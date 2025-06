Celebridades navegan Venecia para la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

(AP Foto/Luca Bruno)

Un convoy de cerca de 30 embarcaciones surcó los canales de Venecia la noche del jueves 26 de junio, trasladando a celebridades y figuras públicas hacia una exclusiva fiesta de bienvenida en el claustro adyacente a la iglesia Madonna dell’Orto, en la antesala de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Según informó el medio PEOPLE, el ingreso de los invitados, entre quienes se encontraban Oprah Winfrey, Kim y Khloé Kardashian, Leonardo DiCaprio, Bill Gates y la reina Rania de Jordania, requirió un despliegue especial de seguridad, con la policía patrullando la zona y bloqueando un canal completo para facilitar el acceso al recinto.

Entre las celebridades que se han visto previo al gran evento se encuentran Orlando Bloom, Oprah Winfrey y Kim Kardashian REUTERS/Manuel Silvestri

La pareja anfitriona, Jeff Bezos, de 61 años, y la periodista galardonada con un Emmy, Lauren Sánchez, de 55 años, ofreció un evento de alto nivel antes de su enlace. Sánchez lució para la ocasión un vestido dorado de satén duquesa, con escote caído, cintura corsetada y bordados florales barrocos, perteneciente a la colección Schiaparelli Primavera-Verano 2025 de alta costura.

Durante el segundo día de boda, Lauren Sanchez optó por un estilo más discreto REUTERS/Yara Nardi

Bezos optó por un clásico traje negro y gafas tipo aviador. Ambos fueron captados saliendo del hotel Aman y ayudándose al abordar un taxi acuático rumbo a la celebración.

Jeff Bezos cambió el saco casual por un esmoquin completo REUTERS/Yara Nardi

A la sofisticada recepción, organizada en secreto para resguardar la privacidad, acudieron también Orlando Bloom, Tom Brady, Kendall y Kylie Jenner, Kris Jenner y Corey Gamble, quienes compartieron risas y fotografías desde sus embarcaciones.

Entre los asistentes se divisó a Leonardo DiCaprio, acompañado de su pareja Vittoria Ceretti, así como a la diseñadora Tommy Hilfiger y Dee Ocleppo Hilfiger. Oprah Winfrey y Gayle King se presentaron juntas tras arribar a Venecia ese mismo día.

El clan Kardashian no ha perdido oportunidad para lucirse en las calles de Venecia previo a la boda de Jeff y Lauren REUTERS/Guglielmo Mangiapane

La logística incluyó la participación de la firma Lanza & Baucina Limited, especializada en bodas de alto perfil en Venecia —la misma que coordinó los enlaces de George y Amal Clooney en 2014 y de Salma Hayek y François-Henri Pinault en 2009—.

Los organizadores recalcaron que el evento no alteraría el funcionamiento habitual de la ciudad, pese a las protestas recientes contra el turismo excesivo. El ambiente de la velada mezcló el glamour con elementos locales y familiares. De acuerdo con fuentes citadas por PEOPLE, los asistentes degustaron pizzas preparadas en el lugar por un chef napolitano, flores de calabacín fritas, arancini, pulpo y bacalao, rematando con tartas de limón y dulces servidos entre canastas de flores blancas y moradas.

Los organizadores de la boda, quienes también estuvieron detrás de las nupcias de George y Amal Clooney, aseguraron que las festividades no alterarían la vida diaria de Venecia REUTERS/Yara Nardi

Una nota distintiva fue la decoración, con limones y motivos florales en las mesas, y la ambientación musical a cargo de un piano instalado para la ocasión. Pese a la relevancia de los invitados, la atmósfera permaneció discreta y festiva hasta que la llegada de tormentas precipitó el final temprano de la celebración.

La programación nupcial continúa el sábado con la fiesta principal, que se llevará a cabo en una de las salas del Arsenale, un antiguo astillero medieval convertido en espacio artístico en el barrio de Castello. El vicealcalde de Venecia, Simone Venturini, indicó a NBC News que la ciudad cuenta con experiencia para manejar este tipo de eventos, tras haber acogido ceremonias de figuras como el papa Francisco y cumbres del G7 y G20.

Venturini también recordó la boda de los Clooney en 2014, que atrajo a multitudes al borde de los canales. No obstante, la boda de Bezos y Sánchez no tendrá validez legal en Italia, ya que, según explicó Venturini a NBC News, la legislación exige que estas uniones se celebren en recintos oficiales como el Ayuntamiento, y la pareja no realizó tal solicitud. Ante esto, persiste la especulación de que ambos ya han formalizado su matrimonio en Estados Unidos.

Luigi Brugnaro, alcalde de Venecia, aseguró que la boda no es tan grande e invasiva como se ha hecho creer. Además, insistió en que Bezos y Sanchez contrataron a mercaderes locales para la organización de su boda REUTERS/Manuel Silvestri/File Photo

El alcalde Luigi Brugnaro aseguró en una declaración recogida por PEOPLE que el evento cuenta con menos de 200 invitados y es producto de una colaboración estrecha para proteger la “fragilidad y singularidad” de Venecia. Brugnaro también desmintió la información errónea que, afirmó, ha circulado sobre la boda.

Según detalló The Associated Press, la pareja decidió abastecerse en un 80% de proveedores locales, sumando la participación de Rosa Salva, la pastelería más antigua de la ciudad, encargada de los obsequios comestibles para los presentes, y del estudio Laguna B, especializado en vidrio de Murano, para el diseño de piezas únicas. Para garantizar la privacidad, Jeff Bezos y Lauren Sánchez y sus invitados se hospedan en el hotel Aman —donde los Clooney contrajeron nupcias—, aunque también reservaron habitaciones en otros destacados hoteles como el Gritti Palace, St. Regis, Belmond Cipriani y Danieli.

Como gesto adicional, la pareja solicitó a sus invitados no llevar regalos, sino realizar donaciones caritativas en beneficio de la ciudad de Venecia. En medio de la expectativa y la atención global, la ciudad ha mantenido su ritmo. El guía turístico Igor Scomparin explicó a NBC News que Venecia, que recibe cerca de 30 millones de turistas al año, está acostumbrada a gestionar grandes eventos, pese a contar con apenas el doble del tamaño de Central Park en Nueva York.

Jeff Bezos y Lauren Sanchez pidieron a sus invitados que no llevaran regalos y en su lugar, hicieran donaciones a la ciudad de Venecia REUTERS/Yara Nardi

Jeff Bezos, quien aparece como la cuarta persona más rica del mundo gracias a una fortuna estimada por Forbes en 231.000 millones de dólares, renunció en 2021 a la dirección ejecutiva de Amazon para dedicar más tiempo a proyectos como Blue Origin, The Washington Post y sus iniciativas filantrópicas.

Mientras los veleros de lujo permanecen anclados y los jets privados siguen aterrizando, los reflectores internacionales continúan enfocados en Venecia a la espera del enlace de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, uno de los eventos sociales más comentados del año.