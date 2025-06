Martin Kove agredió a su compañera de “Cobra Kai” durante encuentro con fanáticos

El actor de 78 años fue expulsado de Summer Con tras presuntamente morder a Alicia Hannah-Kim (Netflix)

Martin Kove, conocido por su papel en Karate Kid y la serie de Netflix Cobra Kai, fue expulsado de una convención de fanáticos durante el fin de semana tras presuntamente morder a su compañera de reparto Alicia Hannah-Kim durante un encuentro VIP, según un reporte del Departamento de Policía de Puyallup obtenido por medios especializados.

El presunto incidente ocurrió el domingo en Summer Con en Puyallup, Washington, donde Kove y Hannah-Kim, ambos actores de la serie de Netflix, participaban en actividades de programación y encuentros con fanáticos.

Según el reporte policial, Hannah-Kim informó a un oficial que trabajaba en la sección VIP que, después de tocar el hombro de Kove para saludarlo, él súbitamente agarró su brazo y la mordió “tan fuerte que casi le sacó sangre”.

El reporte establece que cuando ella gritó de dolor, el actor presuntamente comenzó a besar su brazo donde la había mordido.

El documento detalla que Alicia Hannah-Kim posteriormente le contó a su esposo Sebastian Roche, quien estaba presente en el evento, y la pareja fue a confrontar a Martin Kove sobre el incidente.

El intérprete de John Kreese afirmó que mordió a su compañera por diversión y que pelean jugando en el set (REUTERS/Daniel Cole)

Asimismo, se indica que al confrontar a Kove, él “explotó contra ellos, diciendo algo en el sentido de cómo se atrevían a confrontarlo”.

Hannah-Kim y Roche pidieron al oficial presente que interviniera para calmar la situación.

Según el informe, Kove afirmó que estaba tratando de ser “gracioso”, agregando que “pelean jugando todo el tiempo en el set de Cobra Kai“.

Fuentes policiales confirmaron que se tomaron fotografías como evidencia de lo que describieron como “una marca de mordida muy notoria en su brazo que ya se estaba volviendo azul y moretón”.

Según los reportes, el intérprete de John Kreese en Karate Kid pareció darse cuenta después de ser confrontado por las autoridades de que había cometido un error y se disculpó con Hannah-Kim y su esposo por su comportamiento frente al oficial.

Kove se disculpó con Hannah-Kim y su esposo Sebastian Roche tras la intervención policial pero fue obligado a abandonar el evento (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Ambos afirmaron que le dijeron inmediatamente después del incidente que lo que hizo era completamente inaceptable.

Según las declaraciones, Kove “estaba furioso e indignado y visiblemente enojado cuando le dije calmadamente que no me mordiera... insistió en que me mordió por diversión”.

El oficial informó al actor que lo que hizo constituía un crimen, según el reporte, y que necesitaba permanecer hasta que la situación fuera resuelta.

Finalmente, Alicia Hannah-Kim eligió no presentar cargos de agresión simple, pero solicitó que se tomara un reporte informativo con declaraciones de la pareja en caso de que algo similar volviera a ocurrir.

Martin Kove fue presionado a abandonar el lugar y el oficial le aconsejó no repetir tal comportamiento en el futuro.

Martin Kove interpretó al antagonista John Kreese en "Karate Kid" y sus secuelas antes de protagonizar "Cobra Kai" (Columbia/Kobal/Shutterstock)

El artista marcial, de 78 años, interpretó a John Kreese, el principal antagonista en la película de 1984 Karate Kid.

Posteriormente repitió su papel en las dos secuelas cinematográficas y en la serie televisiva Cobra Kai, que se transmitió durante seis temporadas.

Alicia Hannah-Kim, de 37 años, interpretó a Kim Da-Eun, la formidable sensei surcoreana, quien se unió al reparto en las temporadas quinta y sexta.

Los representantes de Kove no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de los medios. Netflix tampoco respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre el incidente.

El caso ha generado atención mediática debido a la popularidad de la serie Cobra Kai y la trayectoria de Kove en la franquicia Karate Kid.

Alicia Hannah-Kim eligió no presentar cargos contra su colega, pero solicitó un reporte policial en caso de que el incidente se repitiera (Netflix)

La serie, que concluyó recientemente su sexta y última temporada, ha sido uno de los contenidos más exitosos de la plataforma de streaming en años recientes.