se conociera esta información, Kove fue noticia por un nuevo incidente durante la convención Summer Con, realizada en Puyallup, Washington, el domingo 22 de junio.

En ese evento, fue acusado de haber mordido a su compañera de elenco Alicia Hannah-Kim, la sensei Kim Da-Eun, mientras la saludaba.

El sitio TMZ reveló que Hannah-Kim (37) elevó una denuncia ante la policía, aunque decidió no presentar cargos. No obstante, solicitó que se realizara un informe oficial del hecho.

Según el informe oficial, Kove mordió a Hannah-Kim con tal fuerza que casi le saca sangre (Netflix)

Según el documento policial citado por los medios, el actor le habría mordido el brazo “tan fuerte que casi le saca sangre”, provocando que la actriz gritara de dolor.

Posteriormente, Kove habría agarrado nuevamente el brazo de su colega y comenzado a besarla en el lugar donde la había mordido.

El informe agrega que tras ser confrontado por Hannah-Kim y su esposo, el actor Sebastian Roché, Kove “explotó” y negó haber hecho algo incorrecto, lo que llevó a la intervención policial.

La escena fue registrada en un video de body-cam de la policía, en el cual puede verse a Hannah-Kim reclamando a su compañero: “Tú dices que somos amigos y que jugamos así. No es así”.

Visiblemente molesta, la actriz enfatiza: “No, nosotros no jugamos así. Quiero dejar muy claro, con testigos, Martin: tú crees que es divertido jugar con la gente. Somos colegas”.

Alicia Hannah-Kim confronta a Martin Kove, actor de Cobra Kai (Captura de video/NBC News)

“Morder es una agresión. Por eso traje a este oficial a hablar contigo, porque tú crees que no hiciste nada malo”, se le oye decir a la actriz.

Ella además explicó que decidió no responder físicamente al ataque por respeto a la edad de Kove: “La única razón por la que no reaccioné físicamente es porque usted es un anciano, y respeto a los mayores”.

Tras la polémica, Kove emitió una disculpa pública el 24 de junio a través de TMZ.

“Lamento profundamente y pido disculpas por mis acciones respecto al incidente con Alicia, una persona genuinamente amable y maravillosa que no merecía estar en esta posición”, expresó.

Kove ha interpretado al temido John Kreese desde Karate Kid (1984) y en todas las temporadas de Cobra Kai (REUTERS/Daniel Cole)

El actor continuó: “Siempre la he respetado y considerado una compañera de trabajo altamente profesional y talentosa en Cobra Kai. Estaba siendo juguetón en ese momento, pero fui demasiado lejos y no hay absolutamente ninguna excusa para mi comportamiento”.

“Lamento mis acciones, de las que me hago plenamente responsable, y nuevamente le pido disculpas a ella y a su esposo. Estoy comprometido a aprender de esto y no volverá a suceder”, concluyó.